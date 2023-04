Destiny 2 spricht über eure größte Kritik am Lightfall-Erlebnis und kündigt Verbesserungen an

In den vergangenen Wochen hat Destiny 2: Lightfall mit einer glanzlosen Story und vielen Bugs für Frustration und ein Gefühl der Enttäuschung bei den Hütern gesorgt. Jetzt hat Bungie direkt auf die Kritik reagiert, Fehler eingeräumt und mitgeteilt, welche Verbesserungen die Spieler in Zukunft erwarten können.

Was war die größte Kritik an Lightfall? Die größte Kritik am Lightfall-Erlebnis war die glanzlose Story. Die Fans waren enttäuscht von der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wurde und wie wenig Klarheit und Genauigkeit ihnen die Story bot.

Dabei hatte Bungie in vielen Erweiterungen davor gezeigt, dass exzellentes Storytelling genau ihr Ding ist. Doch dem Lightfall-DLC fehlte eine klare Richtung und es war nicht das erhoffte, fulminante „Anfang vom Ende für die größte Saga in Destiny 2“.

Bei den Hütern führte das zu Frustration und einem Gefühl der Enttäuschung, die sie in den Rezensionen sowie Beiträgen auf Steam und Reddit zum Ausdruck brachten.

Die Lightfall-Erweiterung von Destiny 2 hat auf Steam den Bewertungsdurchschnitt „Größtenteils negativ“.

Einige Gamer erklären auf Reddit, dass auch das Balancing in Lightfall nicht stimmen würde und viele Spieler damit überfordert sind.

Auch neue Systeme, wie das Wertschätzungs-System und die Belobigungsränge wurden am DLC hart kritisiert und sogar boykottiert.

Nun hat Bungie in einem ausführlichen Blogartikel Fehler eingeräumt und angekündigt, dass man hart daran arbeiten will, das Lightfall-Erlebnis und die von Hütern kritisierten Punkte zu verbessern.

Bungie reagiert auf die Vorwürfe mit starken Verbesserungen

So ging Bungie auf die Kritik ein: Lange Zeit hatte der Entwickler geschwiegen. Die Hüter bekamen zunächst nur ein paar Antworten und Erleichterungen, die jedoch für viele noch nicht richtig zufriedenstellend waren.

Bungie arbeitete still an der Behebung vieler Fehler, die seit Lightfall im Loot-Shooter aufgetreten waren. Viele hatten daher auch nicht damit gerechnet, wie ausführlich und einsichtig Bungie jetzt auf jeden Kritikpunkt eingegangen ist.

[…] es ist klar, dass die erste Erfahrung, die wir am ersten Tag lieferten, nicht die volle Klarheit bot, die wir ursprünglich geplant hatten, als wir mit der Entwicklung von Lightfall begannen. Das Team hat sich euer Feedback zu Herzen genommen, sowohl bei dem, was in diesem Jahr kommt, als auch bei der Art und Weise, wie wir die Saga von Licht und Dunkelheit in „Die Finale Form“ beenden werden. […] Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass die Auflösung unserer ersten Saga diesem Vermächtnis gerecht wird. richtet sich Bungies GameDirector an die enttäuschten Hüter

Das Story-Team unter Beschuss: Bungie vermeidet es wohl bewusst, sein Story-Team der wütenden Meute vor die Füße zu werfen. Denn weiter als dieses Zugeständnis ging man nicht auf die Story-Mankos von Lightfall ein.

Weder erwähnte man Gründe für den schlechten Erzählfluss oder das abrupte Story-Ende.

Auch ging man nicht darauf ein, warum manche Charaktere, wie Nimbus, so überstark nervig erschaffen wurden, während andere coole NPCs dagegen gleich sterben mussten.

Ebenso vermeidet man eine Bestätigung des Verdachts einiger Spieler, dass ein Großteil des umfangreicheren Story-Materials bei der Entscheidung verschoben worden sein könnte, aus einem DLC zwei zu machen in „Die Finale Form“.

MeinMMO fasst für euch zusammen, welche Probleme das Studio erkannt hat. Hierzu wird es einige wichtige Änderungen, die das Spielerlebnis nun wieder verbessern sollen, geben.

