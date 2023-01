Destiny 2: Lightfall wird das Build-System radikal ändern – Soll ein Neuanfang sein

Destiny 2 hat einen ersten Ausblick auf radikale Veränderungen gegeben, die bald mit dem neuen DLC „Lightfall“ online gehen. Durch ein neues Loadout- und Build-System werden die Hüter damit von einem der wohl restriktivsten Systeme des Loot-Shooters zu einem der offensten wechseln. MeinMMO sagt euch, was sich konkret ändert und wie bald alles einfacher werden soll.

Was hat Bungie angekündigt? Destiny 2 hatte erst Mitte Januar seine Mods für alle Spieler kostenlos zugänglich gemacht. Neue Hüter waren darüber erfreut.

Die Anpassungen schienen jedoch auch große Schatten der Veränderung auf das neue DLC „Lightfall“ zu werfen. Nun hat der Entwickler ausführlichere Informationen über das brandneue Mod- und Buildsystem in Destiny 2 verraten. Es soll bald alles viel einfacher machen und wird von Hütern im Destiny-reddit als “Befreiung von Restriktionen” gelobt.

Radikale Neuerungen sollen dafür sorgen, dass man weniger Dinge im Auge behalten muss.

Das neue System wird die Flexibilität bei Builds stark in den Vordergrund stellen.

Man muss sich weniger darum kümmern, wie grundlegende Mechaniken funktionieren.

Zudem sollen Spieler weniger willkürlichen Einschränkungen unterliegen als bisher.

Es klingt danach, dass Bungie sein Ziel weiterhin fest im Blick hat seinen Loot-Shooter auf vielerlei Ebenen deutlich casual-freundlicher zu machen und seine Systeme radikal zu entschlacken. Wie das im Detail erreicht werden soll, verraten wir euch jetzt in einem kompakten Überblick.

Im neuesten Preview-Trailer zu Lightfall gab es zuletzt einen ersten Blick in die Stadt „Neomuna“, wo ihr auch das neue Loadout-System bald ausprobieren werdet:

1. Neues ingame Loadout-System

Mit dem DLC “Lightfall” wird Destiny 2 sich von Drittanbieter-Apps, wie Destiny-Item-Manager, unabhängiger machen, indem es ein eigenes Loadout-System in seinen Spielclient integriert.

Wie Bungie im neuesten Blogpost auf bungie.net ankündigte werden nicht alle aktuellen Builds die ihr jetzt spielt zum Start von „Lightfall“ verfügbar sein. Den Hüter wird zunächst nur „ein solides Angebot“ offenstehen.

Es ist geplant die Buildcrafting-Optionen mit jeder neuen Saison zu erweitern.

Es könnte also gut sein, dass die aktuellen Builds eures Hüters, an denen ihr vielleicht noch feilt, fast oder komplett neu aufgebaut werden müssen und wohl auch andere Werte haben werden.

10 Loadouts pro Charakter: Spieler können im kommenden DLC „Lightfall“ bis zu 10 Loadouts erstellen, wahrscheinlich pro Charakter, und diese abspeichern sowie verändern.

Auch die Perks und Werte der aktuellen Waffen sind dort ersichtlich, ohne dass man immer zwischen Charakter- und Loadout-Menü hin und her switchen muss.

Mit einem Klick über ein neues Menü sind die angelegten Loadouts dann bequem ausrüstbar.

So werden Hüter in Lightfall ihre Builds erstellen und verwalten.

Damit wird es möglich Ausrüstungssets im Spiel zu tauschen ohne unzählige Abstecher zum Tresor zu machen und ohne einen zweiten Bildschirm öffnen zu müssen.

Mithilfe von Symbolen und Farben können die Loadouts zudem nach Schadensarten oder der Aktivität, für die sie bestimmt sind, gekennzeichnet werden.

Innerhalb des Systems wird auch angezeigt, wie sich angewendete Mods auf die Werte eures Charakters auswirken, sodass ihr Optionen besser vergleichen könnt.

