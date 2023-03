Skurrile Waffe aus Destiny 2 lässt die Augen der Hüter leuchten – „Sieht komisch aus, aber haut rein”

In Destiny 2 macht derzeit eine neue und recht skurrile „Tentakel-Kanone” als die beste legendäre Schnellfeuer-Waffe ihrer Klasse auf sich aufmerksam. Zwei Streamer haben sie ausführlich getestet und festgestellt, dass sie Spaß macht und auch noch erstaunlich starke Eigenschaften mitbringt. MeinMMO stellt sie euch genauer vor und sagt, welche Rolls ihr jetzt craften solltet.

Welche Waffe begeistert gerade Spieler in Destiny 2? Zuerst war es lediglich die ungewöhnliche Tentakel-Optik der skurrilen Pistole „Mykels Ehrfurcht“, welche für Aufsehen sorgte. Man dachte nicht, dass sie überhaupt mit den anderen Primärwaffen-Optionen mithalten könnte und maß ihr daher kaum Priorität zu.

Doch nach den ersten Waffen-Tests im PvE und PvP stand plötzlich fest, dass diese Pistole nicht nur optisch besonders ist. Die neue legendäre Waffe ließ bereits die Augen zwei bekannter Destiny-2-Content Creator hell leuchten und besonders True Vanguard schwärmte.

So urteilt True Vanguard in seinem Video, dass die 450er-Strang-Knarre gerade „die beste Schnellfeuer-Gehäuse-Pistole ist, die Destiny 2 je hatte“.

ZK Mushroom dagegen, erfahrener PvP-Spieler, hat ebenfalls so gar nicht damit gerechnet, wie viel Spaß er mit dieser Pistole im Schmelztiegel haben würde. Auch wenn ihre Ursprungseigenschaft dort nur wenig bringt.

Grund genug, euch die Knarre ans Herz zu legen und ihre Vorteile aufzuzeigen. Alles, was ihr braucht für die perfekte PvP- und PvE-Version dieser Knarre ist ihr Bauplan, denn sie ist craftbar.

Erst unbeliebt nun best-in-slot: Es ist noch gar nicht lange her, da waren Pistolen in Destiny 2 so gar nicht beliebt bei den Spielern. Das hat sich jedoch immer mehr geändert und in Season 19 war so manche Pistole dann plötzlich sehr gefragt.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand:

Die kleinen, aber feinen Killer haben häufig ein fehlerverzeihendes Rückstoßmuster und besitzen einen soliden Schadensausstoß.

Mit der Einführung der aktivierbaren Vollautomatik über die Destiny-2-Einstellungen wurden auch Pistolen gepusht.

Zusätzlich spendierte Bungie manchen Pistolen im Witch-Queen-Jahr starke Perks, wie „Voltschuss” bei „Gesetz des Räubers“ oder „Desperado” auf „Wacht der Schwelle“.

Davon hat auch „Mykels Ehrfurcht“ profitiert. Und von der Tatsache, dass unter ihrer „Haube“ ein altes Schmuckstück verborgen liegt – die Siebter Seraph SI-2 aus Season 10.

Mykels Ehrfurcht ist in Season 20 die beste Schnellfeuer-Pistole

Unter der „Motorhaube” versteckt Bungie einen alten Klassiker aus Season 10

Was macht die Waffe so besonders? „Mykels Ehrfurcht“ hat als Strang-Pistole im Kinetik-Slot einzigartige Vorteile, die perfekt zur neuen Subklasse aus Lightfall passen. Der Perk „Schlüpfling“ stärkt den Sprossweber-Warlock. Doch auch die anderen beiden Klassen Titan und Jäger können davon ebenso profitieren.

Waffentyp: Craftbare Pistole mit einer 450er Feuerrate

Element: Strang (Kinetik-Slot)

Rahmen: Schnellfeuer-Gehäuse, also vollautomatisch

Ursprungseigenschaft: Das Ausrüsten mehrerer Waffen aus diesem Set verleiht dieser Waffe ein erhöhtes Nachladetempo und eine verbesserte Handhabung. Außerdem verursacht sie erhöhten Schaden gegen Quäler, Strahlende Schar und Hüter, die von ihrer Super Gebrauch machen.