Nimbus ist nach Uldren Sov der wohl meistgehasste Charakter in Destiny 2

Hüter-Ränge und Belobigungen

Hüter-Ränge sollten Season für Season ein nützlicher Leitfaden sein, was bedeutet, dass sie die neuesten Inhalte im Spiel widerspiegeln. Doch den Hütern gefällt die neue Nummer über ihrem Kopf gar nicht. Zu sagen, Spieler mögen das System nicht, wäre noch harmlos ausgedrückt. So mancher Hüter wollte sogar demonstrativ für immer Rang 6 bleiben und boykottierte die neuen Ränge.

Bungie bessert nun nochmals nach und bringt folgende Änderungen:

Belobigungsanforderungen werden auf Drängen der Spieler jetzt massiv reduziert.

Zusätzlich werden die Ränge zwischen den Seasons nicht mehr so ​​dramatisch zurückgesetzt. Statt auf Rang 5 werdet ihr nur auf Rang 8 zurückgestuft.

In Saison 21 fügt man dem Reise-Bildschirm eine neue Anzeige hinzu, die den Seasonverlauf zeigt und alle dazugehörenden Hüter-Ränge, Belobigungspunktzahlen, Belobigungsaufschlüsselungen sowie saisonale Herausforderungen und Triumphpunktzahlen.

Dabei betonte Bungie, dass das soziale Signal wichtig ist und die Belobigungen demnach ehrbar sind. Sie zeigen immerhin, dass die Spieler einander dankbar sein können.

Schwierigkeitsgrade von PvE-Aktivitäten

Drescher und Bosse waren viel zu stark: Manchem Spieler gefiel der neue Schwierigkeitsgrad von Destiny 2 im Lightfall-DLC. Der Mehrheit jedoch nicht. Oftmals vermutete man hinter den harten Schüssen der Gegner den bekannten Frameraten-Bug. Doch in diesem Fall war dem nicht so.

Die „Drescher“ Kabal-Schiffe wurden ursprünglich für den Kampf gegen Hüter-Panzer entwickelt. […] Als Teil unseres Ziels, die [Lightfall-]Invasion von Neomuna bedrohlicher wirken zu lassen, haben wir die Drescher häufiger als je zuvor eingesetzt und ihnen Schwierigkeitsmodifikatoren zugewiesen, die zuvor nur in Dämmerungen vorkamen. Dadurch wurde ihre Brutalität deutlich erhöht. erklärt es Bungie im neuesten Blogpost

Da wurden wohl ein paar Schwierigkeitsmodifikatoren zu hoch gedopt

Bungie räumte also ein, dass es berechtigte Beschwerden zum Schwierigkeitsgrad sind, denn die meisten Inhalte seien tatsächlich zu stark angehoben worden. Auch Nicht-Boss-Einheiten hatten etwas zu viel Gesundheit und konnten sich daher wie Kugelschwämme anfühlen, was nicht beabsichtigt war.

Destiny 2 will mit neuem Schwierigkeitsgrad herausfordern – Spieler glauben, das sei die schlimmste Änderung, die „Lightfall“ gebracht habe

Verlorenen Sektoren mit harter Schwierigkeit aber schlechtem Loot

Ein weiterer großer Kritikpunkt der Spieler waren solo-fokussierte Endgame-Aktivität in Verlorene Sektoren. Sich neue oder alte Exotics zu erspielen, war für manchen Hüter ein zu harter Krampf, der an der Lootkiste viel zu oft mit Frustration endete.

Der HP-Skalar von Gegnern in Legenden- und Großmeister-Aktivitäten wird um 10 % verringert. Legendäre Aktivitäten, wie die Kampagne, sind davon nicht betroffen.

Die Dropraten für Exotics in Verlorenen Sektoren werden angepasst.

Zusätzlich wird es in Season 21 eine gezielte Fokussierung bei Meister Rahool für Exotische Rüstungsteile geben, die jedoch ekelhaft teuer ist.

Erweiterte Fokussierung auf ein zufälliges Rüstungs-Exotic von DLCs oder Seasons: 1 ein exotisches Engramm, 1 Aszendenten-Bruchstück und 30.000 Glimmer

Präzise Fokussierung auf ein bestimmtes Rüstungs-Exotic: 1 exotisches Engramm, 3 Aszendenten-Bruchstücke, 60.000 Glimmer und 1 exotische Chiffre

Fokussiert werden können in beiden Fällen zudem nur bereits erhaltene Rüstungs-Exotics.