Es wird einen Übersichtsbildschirm geben, wo alle genutzten Optionen zu sehen sind. Damit kann euer Build auch leicht mittels Screenshots an andere Spieler geteilt werden.

Build-Slots müssen freigeschaltet werden

Damit ihr jedoch alle Slots nutzen könnt, müsst ihr diese zunächst über das neue Hüter-Rang-System und der Erledigung von ehrenvollen Aufgaben freischalten.

Was ist das Hüter-Rang-System? Das Hüter-Rang-System wird ebenfalls zum neuen DLC „Lightfall“ eingeführt. Es bewertet eure ingame-Leistungen, die ihr für andere Hüter erbringt. Diese können euch dafür wertschätzen, indem sie Attribute wie „Guter Anführer“ verleihen.



Wer also einen hohen Ruf im Hüter-Rang-System genießt, ist ein wertvolles Mitglied der Community und besitzt Spielerfahrung die man positiv anerkennt. Mit dem System will Bungie das Gemeinschaftsgefühl der Community wieder stärken und die Hüter enger zusammenbringen. Genauere Informationen dazu will Bungie noch vor Start des neuen DLCs mitteilen.

Wird das neue System auch Shader und Ornamente speichern? Ja. Das Transmog-System wird nicht nur weiterhin in Destiny 2 vorhanden sein. Es wird auch vollständig mit dem neuen Loadout-System funktionieren. Bungie hat bestätigt, dass ihr innerhalb des Systems eure Rüstungsornamente und Shader auf den Builds abspeichern könnt.

2. Elementarschilde werden weniger Probleme machen

„Passgenau“ verabschiedet sich: Derzeit müssen die Hüter in Destiny 2 noch vor jedem Start ins Endgame ihre Fähigkeiten und Waffen auf den Schildtyp der Feinde anpassen.

Der Grund dafür ist der Schwierigkeitsmodifikator „Passgenau“. Er macht Feinschilde gegen ungleichen Elementarschaden höchst resistent. Der Modifikator zählt zu den unbeliebtesten im Spiel, was der Exo-Waffe „Arbalest“ zu einer überragenden Nutzung verhalf, weil sie diesen Modifikator ignoriert.

Ab Lightfall wird der Modifikator „Passgenau“ jedoch aus den Aktivitäten mit hohem Schwierigkeitsgrad verbannt. Es ist damit ab dem 28. Februar 2023 keine Pflicht mehr eure Schadenstypen zu diversifizieren, um nicht auf Schilde zu stoßen, die man nicht durchbrechen kann.

Die Basisresistenz von Schilden gegen nicht passende Schadenstypen wird ab „Lightfall“ im gesamten Spiel auf 50 % angepasst. So wie es aktuell bereits im PvEvP-Modus Gambit ist.

Rüstungselemente werden unwichtiger

Auch bei den Mods und Rüstungen wird Bungie mit den Elementen aufräumen. Spezifische Solar-, Leere- oder Arkus-Mods wird es nicht mehr geben und Mods werden allein an Rüstungs-Slots, wie Helm-, oder Brustschutz, gebunden sein.

Alle Energietypen aus den Mods und Rüstungen werden vollständig entfernt.

Man braucht nicht mehr zwischen Energietypen seiner Rüstung zu wechseln, um den gewünschten Mod zu finden.

Spieler erhalten damit indirekt auch mehr Platz im Tresor, da sie keine drei Ausrüstungsgegenstände für Arkus, Solar oder Leere mehr vorhalten müssen.

Bungie wird wohl weiterhin zukünftig auf Boni von monochromatischen Builds abzielen. Also solchen Builds, die nur einen einzigen Schadenstyp, wie zum Beispiel Arkus, abhängig sind. Damit das gut gelingen kann, war es wohl sinnvoll, die Restriktionen direkt bei den Elementen zu lockern.

Zukünftig lassen Änderungen an Mods erkennen, was sich verbessert oder verschlechtert.

