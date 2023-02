Ups, Destiny 2 zeichnet beste Fan-Kunst aus – Doch die ist gar nicht von einem Fan, sondern von der KI

Das Studio Bungie hat einen Fehler eingestanden. Sie haben ein Kunstwerk zu Destiny 2 als „Art of the Week“ ausgezeichnet, aber das ausgezeichnete Bild war nicht von einem Fan, sondern von einer Künstlichen Intelligenz. Das will man bei Bungie nicht.

Um welchen Wettbewerb ging es?

Bungie zeichnet in ihrem wöchentlichen Blogpost regelmäßig Kunstwerke oder Videos aus der Community aus: Angehende Künstler können ihre Kreationen einsenden, jemand oder mehrere Leute bei Bungie sichten die Einsendungen und heben dann eine Auswahl der besten Kunstwerke der Fans im Blogpost hervor, den jeder Hardcore-Fan von Destiny am Donnerstagabend jeder Woche aufmerksam studiert.

Das ist für angehende Künstler, eine Chance, sich auszuprobieren, und potenziell von tausenden von Zuschauern gesehen zu werden.

Wir haben bei MeinMMO früher über Jahre, das „Video der Woche“ von Destiny präsentiert. Bungie ist es wichtig, den Kontakt zur Community zu halten und mit solchen anerkennenden Aktionen den Einsatz der Fans zu würdigen.

Was war jetzt der Ärger? Bungie hat im Blogpost vom 2. Februar ein Bild ausgewählt, „Guardian Rendition“, und zur „Art of the Week“ gekürt. Doch das Bild wurde sofort mit dem Vorwurf konfrontiert, das sei doch nicht „echt“, das habe sicher eine Künstliche Intelligenz erstellt.

Der Nutzer Zeta sagte vorwurfsvoll:

Du hast diese Kunst nicht erstellt, das war eine Maschine, indem sie die Arbeit anderer stahl.

Und tatsächlich gab der Einsender des Bilds zu: Er dachte, das Bild sei einfach hübsch, deshalb habe er es auf der Seite gepostet. Er nehme das jetzt zurück.

Bungie will Fans auszeichnen, keine KI

So reagiert Bungie: Im aktuellen Blogpost vom 9. Februar sagt Bungie nun, man habe einen Fehler gemacht und im Team ein Bild ausgewählt, das von einer Künstlichen Intelligenz stammt (via bungie).

Das wolle man ausdrücklich nicht. Man wolle die Community feiern: Niemals werde man willentlich ein Bild auszeichnen, das von einer Künstlichen Intelligenz generiert sei.

Aber die Technik sei so neu, dass man Schwierigkeiten haben, ein Bild zu erkennen, das von der KI gemacht werde. Daher bittet man die Fans um Gnade, sollte sowas mal passieren. Sollte Bungie noch mal ein Bild vorstellen, das von der KI gemacht ist, bitte man die Fans um Mithilfe, es zu identifizieren, damit man man reagieren kann.

Warum ist das Thema wichtig? Die Diskussion bei Bungie um KI zeigt ein aktuelles Problem: Die Künstliche Intelligenz erstellt mittlerweile Bilder und Texte, die durchaus brauchbar sind.

Der KI wird aber vorgeworfen, dabei eigentlich nur bestehende Kunstwerke und Texte zu plagiieren und damit das geistige Eigentum von „echten Menschen“ zu rauben und sie damit um ihre Anerkennung oder sogar um ihre Lebensgrundlage zu bringen.

Die Diskussion trifft jetzt auch den Shooter Destiny 2, wo man sich klar positioniert: Man will die Fans feiern, nicht die KI.

Was da wohl die Vex dazu sagen? Die Rasse kybernetischer Kriegsmaschinen würde es sicher bevorzugen, dass Bungie bei KI etwas mehr durchgehen lässt.

