Neue Waffe in Destiny 2 tötet Hüter in nur 0,64 Sekunden – So bekommt ihr sie

In Destiny 2 gibt es ständig neue Waffen und Perks, welche die Meta des Spiels verändern. Derzeit ist eine Kombination besonders beliebt und wird von vielen Hütern als die heißeste in der aktuellen Season 20 angesehen. MeinMMO stellt euch den neuen Superkiller vor und verrät, wo ihr ihn bekommt.

Welche Waffe ist derzeit heiß begehrt? Aktuell ist die neue Maschinenpistole „Die Unsterbliche“ mit dem Schadenstyp „Strang“ das wohl heißeste Schießeisen in ganz Destiny 2. Sozusagen die neue „Karotte“ vor der Nase der Hüter.

Vor allem mit der richtigen Perk-Kombi wird sie zu einem absoluten Biest und vereint Geschwindigkeit sowie Dominanz. Vorrangig im PvP.

Allein am ersten Trials-Wochenende in Season 20, an dem „Die Unsterbliche“ erstmals ins Spiel kam, gingen bereits fast 10 Millionen Kills (9,5 %) allein auf ihr Konto.

Kurz darauf graute es die Spieler im Eisenbanner vor ihrer merklichen Dominanz, weil sie selbst Hüter mit maximaler Belastbarkeit in atemberaubender Geschwindigkeit killt.

MeinMMO hat sich angeschaut, was die Waffe so stark macht und wie ihre God-Roll aussieht.

Warum ist „Die Unsterbliche“ aktuell so stark in Destiny 2?

Die kleine 750er-Maschinenpistole ist richtig taff und hat Potenzial, die Meta in Destiny 2 zu verschieben. Für das PvP ist sie jetzt bereits ein Muss und auch im PvE erledigt sie einen guten Job.

Viele Destiny 2-Spieler behaupten sogar, dass „Die Unsterbliche“ das PvP aktuell ruiniert, weil sie so unglaublich effektiv tötet. Also sollte man sich fragen: Warum ist „Die Unsterbliche“ eigentlich so überragend?

Hier liegt der große Vorteil: Wenn man sich die Vergünstigungen der Waffe ansieht, wird schnell klar, dass sie in ihrer Godroll jede Maschinenpistole übertrifft, die Destiny 2 jemals hatte. Im Grunde der Heilige Gral unter den Maschinenpistolen für jeden, der sich eine blitzschnelle Feuerrate, einen hohen Schadensausstoß und eine stabile Genauigkeit wünscht.

Dabei ist es vor allem der Perk „Ziel anvisieren“, welcher „Die Unsterbliche“ in diese ungeahnten Höhen trägt. Ihr braucht nur wenige Treffer, um den Vorteil zu aktivieren, ungefähr 4-6, und die müssen nicht einmal präzise sein.

Je länger ihr die Waffe dann noch auf euren Feind richtet, desto höher wird der Schaden. Damit ist der Perk aktuell der bei weitem am einfachsten zu aktivierende Schadensbonus im Spiel. Nicht nur auf dieser Maschinenpistole.

Der Perk „Ziel anvisieren“ kann bis zu 5x gestapelt werden.

Der erste Stapel gewährt einen Schadensbuff von rund 17 % und bei maximalen Stapeln erhält die Waffe einen Schadensbuff von 40 %.

Kombiniert man das dann noch mit Perk, wie „Prallgeschosse“ und „Messsucher“ für mehr Reichweite, kann euch fast nichts mehr stoppen.

Eine überragende TTK rundet alles ab: Wenn alle Schüsse der Trials-Waffe mit aggressivem Gehäuse immer Präzisionstreffer sind, hat die MP eine beeindruckende TTK von nur 0,56 Sekunden. Die durchschnittliche TTK liegt allerdings eher bei 0,64 Sekunden, was immer noch beeindruckend ist.

Zum Vergleich:

Adaptive MPs, wie die Eisenbanner-Waffe „Die Last der Helden“ haben eine TTK von 0,73 Sekunden.

Aggressive MPs, wie die „Ikelos_MP_V1.0.2 und V1.0.3“ haben eine TTK von 0,77 Sekunden.

Präzise MPs, wie „Shayuras Zorn“, bieten eine TTK von 0,80 Sekunden.

Was heißt TTK? Die „TTK“ ist die „Time to kill“, also die Zeit, wie lange man braucht, einen Gegner von vollen Lebenspunkten auf 0 zu bringen. In Destiny 2 bewegen sich Primär-Waffen meist zwischen 0,80 TTK bis etwas über eine Sekunde, wenn man das Optimum an Head-Shots trifft.

