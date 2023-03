Spieler wollten, dass Destiny 2 schwerer wird – Jetzt müht man sich an den kleinsten Aufgaben ab

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Es fühlt sich an, als hätte Bungie das Farmen von Exotics in Lightfall getötet, da die verlorenen Sektoren der Solo-Legende [durch das neue Kampfdelta] wie Zähne ziehen sind, um es zu erledigen.

So schreibt der Spieler betachief77 in einem reddit-Beitrag der bis jetzt bereits 2K-Upvotes bekam:

Das bemängeln die Spieler: Vor allem mit den Verlorenen Sektoren haben die Spieler derzeit ihre Probleme. Durch fehlende Artefakt-Power fühlt sich ein Sektor wie eine ekelhafte, künstliche Schwierigkeit an, die man ihnen in Lightfall nun auferlegt hat.

Was bedeutet Kampfdelta in Destiny 2?

Destiny 2 hat mit Lightfall die Schwierigkeit angehoben. Wer früher gemütlich durchs Spiel chillte, kommt jetzt bereits bei kleinsten Aufgaben ins Schwitzen, wie beispielsweise auf Patrouillen. MeinMMO sagt euch, was Spieler beim Farmen in Lightfall gerade richtig frustriert.

