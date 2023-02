Destiny 2: Lightfall – 5 Dinge, die ihr vor dem Kauf wissen solltet

Destiny 2 ist ein Loot-Shooter mit grandioser Geschichte. Das neue Kapitel „Lightfall“ erscheint morgen und ist thematisch der Anfang vom Ende. Doch auch wer diesen Anfang nicht erlebt hat und das Universum nicht kennt, kann im Adventure-Shooter seinen Spaß haben. Wir verraten euch 5 Dinge, die euch bei eurer Kauf-Entscheidung zu Lightfall helfen werden.

Ihr findet Lightfall interessant, habt aber keine Ahnung, ob der Loot-Shooter Destiny 2 etwas für euch ist? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir begleiten nicht nur den Release von Lightfall, sondern können euch auch bei eurer Kaufentscheidung helfen.

Destiny 2: Lightfall wird Spielern, wie schon die DLCs davor, eine Menge neuer Sachen bieten.

Es wird eine neue Kampagne zur coolsten Story im Universum geben.

Lightfall bringt eine neue Fähigkeit namens “Strang” ins Spiel. Mit ihr kann man sich als Spieler durch die Lüfte hangeln und nicht nur Neomuna sondern alle Locations des Shooters frei erkunden.

Brandneue Feinde werden die Spieler herausfordern und ihnen versuchen, das Licht zu entreißen.

Es kommen viele neue Aktivitäten wie neue Dungeons und Raids plus eine neue Season voller Updates und jede Menge frischer Beute, die ihr euch erspielen könnt.

Dazu ist Destiny 2 ein Spiel das niemals stillsteht, denn Bungie versorgt den Shooter zuverlässig alle drei Monate mit frischen Story-Inhalten, neuer Beute und coolen Missionen.

Werft also mit MeinMMO einen genauen Blick darauf, welche neue Dinge auf Spieler in Neomuna warten und das beginnt bereits mit dieser heftigen Weltraumschlacht, in der es um Alles oder Nichts geht:

1. In Destiny 2 steht jetzt der ultimative Showdown bevor

Wer spannende Action und ein episches Erlebnis sucht für den ist Destiny 2: Lightfall genau das Richtige.

So actionreich gehts 2023 in Destiny 2 zur Sache: In Lightfall passiert nun genau das, was sich seit den Tagen von Destiny 1 angekündigt hat. Der Reisende muss sich seinem Feind stellen. Licht gegen Dunkelheit. Und das ist nicht nur für die Destiny-Veteranen spannend.

Der Reisende steht allein gegen die Dunkelheit und seine Hüter wollen ihm helfen

Lest hier eine kurze Zusammenfassung der spannenden Vorgeschichte Die bekannteste Macht des Destiny-Universum ist der Reisende. Mit ihm wurde das Spiel bereits in Halo 3 durch ein Easter-Egg angekündigt. Damals dachte man allerdings die große Runde Kugel sei der Mond und stünde für das All und damit die Abenteuer im Universum. Doch inzwischen weiß man das es ein Bild des sogenannten Reisenden war.



Er hat in der grandiosen Story des Loot-Shooters bisher dafür gesorgt, dass die Menschheit ein Goldenes Zeitalter einleiten konnte, dass sie zu den Sternen brachte. Er hat sie aber auch vor neue Probleme gestellt. Denn der Reisende hat einen uralten Feind, der ihn verfolgt – die Dunkelheit. Niemand weiß, wie diese zueinanderstehen.



Eines ist jedoch sicher: Schon lange Kämpfen diese parakausalen Mächte gegeneinander und das führte zum ersten großen Kollaps, der die Menschheit fast ausgelöscht hätte. Erst danach erschuf der Reisende kleine Geister, die Tote erweckten und sie zu Hütern machten.

Bungie schreibt in seinem Loot-Shooter gerade die größte Story im Destiny-Universum zu Ende. Spieler erwartet also ein grandioser Showdown im Weltall mit allem, was das Studio erzählerisch und optisch zu bieten hat. Wer also schon immer mal beim Untergang des Universums dabei sein wollte – Lightfall ist die beste Gelegenheit dafür.

