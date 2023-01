Neuer Shader in Destiny 2 zaubert ein Gewitter auf Waffen und Rüstungen – Doch nur für kurze Zeit

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wenn ihr jedoch mehr am Gameplay interessiert seid, dann verraten wir euch hier bereits den Haken an der neuen Lightfall-Fähigkeit “Strang”:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie reagieren die Spieler auf den Shader? Sogar Paul Tassi reagiert auf den Shader in seinem Twitter-Post . Dabei schreibt er selbst “Yo, wer hat das Shader-Team so hart abgehen lassen??”.

Was ist mit den neuen Shadern los? Wer Destiny 2 seit dem Release gespielt hat, kennt wahrscheinlich die eher monotonen Shader, die ausgerüstet werden konnten. Zu der Zeit galten nur ein paar ausgewählte Shader als besonders, die entweder Goldakzente besaßen oder die Rüstung in einem rostigen Ton hinterließen.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Mit diesem Shader gesellen sich schon eine Handvoll Lackierungen in die Sammlung der coolsten Shader in Destiny 2 und das aus gutem Grund: Sie färben nicht nur ein, sondern sind animiert und lassen Waffen und Rüstungen lebendiger ausschauen.

Was ist das für ein Shader? Es geht hier um den neuen Shader “Ungutes Gefühl”, den ihr seit dem neuesten Weekly Reset im Everversum erwerben könnt. Dieser Shader lässt sich für 300 Glanzstaub kaufen und ist definitiv ein Unikat. Beim Ausrüsten auf eure Waffe oder Rüstung, entstehen an den hell- und dunkelblauen, glänzenden Stellen temporär Blitze.

Insert

You are going to send email to