Besser als ihre Alternative: Bei den Maschinenpistolen mit aggressivem Gehäuse fegt „Die Unsterbliche“ auch ihre direkte Kriegsgeist-Konkurrenz in Form der aktuellen Arkus-MP „Ikelos_MP_V1.0.3“ mühelos vom Tisch. Sie ist quasi eine Ikelos im Kinetik-Slot mit besseren Statistiken und vorteilhafteren Perk-Optionen. Eine Ikelos-MP kann zudem nicht mit „Messsucher“ und einem Schadensperk rollen. „Die Unsterbliche“ kann es.

Wie effektiv das im Kampf tatsächlich ist, zeigt euch der Destiny-2-Streamer „Fallout Play in diesem Video. Hier wird ersichtlich, dass die Waffe in ihrer perfekten Kombi andere Hüter, egal welcher Belastbarkeitsstufe, mit nur 10 Treffern effektiv und schnell ausschalten kann.

Diese Rolls empfehlen wir euch für PvP und PvE

Wenn ihr die Waffe jagen wollt, dann sind natürlich die richtigen Perks wichtig. Wir haben euch hier unsere getesteten Perk-Empfehlungen aufgelistet. Wobei sich die Rolls nur in ihren optionalen Perks etwas unterscheiden und ob ihr ein Strang-Build spielt oder nicht.

Für PvP empfehlen wir:

Lauf: Gekammerter Kompensator (Stabilität +10, Rückstoß +4, Handling -5)

Gekammerter Kompensator (Stabilität +10, Rückstoß +4, Handling -5) Magazin: Prallgeschosse (Reichweite +5, Stabilität +10)

Prallgeschosse (Reichweite +5, Stabilität +10) Perkvorteil 1: „Messsucher“ – Durch Zielen wird die Reichweite und die Zoom-Vergrößerung erhöht. Optional: „Perpetuum Mobile“ – Die Waffe hat mehr Stabilität, bessere Handhabung und ein schnelleres Nachladetempo, wenn man in Bewegung ist.

Perkvorteil 2: „Ziel anvisieren“ – Der Schaden erhöht sich, je länger diese Waffe ihr Ziel trifft. Optional: „KillClip“ – Nachladen nach einem Kill, macht erhöhten Schaden.

Meisterwerk: Stabilität oder Reichweite

Stabilität oder Reichweite Mod: Backup-Magazin

Diese Roll passt gut im PvP – für PvE gibt es nur minimale Variationen

Für PvE empfehlen wir:

Lauf : Gekammerter Kompensator (Stabilität +10, Rückstoß +4, Handling -5)

Gekammerter Kompensator (Stabilität +10, Rückstoß +4, Handling -5) Magazin: Prallgeschosse (Reichweite +5, Stabilität +10)

Prallgeschosse (Reichweite +5, Stabilität +10) Perkvorteil 1: „Messsucher“ – Durch Zielen wird die Reichweite und die Zoom-Vergrößerung erhöht. Optional: „Perpetuum Mobile“ – Die Waffe hat mehr Stabilität, bessere Handhabung und ein schnelleres Nachladetempo, wenn man in Bewegung ist.

Perkvorteil 2: „Ziel anvisieren“ – Der Schaden erhöht sich, je länger diese Waffe ihr Ziel trifft. Optional für Strang-Builds „Schlüpfling“ – Präzisions-Todesstöße oder schnelles Besiegen von Zielen mit einer Nicht-Präzisionswaffe erzeugen 1 Fädling am Standort des Opfers.

Meisterwerk: Stabilität oder Reichweite

Stabilität oder Reichweite Mod: Backup-Magazin

So bekommt ihr „Die Unsterbliche“ in Season 20

In Season 20 brachten die Trials of Osiris die MP neu zu Destiny 2. Der PvP-Modus ist derzeit auch die einzige Quelle, wo ihr „Die Unsterbliche“ bekommen könnt. Das geht dieses Wochenende, vom 31. März bis 04. April, sogar einfacher, da Bungie einen Boost auf die Rufränge in Trials spendiert.

Ihr könnt die Waffe über Trials-Engramme beim 14. Heiligen erhalten.

Wenn ihr “Die Unsterbliche” einmal erhalten habt, könnt ihr alle weiteren Trials-Engramme direkt auf die MP fokussieren, bis ihr euren gewünschten Roll der Waffe bekommt.

Auch als Meister-Version verfügbar: Wenn ihr jedoch die Meister-Version der Waffe wollt, müsst ihr euch länger gedulden. „Die Unsterbliche“ wird in Season 20 erst wieder vom 19. bis 23. Mai als Meister-Version zu den Prüfungen von Osiris kommen. Hier braucht ihr dann 7 Siege in Folge – müsst also auf eurem Trials-Pass „Makellos“ werden.

Wie steht es um eure Sammlung? Habt ihr diese neue Karotte bereits mit den optimalen Perks in den Händen? Oder steht ihr noch auf der anderen Seite des Laufs und bekommt die Wirkungen der neuen Meta-Waffe zu spüren? Verratet uns in den Kommentaren auch gerne, was ihr von der Waffe haltet. Zu stark oder genau richtig? Und welche Perks bevorzugt ihr?