2. Das Spiel ist nicht mehr so kompliziert, wie ihr vielleicht denkt

Destiny 2 wird Spieler das Universum entdecken lassen

Mit Lightfall wird eine Art Neuanfang eingeläutet: Immer wieder wurde Destiny 2 dafür kritisiert, das es zu komplex ist. Auf diese Kritik hat Bungie inzwischen reagiert und den Weg für neue Spieler von den holprigen Steinen befreit.

2023 mit Lightfall wird das Destiny-Universum leichter zu verstehen sein und Spieler auch bei der zurückliegenden Geschichte besser aufklären. DLC-Sunsetting gibts nicht mehr und Spieler können in sogenannten “Legacys-Sets” alte DLCs günstig nachkaufen.

Die Änderungen in Lightfall werden jedoch auch in eine Richtung gehen, die es euch erleichtert, freier zu entscheiden, was ihr spielt und viele Dinge vereinfachen.

Diese Verbesserungen kommen ins Spiel:

Ein paar Änderungen sind noch geplant kommen aber erst im Verlauf von Jahr 6 heraus:

Spielübergreifende Text-Chat-Kanäle, sodass man bessere Möglichkeiten hat andere Hüter zu erreichen, wird in Season 22 ins Spiel kommen.

Ein Einsatztrupp-Finder als integriertes LFG-System, damit Spieler schnell eine Gruppe zum zocken finden, wird zudem in Season 23 herausgebracht.

3. So viel Inhalt steckt im neuen DLC „Lightfall“

In Neomuna können Spieler in der Ego-Perspektive durch die Luft sausen

Destiny 2 will, dass seine Spieler das Universum erobern. Und so kommt auch mit Lightfall ein neuer Schauplatz dazu – Neptun mit der modernen Stadt Neomuna.

Brandneue Kampagne: Die Lightfall-Kampagne erzählt die große Licht- und Dunkelheits Saga. Dazu bietet sie jedoch auch eine Erfahrung für jede Spielerstufe. Einsteiger können die Kampagne Klassisch spielen Fortgeschrittene dürfen sich in den Legendären Schwierigkeitsgrad trauen

Die Lightfall-Kampagne erzählt die große Licht- und Dunkelheits Saga. Dazu bietet sie jedoch auch eine Erfahrung für jede Spielerstufe. Neuer Zielort: Spieler fliegen erstmals nach Neptun, denn dort gibt es eine futuristische Stadt namens Neomuna zu entdecken, die ein Geheimnis birgt.

Spieler fliegen erstmals nach Neptun, denn dort gibt es eine futuristische Stadt namens Neomuna zu entdecken, die ein Geheimnis birgt. Zwei neue Feindarten: Die Schattenlegion und die Quäler sind die neuen Gegner in Lightfall. Sowohl die Schattenlegion als auch die sogennanten “Quäler” sind durch den Zeugen “verändert” und haben wohl auch etwas mehr Dampf durch eine mysteriöse Pyramidentechnologie erhalten.

Die Schattenlegion und die Quäler sind die neuen Gegner in Lightfall. Waffen mit Naniten-Technologie: Curruli-Waffen sind auf rätselhafte Weise umgeformt worden.

Curruli-Waffen sind auf rätselhafte Weise umgeformt worden. 2 Raids und 2 Dungeons: Neben den normalen Missionen wird es außerdem wieder sowohl Season 21 als auch Season 24 brandneue Dungeons geben sowie 1 neuen Raid in Season 20 und einen Vermächtnis-Raid in Season 23.

Neben den normalen Missionen wird es außerdem wieder sowohl Season 21 als auch Season 24 brandneue Dungeons geben sowie 1 neuen Raid in Season 20 und einen Vermächtnis-Raid in Season 23. Neue Aktivitäten: Terminal-Überladung wird eine neue Aktivität in Neomuna sein. Dazu gesellen sich noch ein oder mehrere Strikes sowie Öffentliche Events und Patrouillen und jährliche Eventereignisse verschiedener Art. Außerdem könnte Bungie noch geheime Missionen planen, von denen man im Spiel überrascht wird und die dann oft neuen Exo-Loot offenbaren.

