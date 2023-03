Destiny 2: Alle Herausforderungen, die ihr für Hüterrang 8 bis 11 meistern müsst

Spieler in Destiny 2 können sich jetzt nicht nur gegenseitig wertschätzen. Sie können auch zum ultimativen Vorbild in der Community werden. Aber nur, wenn sie innerhalb einer Season so einige Herausforderungen erledigen, um Hüterrang 11 zu erreichen. MeinMMO verrät euch deswegen, welche versteckten und kniffligen Aufgaben euch auf den Hüterrängen 8-11 erwarten.

Was sind die Hüterränge in Destiny 2? Mit Lightfall hat Bungie ein neues System eingeführt, mit dem Spieler zeigen können, wie erfahren sie im Loot-Shooter sind. Die Hüter-Ränge, so der Name des Systems, bieten ihnen hierfür eine Menge neuer Aufgaben zum Erledigen.

Es gibt insgesamt 11 Ränge, die man auf dem Weg zum “Vorbild” erklimmen kann.

Jeder Rang enthält mehrere Ziele in Form von Herausforderungen und alle müssen zuerst abgeschlossen werden, bevor man zum nächsten Rang aufsteigen kann.

Im Gegensatz zu anderen Rängen wie denen der Vorhut, dem Schmelztiegel oder dem Rufrang Gambit steigt man nicht automatisch auf.

Die Ränge 1-6 sind noch relativ einfach zu schaffen, weil sie vor allem neuen Spielern eine Art Tutorial bieten sollen, wie Destiny funktioniert. Erst ab Rang 8 wird es dann immer schwieriger.

Wer jedoch das ultimative Prestige will, um als „Vorbild“ in Destiny 2 zu gelten, muss so einige harte Herausforderungen des Spiels meistern und auch das neueste DLC besitzen.

Wir verraten euch in diesem Artikel, welche Aufgaben im System ganz genau auf euch zukommen.

Ab Rang 8 geht es ans Eingemachte – Hier zeigt sich wer ein wahrer Hüter ist (via reddit.com)

Alle zu erledigenden Aufgaben für Hüterrang 8 bis 11

Die meisten Hüter sind bereits auf Rang 6 “Veteran” gestartet. Dies hat Bungie seinen langjährigen Spielern automatisch zugestanden. Dafür geht es ab den Rängen 8 für den Status “Justiziar” ans Eingemachte.

Hüter-Rang 8: Justiziar

KATEGORIE ZU ERLEDIGENDE AUFGABEN: Sammlung Erhöhe die Anzahl exotischer Waffen in Deiner Sammlung auf 15. Sammle 15 exotische Rüstungsteile. Fordern einen Titel an. Wertschätzungen Vergebe oder erhalte 10 Belobigungen in Raids, Dungeons oder Dämmerungen ohne Spielersuche. Erlange 1250 Wertschätzungen anderer Hüter. Endgame Schließe den Raid „Königsfall“ ab. Schließe den Dungeon “Dualität” ab. Schließe den Dungeon “Säule der Wächterin” ab. Lightfall Schließe die ersten vier Lightfall-Kampagnenmissionen im Schwierigkeitsgrad „Legendär“ ab. Schließe die letzten vier Lightfall-Kampagnenmissionen im Schwierigkeitsgrad „Legendär“ ab. Fordere 6 Rufrang-Belohnungen von Nimbus ein. Schließe 3 wöchentliche Kampagnenmissionen aus der Lightfall-Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad „Legende“ ab und erreiche eine Team-Punktzahl von 100.000. Dämmerung Schließe eine Vorhut-Dämmerung auf dem Schwierigkeitsgrad „Legende“ ab. Schließe einen Dämmerung auf “Legende” mit Platin ab. Schließe eine Dämmerung auf “Legende” mit einem Highscore ab. Season des Widerstands Erlange 20 Saisonränge. Schließe die aktuelle saisonale Aktivität oder exotische Quest auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ab. Schließe 10 saisonale Herausforderungen ab. Diese Aufgaben erwarten Spieler damit sie Rang 8 erreichen

Hüter-Rang 9: Verdränger

Auf Rang 9 wird man zum “Verdränger” – aber nur, wenn man folgende Aufgaben erfolgreich erledigt.

KATEGORIE ZU ERLEDIGENDE AUFGABEN: Sammlung Sammle 20 exotische Rüstungsteile. Sammle 85 exotische Waffen. Beanspruche 2 Titel. Wertschätzungen Schätze 50 andere Spieler in einem Raid oder Dungeon wert. Erhöhen die Belobigungspunktzahl auf 1750 Wertschätzungen anderer Hüter oder höher. Endgame Schließe den Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ ab. Schließe den Dungeon “Grube der Ketzerei” ab. Schließe den Dungeon “Prophezeiung” ab. Schließe den Dungeon „Sog der Habsucht“ ab. Verlorene Sektoren Schließe 5x einen Verlorenen Sektor auf Legendär und alleine ab. Schließe einen Verlorenen Sektor auf Legendär solo ab, ohne zu sterben. Dämmerung Schließe einen Vorhut-Dämmerung auf dem Schwierigkeitsgrad „Großmeister“ oder höher ab. Schließe eine Dämmerung auf “Großmeister” mit einem Highscore ab. Powerlevel Erhöhe dein Powerlevel bis zur Höchstgrenze der Season. Erhöhen den saisonalen Artefaktpower-Bonus auf +12. Raid-Endgame Schließe den Raid „Letzter Wunsch“ ab. Schließe den Raid „Garten der Erlösung“ ab. Schließe den Raid „Tiefesteinkrypta“ ab. Schließe den Raid „Gläserne Kammer“ ab. Schließe den Raid „Schwur des Schülers“ ab. Schließe den Raid „Königsfall“ ab. Die letzte Aufgabe in dieser Kategorie ist noch ein Geheimnis. Saison des Widerstands Erlange 50 saisonale Ränge. Kaufe 8 Upgrades am Strategietisch. Schließe 20 saisonale Herausforderungen ab. Diese Aufgaben erwarten Spieler damit sie Rang 9 erreichen

