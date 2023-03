Die ultimative Herausforderung für jeden Hüter – Wie gut kennst du Destiny 2 wirklich?

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie funktioniert das Quiz? In unserem Wissens-Quiz erhaltet ihr jeweils 3 Antwortoptionen auf insgesamt 10 Fragen. Wählt die richtige Antwort aus und zeigt, wie gut ihr euch auskennt. Am Ende wisst ihr, wie es um euer Wissen bestellt ist.

Destiny 2 ist ein komplexes Videospiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, in der die Spieler als Hüter gegen böse Mächte kämpfen, um das Schicksal des Universums zu beeinflussen.

Habt ihr das Schicksal in euren Händen? Seid ihr Experten im Destiny 2 -Universum? Dann testet euer Wissen in unserem fordernden Quiz und findet heraus, ob ihr die ultimativen Hüter seid!