4. Jeder Planet steht euch offen, auch wenn ihr nur Lightfall besitzt

Diese Welt steht Spielern in Destiny 2 offen – Ab Lightfall, am 28. Februar, plus Neptun

Der Loot-Shooter Destiny 2 besitzt eine offene Welt. Allerdings seid ihr mit dem Kauf von Lightfall nicht auf die neue Location Neomuna beschränkt. Jeder Hüter kann die komplette Welt von Destiny 2 besuchen.

Spieler können damit also auch auf den Mond fliegen und seine Krater erkunden

Ihr könnt einen Raid auf der Venus spielen und dort epische Momente aus Destiny 1 erleben

Ebenso geheimnissvoll ist die Ewigkeit, das geheimnissvolle Reich “der Neun”, die große Teile des Sonnensystems hinter Jupiter kontrollieren

Zieht euch warm an und stattet Europa, dem Eismond von Jupiter einen Besuch ab

Oder schaut einfach in der Europäischen Todeszone oder dem Kosmodrom auf der Erde vorbei

Das Universum steht euch buchstäblich in Destiny 2 offen und auf jedem dieser Zielorte könnt ihr die neue Subklasse “Strang” verwenden.

5. Veröffentlichungsdatum und Plattformen

Destiny 2: Lightfall wird am 28. Februar 2023 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox App und PC auf Steam sowie im Epic Games Store veröffentlicht.

Destiny 2 ist kein allzu leistungfressendes Spiel: Die Spielewelt von Destiny 2 ist sehenswert, braucht aber nicht viel, um sie zu entdecken. Bungie legt Wert darauf, dass so viele Hüter wie möglich zocken können. Dementsprechend sehen die Mindestanforderungen des Spiels an eure PC-Systeme aus.

Mindestanforderungen: 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem, Intel® Core™ i3 3250/ AMD FX-4350 oder besser. Mindestens 6 GB RAM und als Grafikkarte eine NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB or GTX 1050 2GB/ AMD Radeon HD 7850 2GB. Neben der Breitband-Internetverbindung brauchen Spieler noch ca. 100 GB verfügbaren Speicherplatz.

Destiny 2: Lightfall ist also nicht nur das nächste Kapitel von Destiny 2 sondern auch eine gute Gelegenheit, den beeindruckenden Shooter selbst zu erleben. Und die neue Preispolitik von Bungie macht es auch für Einsteiger einfach, sich alle Inhalte zu gönnen.

Günstiger als man denkt: Für neue Spieler besonders praktisch ist die sogenannten Legacy-Edition von Destiny 2. Dieses dreiteilige Paket enthält drei DLCs zu einem günstigen Preis. Damit könnt ihr euch kompakt bereits 3 der aktuell 6 erhältlichen Erweiterungen sichern.

Destiny 2 bietet neuen Spielern sogennante Legacy-Editionen an, die mehrere DLCs zum Kombipreis bieten.

Zusammen mit dem Start von Lightfall am 28. Februar wird dieses Angebot angepasst, sodass Spieler die Erweiterungen Festung der Schatten, Jenseits des Lichts und Die Hexenkönigin vergünstigt erhalten. Das alte Forsaken-Paket wird als separates Exo-Inhaltspaket angeboten.

Über die Legacy-Editionen kann man sowohl die Kampagnen als auch alle dazugehörigen Waffen und Zugriff auf weitere Aktivitäten wie alte Raids, exotische Missionen sowie frühere Ausrüstung freischalten. Und durch „Jenseits des Lichts“ bekommt ihr auch Zugriff auf Stasis, die Eisfähigkeit in Destiny 2.

Alle wichtigen Informationen zur Downtime und dem Start von Lightfall findet ihr hier:

