Innovativer Modus in Destiny 2 stirbt seit 5 Jahren und Bungie bleibt der Community Antworten zur Zukunft schuldig

Seit der Veröffentlichung des Hybrid-Modus von Destiny 2 im Jahr 2018 hat Gambit viele Fans gefunden. Doch in den letzten Jahren straft Bungie den Vagabunden mit Vernachlässigung und unerfüllten Versprechen. Jetzt fordern die Hüter endlich Antworten auf die Frage, warum das Gambit-System nicht die Aufmerksamkeit und Unterstützung erhält, die es verdient.

Warum stirbt Gambit gerade? Der Gambit-Modus ist bei Hütern beliebt und wurde von vielen 2018 im Forsaken-DLC als eine der besten Innovationen in Destiny 2 bezeichnet. Inzwischen vertröstet Bungie die Fans von Gambit jedoch gefühlt von Season zu Season mit inkonkreten Aussagen zu neuen Maps und zur Zukunft von Gambit.

Seit Bungie im Jenseits des Lichts-DLC alte Karten aus dem Modus des Vagabunden gestrichen hat, ist bis auf ein paar Quality-of-Life-Anpassungen, nicht mehr viel mit dem einst so innovativen Hybrid-Modus passiert.

Destiny 2 testet Änderung für seinen Lieblings-Modus Gambit, um ihn spannender zu machen

Demnach merkten die Hüter diese Woche erneut enttäuscht an, dass es auch im aktuellen Lightfall-DLC wohl nichts für Gambit geben wird und der Modus schon viel zu lange im Sterben liegt.

Es scheint fast so, als habe Gambit für Bungie keinerlei Priorität mehr. Und dass, obwohl der Game Director Joe Blackburn 2021, in der Season 16 von Destiny 2, den Gambit-Fans noch Hoffnung machte.

Hüter fordern ehrliche Antwort von Bungie

Es gibt noch genug Gambit-Fans: Was das Spielerlebnis in Gambit so gut macht, ist die Kombination von PvE- und PvP-Elementen. Die Spieler müssen größtenteils gegen KI-gesteuerte Gegner kämpfen und andererseits versuchen, ihre Gegner zu überlisten und zu besiegen. Das erfordert eine gute Strategie und eine enge Zusammenarbeit mit dem Team.

Außerdem liefert das Gambit-System ein hohes Maß an Wiederspielbarkeit, denn eine Runde ist schnell gespielt und bietet somit kurzweiligen Zeitvertreib, ohne gleich ins schwitzigere PvP zu müssen.

Es gibt daher auch 2023 noch viele Spieler, die das einzigartige Spielerlebnis, das ihnen Gambit bietet, lieben und die wollen, dass es weiterhin ein wichtiger Bestandteil von Destiny 2 bleibt.

Eine klare Gambit-Aussage ist seit 2 Jahren überfällig: Die Gambit-Fans haben jedoch inzwischen das Vertrösten seitens Bungie satt. Sie forderten diese Woche endlich eine ehrliche Antwort und vor allem ein Ende der leeren Versprechungen.

Im Reddit brachte es der Gambit-Thread des Spielers Jarroisthebestrobin bis jetzt auf 2,8K Upvotes der fordert, dass Bungie diese Frustration mit einem einzigen Satz beenden soll.

Ich weiß, dass die Entwicklung von Spielen schwierig ist, aber ich denke, zwei Jahre sind genug Zeit, um eine neue Karte zu erstellen oder sogar eine der alten Karten zu überarbeiten. […] Warum kann Bungie nicht einfach sagen: “Erwartet Infos zu Gambit in Season 23” oder wenn der Plan für die Zeit nach „Die Finale Form“ ist, dann sagt einfach “Erwartet Infos zu Gambit in Kürze”. All diese Frustration könnte mit einem einzigen Satz von Bungie vermieden werden. fordert der Gambit-Fan Jarroisthebestrobin via Reddit

Obwohl die Spieler immer wieder Verbesserungen und neue Inhalte forderten, wurden ihre Wünsche viel zu oft ignoriert. Viele Hüter haben daher das Gefühl, dass Gambit seit Jahren tot ist und von Bungie eigentlich schon längst aufgegeben wurde.

Doch auch wenn die geforderte Aussage bedeuten sollte, dass ihr Lieblingsmodus vielleicht bald endet, so wünschen sich manche dennoch eine offene Antwort, wie der Spieler 957 anmerkt:

Oder sagt einfach, dass ihr [Bungie] nicht daran arbeitet. Es ist in Ordnung, wenn ihr den Ball fallen lasst. Aber lasst den Ball wenigstens auf dem Boden aufschlagen und nicht für immer und ewig durch das endlose Vakuum des Weltalls fallen. schreibt Spieler 957, der nur Klarheit will, was nun Sache ist

Was sagt Bungie dazu? Bis jetzt hat sich Bungie noch nicht dazu geäußert.

Die Gambit-Community in Destiny 2 bleibt jedoch optimistisch und hofft, dass die Entwickler bald antworten werden und das Gambit-System die Aufmerksamkeit und Unterstützung erhält, die es verdient. Oder zumindest eine Antwort auf die Frage, ob Bungie mit dem Modus in Zukunft überhaupt noch plant.

Wir wollen von euch wissen: Was denkt ihr über den Zustand von Gambit in Destiny 2? Habt ihr den Modus in letzter Zeit noch gespielt? Was wünscht ihr euch von Bungie in Bezug auf Gambit? Sollte der Modus in Ruhe sterben oder würdet ihr ihn retten wollen? Hinterlasst es uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.

