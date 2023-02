Ich wollte wissen, wie die Story von Destiny 2 endet – Doch jetzt, wo es so weit ist, nicht mehr

Seit Wochen warteten wir in Destiny 2 darauf, dass die finale Story-Quest startet. Bungie spannte uns für den besten Part lange auf die Folter. Aber gestern Abend war es endlich so weit. Der frische Season-Content lockte nicht nur uns, sondern auch viele andere Hüter wieder ins Spiel. Doch als uns bewusst wurde, was da gerade passiert ist, wurde es still.

Was ist in der Story von Destiny 2 passiert? Aktuell können die Hüter in Destiny 2 das Ende der Season 19 erleben. Es markiert den letzten Teil vor dem neuen, großen DLC Lightfall. Und wir müssen über das reden, was da passiert ist. Falls ihr also keine Spoiler mögt, dann lest ab hier bitte nicht mehr weiter.

SPOILERHINWEIS: In diesem Artikel erwähnen wir Details zur letzten Storymission aus Season 19 mit expliziten Spoilern. Beachtet das, wenn ihr jetzt weiterscrollt.

So habe ich den Reisenden einst kennengelernt

Der Reisende ist fort!

Das, was jeder Hüter immer wusste aber nie wahrhaben wollte ist gestern passiert. Der Reisende hat die Menschheit und die Letzte Stadt verlassen. Und damit hat sich auch diese eine Sache in Destiny 2, die immer sicher war, davon gemacht.

In Destiny ging es stets um den großen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Daran gab es nichts zu rütteln oder infrage zu stellen. Die lichttragenden und dadurch ermächtigten Hüter gegen die böse Dunkelheit.

Für unsere Macht stand und steht stellvertretend der Reisende, die große Maschine mit ihrem mächtigen Licht. Er schwebte seit 2014 fast immer über der Letzten Stadt und seinen Hütern. Nur wenige Ausnahmen trennten uns von ihm.

In der Roten Schlacht wollte Ghaul das Licht des Reisenden abzapfen und sperrte ihn in spezielles Gefängnis ein, dass auch uns vom Licht trennte. Nach seiner Rettung blieb er freiwillig bei uns, in der Letzte Stadt.

Im DLC „Die Hexenkönigin“ entführte Savathun den Reisenden in ihre Thronwelt. Warum, ist bis heute nicht klar. Aber auch dort kehrte er am Ende freiwillig wieder zu uns zurück.

Sollten wir jetzt zweifeln? Seit Witch Queen streute Bungie immer wieder diese ganz subtilen Zweifel in die Herzen der Hüter. Vor allem das Vorhaben von Savathun und ihr Verhältnis zum Reisenden warfen große Fragen auf.

Ich hatte in Jahr 5 absolut keine Wahl auf dem vorherbestimmten Weg, den meine Hüterin in der “Die Hexenkönigin”-Story ging. Trotzdem fragte ich mich am Ende, ob ich damit wirklich das Richtige getan habe. Ich stellte zum ersten Mal für einen kurzen Moment, den Reisenden infrage.

Savathun zeigte den Hütern einen anderen Blick auf den Reisenden

Ist der Reisende in Destiny wirklich gut? Mein Destiny-Kollege bei MeinMMO Christos sagte erst heute zu mir: „Britta, Du siehst noch zu sehr das Gute im Reisenden.“ Damit hat er Recht. Ich habe bisher nie wirklich den Reisenden aktiv in Frage gestellt.

Warum auch? Immerhin hatte Bungie selbst in Destiny 1 festgehalten, dass der Reisenden der Retter der Menschheit ist. Ein den Menschen wohlgesonnenes Wesen, das gut ist und ihnen große Macht schenkt.

Savathun selbst erinnerte uns dann an das Credo eines Hüters:

Hingabe führt zu Mut

Mut führt zu Aufopferung

Und Aufopferung führt … zum Licht

Sollte ich beginnen, daran zu zweifeln? Schließlich gab der Reisende der Menschheit Wissen und Hoffnung. Oder anders: Möchte man, dass ich beginne am Licht zu zweifeln?

Bungie fummelt in meinen Gedanken herum

So viele Fragen das selbst die Verwirrung verwirrt ist

Bei der Story in Destiny 2 kommt man oft ins Grübeln und könnte dann stundenlang über Zusammenhänge, Vermutungen und auch Zweifel reden. Das geht hoffentlich nicht nur mir und meiner Hüterin so.

In Season 17 beginnt sogar der Vorhut-Commander Zavala höchstselbst am Reisenden zu zweifeln. Er erkennt das auch andere Rassen vom Reisenden gesegnet wurden und das die Menschheit nicht die elitäre Spezies ist, die allein über das Licht verfügen kann oder sollte. Das war seine Wahrheit und führte zu seiner Aufopferung. Doch der Begriff „Auserwählt“ gerät mit Zavala ins Wanken und ich mit ihm. So viele Opfer für einen unechten Gott?

