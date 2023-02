Wir haben euch in einem kurzen Video alle Informationen zum Release von Sons of the Forest zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Bleibt also gespannt, wenn Destiny 2 in die nächste Runde geht und mit Lightfall den Anfang vom Ende startet. Was meint ihr? Glaubt ihr Destiny 2 wird einen reibungslosen Start hinlegen oder werdet ihr erst ein oder zwei Tage später zu den Hütern stoßen, um eure Nerven zu schonen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren – auch wenn ihr noch Fragen habt.

Hüter werden also zum Start von Lightfall mit Season 20 konfrontiert. In dieser müssen die Spieler die ETZ mit Devrim sichern, da Calus und seine Loyalisten diese überfallen und Zivilisten bedrohen.

Damit ihr jedoch wisst, was euch genau erwartet, haben wir euch alles in einer kurzen Übersicht zusammengefasst. Ihr findet hier alles zum Download sowie den Zeitplan und Infos zum Content. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Destiny 2 startet morgen mit seinem neuem DLC „Lightfall“. Alles Wichtige zum Release und was ihr beachtet solltet, findet ihr in unserer kurzen Übersicht.