Mods kosten weniger und sind leichter zu bekommen

Durch den Wegfall der Elemente gibt es für die Spieler bereits weniger Druck in Sachen Rüstungsenergie. Aber auch die Kosten für Rüstungs-Mods und deren Freischaltung wird angepasst und wie man sie sich ab Lightfall verdient.

In Lightfall werden alle Mods automatisch freigeschaltet, wenn Spieler Rang 6 des neuen Hüter-Rang-System erreichen.

Spieler die schon länger Destiny 2 zocken, werden direkt auf Rang 6 beginnen und damit alle Mods sofort zum Start des DLCs nutzen können.

Im saisonalen Artefakt können nur 12 Vergünstigungen freigeschaltet werden und aktiv sein.

Wollt ihr 12 andere Mods nutzen oder die Zusammenstellung etwas ändern muss das Artefakt zurückgesetzt werden. Dies wird euch jedoch nichts kosten.

Was passiert mit dem Extra-Slot der „Kunstvollen Rüstung“? Die „Kunstvolle Rüstung“, welche Spielern bisher die Option auf einen fünften Mod-Slot gewährte, wird angepasst. Ab Lightfall erhält sie einen einzigartigen Mod-Slot, der euch drei zusätzliche Punkte für die Charakter-Stats, wie Stärke oder Belastbarkeit, gewährt.

Der fünfte Slot in der Kunstvollen Rüstung wird ab Lightfall eure Charakter-Stats boosten.

3. Champions werden hart generft

Schon lange empfinden einige Spieler die herausfordernden Champions in Destiny 2 als die nervigsten Gegner. Sie machen es erforderlich, dass man eine spezielle Waffe mit Anti-Champion-Mod nutzt und waren teilweise unberechenbar. Hinzu kam das in Aktivitäten mit Spielersuche vor allem neue Spieler diese Gegner nicht verstanden und deshalb nichts mit ihnen anzufangen wussten oder dagegen gerüstet waren.

Mit dem neuen DLC werden die nervigen Champions nicht aus dem Spiel verschwinden. Aber Bungie wird euch das Kontern von Champions logischer gestalten und es wirklich leicht machen, gegen sie vorzugehen.

Passive Waffen-Mods gegen Champions

Bungie nimmt es euch zukünftig ab, dass ihr daran denken müsst, die Anti-Champion-Mods aktiv auszurüsten oder spezielle Waffen zu nutzen.

Die Artefakt-Mods gegen Champions werden zu freischaltbaren Perks für die Dauer einer Season.

Ab Lightfall kommen Anti-Champion-Mods nur noch passiv in eurer Ausrüstung zum Einsatz und wirken dann automatisch, ohne dass sie von den Hütern ausgerüstet werden müssen.

Bald können Hüter die Champions easy mit ihrer eingebauten „Champion-Betäubung“ stoppen.

Hüter betäuben Champions effektiver mit Fähigkeiten: Das ist aber noch nicht alles, wie ihr Champions zukünftig beseitigen könnt. Mit Lightfall werden auch verschiedene Unterklassen-Fähigkeiten eine eingebaute „Champion-Betäubung“ erhalten.

Überladungs-Champions: Sie erhalten die Option auf Arkus-, Stasis- und Leere-Konter. Wenn ihr dann einen Überladungs-Champion verletzt, indem ihr ihn aufschreckt, unterdrückt oder mit Stasis verlangsamt wird der Champion betäubt.

Sie erhalten die Option auf Arkus-, Stasis- und Leere-Konter. Anti-Barriere-Champions: Diese lassen sich mit Solar-, Leere- und Strang-Kontern hinstellen. Wenn ihr flüchtige Geschosse aus eurer Waffe einsetzt, werdet ihr damit auch die Barriere durchdringen und den Champion betäuben. Wenn ihr „strahlend“ seid, werden eure Angriffe die Schilde der Champions durchdringen und sie betäuben. Auch mit der neuen Fähigkeit Strang wird es möglich sein, Barrieren zu durchdringen.