Hüter-Rang 10: Ikone

Ab Hüter Rang 10 geht es vor allem auch um Wertschätzungen. Und davon brauchen Hüter, die zur Ikone in Destiny 2 werden wollen eine Menge, während sie auch noch diese Aufgaben für Rang 10 erledigen sollen.

KATEGORIE ZU ERLEDIGENDE AUFGABEN: Sammlung Meistere 25 exotische Waffen vollständig mit Katalysatoren. Sammle 30 exotische Rüstungsteile. Beanspruche 5 Titel. Wertschätzungen Erreiche 5.000. Wertschätzungen. Lob aus schwierigen Aktivitäten bringt den größten Fortschritt für die Belobigungspunktzahl. Erhalte 100 “Verbündeter” oder “Leader”-Wertschätzungen . Leader-Wertschätzungen bieten Bonusfortschritt. Dunkelheit Schalte alle Dunkelheits-Unterklassen (Stasis und Strang) frei. Sammle 5 Stasisfragmente. Sammle 5 Strangfragmente für einen einzelnen Charakter. Schließe eine Großmeister-Dämmerung mit einer ausgerüsteten Dunkelheits-Klasse ab. Dämmerung Schließe die aktuelle Dämmerung im Schwierigkeitsgrad „Großmeister“ ab. Schließe eine Spitzenreiter-Dämmerung mit einem Highscore ab. Season des Widerstands Erlange 80 saisonale Ränge. Schließe 30 saisonale Herausforderungen ab. Diese Aufgaben erwarten Spieler damit sie Rang 10 erreichen

Hüter-Rang 11: Vorbild

Kommen wir nun zur höchsten Hüterrang-Klasse, dem “Vorbild”. Wer es bis hier her geschafft hat, kann bereits stolz sein. Doch diese wenigen Aufgaben sind noch eine letzte und auch herausfordernde Hürde.

KATEGORIE ZU ERLEDIGENDE AUFGABEN: Sammlung Beanspruche 7 Titel. Wertschätzungen Erreiche 6.000 Wertschätzungspunkte. Erhalte 200 “Verbündeter” oder “Leader”-Wertschätzungen . Leader-Wertschätzungen bieten Bonusfortschritt. Dämmerung Schließe die Triumphe ab, um den Eroberertitel zu erlangen. Schließe die Triumphe ab, um den Eroberertitel zu vergolden. Endgame Schließe den zuletzt veröffentlichten Dungeon alleine ab. Schließe den zuletzt veröffentlichten Dungeon im Schwierigkeitsgrad „Großmeister“ ab. Die letzte Aufgabe in dieser Kategorie ist noch ein Geheimnis. Diese Aufgaben erwarten Spieler damit sie Rang 11 erreichen

Eigene Wertschätzungen nicht ignorieren

Darum solltet ihr andere Hüter immer bewerten: Die erhaltenden Wertschätzungen und Wertschätzungspunkte sind nicht dasselbe, auch wenn sie in Relation zueinanderstehen. Die Wertschätzungen sind allein von Lob anderer Hüter. Ihr bekommt jedoch auch für das Bewerten selbst Punkte.

Diese Punkte setzen sich aus der Gesamtzahl der Wertschätzungspunkte zusammen, die in der aktuellen Season durch Gruppenaktivitäten erhalten und vergeben werden. Sie sind erhöht, wenn ihr Spieler auf niedrigeren Rängen helft.

Wer folglich wenig oder gar kein Lob an andere Hüter ausspricht, tut sich also keinen Gefallen und hat dann auch merklich weniger eigene Wertschätzungspunkte.

Hüter-Ränge werden mit jeder Season zurückgesetzt

Darf ich meinen Hüter-Rang behalten? Jein. Einige der Hüter-Rangziele sind in Destiny 2 mit verschiedenfarbigen Kästchen umrandet.

Weiß umrahmte Aufgaben sind allgemeiner Natur und nicht an Seasons oder DLCs geknüpft.

Blau umrahmte sind seasonale Ziele, die nach Season 20 wahrscheinlich zurückgesetzt werden.

Gold umrahmte sind DLC-spezifische Herausforderungen innerhalb der Hüter-Ränge.

Das bedeutet, in jeder Season wird der Hüter-Rang teilweise zurückgesetzt. Gerade weil einige Ziele an die Season 20 gebunden sind. Manche Ziele hiervon stehen in Season 21 nicht mehr zur Verfügung und werden durch Neue ersetzt, die wieder erledigt werden sollen. Wie viele Ränge Hüter aber dabei wirklich verlieren, bleibt abzuwarten.

Wie weit seid ihr bei eurem Hüter-Rang bereits gekommen? Und seid ihr, nachdem ihr nun wisst was auf euch zukommt, überhaupt noch motiviert? Verratet es uns in den Kommentaren.