Destiny 2: Season 17 offenbart emotionalstes Geheimnis des stärksten Charakters – Rührt viele Hüter zu Tränen

Seither ist Zavala nicht mehr derselbe. Ich glaube in jeder Szene mit ihm diese nagenden Zweifel zu erkennen. Er denkt, der Reisende wird uns genauso verlassen wie alle anderen Rassen davor. Und Bungie sät mehr dieser Zweifel. Auch Lord Saladin flüsterte mir bereits zu: “Was wäre, wenn der Reisende nicht das ist, was wir dachten?”

Als sollten wir immer fester daran glauben, dass Hüter nicht auserwählt oder etwas Besonderes sind. Wir sind ein kleiner Punkt in einer riesigen Geschichte, die, wenn der Reisende sie aufgibt, mit einem Wimpernschlag im Staub der Zeit zerrinnt.

Genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Es ist ein absolut großartiger Gänsehaut-Moment, den ich aber eigentlich nicht wahrhaben will. Denn jetzt passiert es. Der Anfang vom Ende. Das Ende einer großen Saga steht jetzt gefühlt direkt vor meiner Haustür und will hinein – egal wie.

Wenn ihr einst Hüter ward oder noch seid, dann gönnt euch diesen epischen Trailer:

So wissbegierig ich die letzten Jahre auf die Story von Destiny war, so sehr will ich nun zurückrudern. Zu sehen, wie der Reisende in den Himmel aufsteigt, während sich die Menschheit in den Armen liegt und die NPCs fragend in den Himmel blicken, löst, wenn man live dabei ist, wirklich mulmige Gefühle aus. Immerhin erlebte man in diesem Moment den Anfang vom Ende. Etwas, das fast 9 Jahre gedauert hat.

Dabei fällt mir auf: Selbst, nachdem ich so viele Jahre unter dem Licht des Reisenden verbracht habe, kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Der Zeuge hat seine Schüler und spricht, seit er ins Destiny-Universum eingetreten ist, unentwegt.

Aber wir Hüter wissen nichts über das Licht. Unser Mentor schweigt. Auch die Lore wird immer nur aus der Sicht der Dunkelheit erzählt, obwohl ich mir oft gewünscht habe, es wäre anders.

Der Zeuge ist im Vergleich zum Reisenden manipulativ und herrschsüchtig

Das ist der Grund, warum ich Destiny 2 spiele: In diesen Momenten zeigt sich für mich immer wieder der Grund, warum ich Destiny 2 spiele. Sicher, es mag nur ein Spiel sein. Aber nach so vielen Jahren, wo man die Geschichte, die Entwicklung der Charaktere und die der Hüter miterlebt hat, ist es trotzdem mehr geworden.

Ein Stück dieser Hüter-Identität trägt man irgendwann einfach in sich. Mit ihm ist man über die Jahre, wo Destiny nun schon existiert, durch so viele Höhen und Tiefen gegangen. Ist gefallen, wieder aufgestanden und hat weiter gemacht. Man hat Freunde getroffen und das alles mit coolen Space-Fähigkeiten zu einem tollen Erlebnis gemacht. Da lässt einen eine solche Cutszene einfach nicht kalt.

Es ist still, während es passiert. Wir schauen auf den Reisenden, wie er aufsteigt, sich von der Erde und damit von der Menschheit entfernt. Er stoppt allein vor einer Vielzahl an Pyramidenschiffen.

Dann fällt mir plötzlich eine uralte Lore des einstigen und inzwischen toten Sprechers ein, und ich erkenne, dass ich jetzt genau diesen Moment erlebe, von dem er vor Jahren schon geträumt hat.

„Ich bin der letzte Sprecher, und ich träume davon, dass der Reisende uns verlassen wird. Meine Träume sagen eine schreckliche Zukunft voraus: eine Zukunft ohne das Licht des Reisenden. Ich sehe sie alle fallen, Hüter und Lichtlose gleichermaßen, gestürzt durch die Abwesenheit des Reisenden. Ich verstehe nicht, warum es passiert, und ich weiß nicht, wann. Aber ich weiß, dass es kommt.“ Quelle: Ishtar-Kollektiv

Ich weiß nicht, ob er fliehen will oder ob er dort oben ist, weil er uns schützen will. Während mir ein kleiner Schauer über den Rücken läuft, entscheide ich, dass es mir egal ist.

Das Licht lässt mir die Wahl: Im Gegensatz zum Zeugen hat der Reisende nie etwas von mir verlangt. Bei ihm hatte ich als Hüter immer die freie Wahl und Beeinflussung kann man ihm ebenfalls nicht vorwerfen. Es stand mir jederzeit frei, wie ich mit dem Licht umgehe und für was ich es einsetze.

Letztlich hat er auch nie verlangt, dass wir Hüter ihn damit beschützen sollen. Und trotzdem will ich genau das in diesem Moment tun. Denn er steht nun allein gegen eine riesige Flotte des Zeugen.

Wie habt ihr diesen Moment empfunden? Wurde euch bewusst, dass bald alle Hüter vor dem Ende stehen werden? Und was kommt danach? Könnt ihr euch ein Hüterdasein ohne Licht vorstellen, falls der Reisende den Kampf verliert? Hinterlasst uns gerne eure Sicht auf die Dinge im Kommentarfeld.