Diese lassen sich mit Solar-, Leere- und Strang-Kontern hinstellen. Unaufhaltsame-Champions: Sie zittern vor euren Arkus-, Solar-, Stasis- und Strang-Kontern. Wenn ihr einen Unaufhaltsamen Champion blendet, wird er sofort betäubt. Wenn ihr ihn mit Stasis umhüllt und dann zerschmettert oder eine Solar-Entzündung auslöst, wird er ebenfalls betäubt. Strang wird auch hier über einen Konter verfügen.

Sie zittern vor euren Arkus-, Solar-, Stasis- und Strang-Kontern.

4. Was passiert mit den Kampfstil-Mods?

Diese Mods werden ab Lightfall ihre Elemente verlieren und radikal angepasst.

Bungie wird zu Lightfall die „Kampfstil“-Fassung in eine zusätzliche Mod-Fassung für diesen Rüstungsslot umbauen. Einige Mods werden vollständig entfernt, während andere nur überarbeitet oder abgeschwächt werden. Es wird passive und sofortige Vorteile geben.

Geht also davon aus, das bekannte Mod-Vorteile wie mehr Fähigkeitsenergie, ein Plus an Statuswerten oder starke Waffenschadensbuffs mit Lightfall weniger effektiv sein könnten.

Rüstungsmods, die bisher Waffen auf der Grundlage ihres Archetyps verbessert haben (z. B. Handfeuerwaffen-Lader), werden Waffen künftig auf der Grundlage ihres Schadenstyps verbessern.

Die Mod-Klassen „Mit Licht aufgeladen“ und „Elementarquellen“ werden in einem überarbeiteten System namens „Rüstungsladung“ zusammengefasst und in rüstungsspezifische Fassungen verschoben.

Anstatt Elementarquellen zu erzeugen, erstellt jeder Fokus nun schadensspezifische Objekte. „Ionische Spur“ für Arkus „Feuer-Sprite“ für Solar „Leere-Durchbruch“ für Leere „Stasis-Bruchstücke“ für Stasis Auch Strang wird ein eigenes Objekt erhalten, über das aber noch nichts bekannt ist.



Das Sammeln dieser Gegenstände gewährt euch Fähigkeiten-Energie oder verursacht andere Effekte, die ab Lightfall von eurem Fokus abhängen. Auch wird der nette “Kaleidoskop-Effekt” der Elementarquellen, die auf dem Boden herumliegen, mit Lightfall enden. Mit der Umstellung auf die “Rüstungsladung” erzeugen sie Sphären der Macht statt bunte Kegel.

Kriegsgeist-Zellen-Mods werden ausrangiert

Zu den Mods, die es nicht ins neue DLC geschafft haben, gehören die Kriegsgeist-Zellen-Mods. Bungie sieht sie als “Relikt aus einer anderen Zeit” an, da sie sich nach ihrem Nerf nie wieder erholt haben. Sie sollen deswegen Platz für neue, frischere Mod-Optionen machen.

Die vollständige Liste zu diesen Veränderungen hat Bungie auf seiner Webseite vorgestellt. Dort findet ihr auch ein Beispiel dazu, wie die Mechanik der neuen “Rüstungsladung” genau funktioniert.

Nun ist eure Meinung gefragt: Wie findet die deutsche Destiny-2-Community die Veränderungen? Ihr könnt uns gerne eure Einschätzung in den Kommentaren mitteilen. Verratet uns, was euch besonders gut gefällt, wo ihr vielleicht Bedenken habt und ob dies gute Veränderungen für euch sind.

Diese Woche feiert Destiny 2 das chinesiche Mondjahr und verschenkt im Everversum deswegen nicht nur 880 Glanzstaub sondern bietet euch auch einen donnernden Rüstungs-Shader zum Kauf an:

Neuer Shader in Destiny 2 zaubert ein Gewitter auf Waffen und Rüstungen – Doch nur für kurze Zeit