True Vanguard hebt zudem die hohe Basisstabilität dieser Pistole hervor, die euch keine andere Waffe bieten kann. Sowohl „Fiorituria-59“ als auch „Feierabend“ und „Gesetz des Räubers“ liegen lediglich bei einer Basisstabilität von 63. „Mykels Ehrfurcht“ liegt bei 67.

Die Stat-Werte der Waffe sind fast immer best in class

Dazu kommen weitere Best-in-Class-Werte der Waffe:

„Mykels Ehrfurcht“ hat mit 61 den besten Zielhilfe-Wert ihrer Klasse.

Die Rückstoßrichtung von 96 ist ebenfalls Top in ihrem Archetyp. Die einzige Schnellfeuer-Waffe, das jemals einen besseren Rückstoß hatte, war die Pistole „Dead Man Walking“ aus dem Schwarze Waffenkammer-DLC.

Sogar beim Nachladetempo mit 47 ist sie anderen Pistolen weit voraus.

Wie gut das abgeht, zeigt TrueVanguard in seinem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Für TrueVanguard ist „Mykels Ehrfurcht“ einfach simply the best

Mit diesen Eigenschaften und Perks holt ihr am meisten raus. Idealerweise über die Enklave auf dem Mars mit den Verbesserten Perks gecrafted, die euch weitere Vorteile gewähren.

„Mykels Ehrfurcht“-Godroll für PvE:

Lauf: Hammergeschmiedeter Drall

Hammergeschmiedeter Drall Magazin: Weitmündiger Magazinschaft oder Legiertes Magazin

Weitmündiger Magazinschaft oder Legiertes Magazin Perk-Vorteil 1: „ Dreschen”

Dreschen” Perk-Vorteil 2: „ Haudegen”, „ Elementarkoppler” oder „ Schlüpfling”, wenn ihr ein Strang-Build spielt

Haudegen”, Elementarkoppler” oder Schlüpfling”, wenn ihr ein Strang-Build spielt Meisterwerk: Nachladegeschwindigkeit

„Mykels Ehrfurcht“-Godroll für PvP:

Lauf: Hammergeschmiedeter Drall

Hammergeschmiedeter Drall Magazin: Prallgeschosse

Prallgeschosse Perk-Vorteil 1: „ Perpetuum Mobile”

Perpetuum Mobile” Perk-Vorteil 2: „ Haudegen”, „ Tipp mal an” oder „ Schlüpfling”, wenn ihr ein Strang-Build spielt

Haudegen”, Tipp mal an” oder Schlüpfling”, wenn ihr ein Strang-Build spielt Meisterwerk: Reichweite

So bekommt ihr den Bauplan der Waffe: Zunächst einmal müsst ihr euch die Waffe einmal im neuen Raid “Wurzel der Albträume” erspielen. Sie droppt euch dort sowohl im 2. Encounter „Spaltung” als auch im 3. Encounter „Makrokosmos”.

Sobald die Waffe so erstmalig in eurer Sammlung freigeschaltet wurde, kann sie euch auch aus den beiden versteckten Truhen im Raid “Wurzel der Albträume” droppen. Zudem habt ihr zusätzlich die Möglichkeit am Ende des Raids mit der Sense des Endboss Nezarek zu interagieren und euch die Waffe über die Eroberungsbeute, die ihr ebenfalls bei Runs aus den Raids erhaltet, zu fokussieren.

Wenn ihr 5 Tiefenblick-Versionen der Waffe mit rotem Rahmen erhalten habt, könnt ihr sie in der Enklave auf dem Mars nach euren Vorstellungen formen. Damit das schneller geht, bietet euch der Raid einmal pro Woche garantiert eine Tiefenblick-Waffe.

Ultimativer Waffen-Crafting-Guide – So formt ihr in Destiny 2 eigene Waffen

Wo die meisten Pistolen in Destiny 2 also eher belächelt werden, kommt „Mykels Ehrfurcht“ um die Ecke und erledigt den Job. Das macht im PvE bereits Spaß, aber im PvP umso mehr, denn ihr habt immer maximale Stabilität für die gesamte Dauer jedes Fights.

Ist diese Pistole für euch ebenfalls ein echter Geheimtipp oder überbewertet? Worauf setzt ihr bei Pistolen am liebsten? Verratet es unseren Lesern in den Kommentaren.

Spieler wollten, dass Destiny 2 schwerer wird – Jetzt müht man sich an den kleinsten Aufgaben ab