So sieht die “Erweiterte Fokussierung” in Season 21 bei Meister Rahool aus

Season 21 bringt noch weitere QoL-Änderungen

Bungie erlaubt den Hütern auch einen Blick in die nahe Zukunft und damit Season 21. Wir starten jedoch zunächst mit einer Info über eine Terminänderung. Das Endgame wird in Season 21 deutlich früher starten, weil es keine Powerlevel-Erhöhung geben wird.

Prüfungen von Osiris finden in der „Saison der Tiefe“ vom 26. bis zum 30. Mai statt.

Spitzenreiter-Dämmerungen werden ab dem 20. Juni verfügbar sein. Der Aufholt-Knoten dementsprechend am 11. Juli 2023.

Das Endgame startet in Season 21 früher als sonst üblich

Zusätzlich erwarten die Hüter in Season 21 folgende Quality-of-Life-Verbesserungen:

Für 15 exotische Rüstungsteile stehen Balance-Änderungen an, darunter wohl auch ein Nerf für das „Sternenfeuerprotokoll“-Exotic des Warlocks.

Season 21 wird neue Mods ins Spiel bringen. „Powerful Attraction“ und „Elemental Charges“. Das wird vor allem die Rüstungsladungs-Builds der Hüter stärken, die auf Sphären der Macht angewiesen sind.

So wird der neue „Elemental Charges“-Mod Rüstungsladungen generieren, wenn Spieler unterklassenspezifische Objekte wie Stasissplitter oder Ionenspuren aufheben.

Der Perk „Beuteschuss“ wird ab Season 21 nicht nur für Munition gut sein. Spieler kann damit auch bald Sphären der Macht abschießen und so einsammeln. Dieser wird übrigens auch von AoE-Schaden getriggert, die dann schnelles und großflächiges Einsammeln ermöglicht.

Es wird in Season 21 drei weitere Strang-Aspekte geben. „Flechette Storm“ für Titanen, „Threaded Spectre“ für Jäger und „The Wanderer“ für Warlocks, was Strang weiter stärken wird.

Die Ankündigungen sind für uns ein großer Schritt in die richtige Richtung, vor allem weil man konkret auf die Kritik der Spieler eingeht.

Und wer weiß, vielleicht kann sich Bungie auch noch für die leidtragenden Hüter im Raid „Wurzel der Albträume“ einsetzen, die auch weiterhin von Sprungpads gekonnt in den Tod geschleudert werden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Verbesserungen nicht von heute auf morgen eintreffen werden. Es wird einige Zeit dauern, bis die Fehler behoben sind und die neuen Inhalte und Geschichten bereitgestellt werden. Die Hüter müssen also erneut Geduld haben und darauf warten, dass Bungie seine Ankündigungen einhält.

Trotzdem kann man neben all der Kritik auch festhalten, dass Destiny 2 zwischen den systemischen Verbesserungen, wie dem neuen Loadout-System und dem Versprechen eines zukünftigen LFG-Systems, das ebenfalls 2023 kommen soll, in seiner zugrunde liegende Struktur noch nie so stark war.

So Verkaufs-stark ist Lightfall im Vergleich zu Witch Queen: Viele Spieler dachten bislang, das Lightfall-DLC ist wirtschaftlich ein Reinfall und habe sicher nicht die Verkaufszahlen von „Die Hexenkönigin“ toppen können. Das machte man vor allem daran fest, dass Bungie es 2023 vermieden hat, auf Twitter über einen neuen und höheren Lightfall-Verkaufsrekord zu informieren.

Doch das hat Bungie nun nachgeholt und teilte mit:

Mit dem Start von Lightfall verzeichnete Destiny 2 mit 316.000 gleichzeitigen Spielern die höchste Spieleranzahl seit Jahren.

Bungie teilte auch mit, dass man mit Lightfall die Verkaufserwartungen übertroffen hat.

Dazu war der Original-Soundtrack von Lightfall lange Zeit die Nummer 1 auf iTunes und das gegen eine sehr starke Konkurrenz.

Was haltet ihr von den Anpassungen? Konnten sie euch zufriedenstellen und habt ihr nun wieder Hoffnung, dass das Spiel in Zukunft besser wird und dass es wieder mehr Spaß macht? Oder findet ihr nichts Gutes daran? Hinterlasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.

