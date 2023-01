Destiny 2: Weekly Reset am 17.01. – Bringt noch härtere PvE-Challenge

Mit dem heutigen Weekly-Reset starten in Destiny 2 die Spitzenreiter-Dämmerungen. Heute wird jedoch auch eine kleine Änderung von Bungie dafür sorgen, dass diese Aktivität zu einer noch härteren Herausforderung wird. MeinMMO sagt euch, wie hart und was ihr diese Woche sonst noch im Loot-Shooter von Bungie alles vorfindet.

Das passiert diese Woche: Vor Kurzem verkündete Destiny 2, dass die Spitzenreiter-Dämmerungen für jeden zugänglicher gemacht werden sollen. Dies ist eine harte PvE-Endgame-Herausforderung, bei der ihr immer unterlevelt seid und heute Abend gehen diese Änderungen live.

Das Powerlevel, das für den Eintritt benötigt wird, wird um 25 Powerlevel auf 1.580 gesenkt.

Das allgemeine Powerlevel für Spitzenreiter-Aktivitäten wird um 10 auf 1.620 gesenkt.

Ihr könnt also heute Abend, wenn ihr das 1580-Minimum-Powerlevel der Season 19 besitzt, die Spitzenreiter-Dämmerung direkt starten. Keine Einschränkungen mehr. Es bedeutet jedoch auch, dass eure Feinde in diesem Fall nicht zu unterschätzende 40 Powerlevel über euch liegen. Nur wer das Artefakt nutzt, kann sich die Aktivität leichter machen. In Season 19 also bis Powerlevel 1.595, sodass alle Feinde nur noch 25 Powerlevel über euch liegen.

Neue Hardcore-Challenge für die Besten: Während die einen Hüter jedoch ihr Powerlevel ranschieben, überlegen sich die besten Spieler aus Destiny 2 gerade, wie sie ihr Powerlevel für heute wieder loswerden.

Sie haben vor, die Spitzenreiter-Dämmerungen mit der krassen Unterpowerung von besagten 40 Leveln anzugehen. Kandidaten hierfür sind sicherlich der “Grandmaster-of-Nightfall” und PvE-Gott Esoterikk. Aber auch Gladd, der einstige Destiny-Star-Streamer, will sich diese Challenge wohl nicht entgehen lassen und forderte auf Twitter sogar andere zum Duell.

Solltet ihr es lieber normal angehen wollen, dann verrät euch unser Weekly-Reset nun alle wichtigen Informationen, wo es was diese Woche zu verdienen gibt. Und da gehört sogar Extra-Glanzstaub dazu.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 17.01 bis zum 24.01

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Terminus der Einsicht , auf Nessus Die Rotlegion hat ihren besten Hacker losgesandt, um Infos in einem Vex-Netzwerk herauszufinden. Es liegt nun an euch, ob ihr es schafft ihn aufzuhalten, damit die letzte Stadt in Frieden weiter existieren kann.

Als Dämmerungs-Loot erwartet euch die Schrotflinte “Das Streben des Gedankendrehers”. Sie könnt ihr ab heute zudem als Meister-Version im Spitzenreiter erhalten.

Destiny 2: Warum ihr in dieser Woche die Dämmerung farmen solltet

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Solar-Versengen

Schwergewicht

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Königsfall“:

Im aktuellen Raid „Königsfall“ findet die dritte Challenge “Verblüffter Blick statt. Also lasst euch ruhig ein bisschen vom Oger anschreien.

Um die dritte Herausforderung „Verblüffter Blick“ abzuschließen, kommt es auf die beiden „Blickträger“ oder auch „Wutzieher“ an. So muss der, der die Wut Golgoroth zunächst auf sich gezogen hat, mit dem restlichen Team das Schaden macht, in einem der zurückgewonnen Lichtpools stehen. Erst dann darf der zweite Spieler sich hinter Golgoroth schleichen und auf den gelben Hitpoint feuern, um den Blick des Ogers zurückzustehlen.

Euch erwarten folgende Raid-Anforderungen sowie Herausforderungen:

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Nur aus dem Großmeister-Raid bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und Meister-Waffen.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotic-Cosmetics im Oryx-Look verdienen.

Zusätzliche Vermächtnis-Spitzenprämien aus dem Endgame:

Der “Jenseits des Lichts”-Vermächtnis-Raid “Garten der Erlösung” ist diese Woche aktiv.

Spielt den Dungeon „Grube der Ketzerei“ für weiteren Spitzenloot.

Schmelztiegel – Das ist die PvP-Playlist:

Shaxx will, das ihr eure Super zückt und sie im PvP um euch werft. Es ist also eine Woche Zeit den Modus “Hexenkessel” zu starten.

Playlisten-Bonus in dieser Woche:

Da die Spitzenreiter-Dämmerungen starten, könnt ihr euch diese Woche dort auch den wöchentlichen Bonus abholen in Form von mehr Prämien.

Weekly-Aktivitäten

Noch könnt ihr in Destiny 2 nicht das Lasso schwingen, so wie im neuesten Destiny-2-Trailer zu Neomuna zu sehen. Es gibt Calus, Räucherstäbchen, Wolkenläufer in Not und Panzer.

Das heißt aber auch es ist noch etwas Zeit, die Season-Herausforderungen aus dem “Die Hexenkönigin”-DLC abzuschließen, bevor diese saisonalen Inhalte verschwinden.

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche:

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Das Ritual“ – Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission Ihr sollt im Auftrag der Vorhut zur Thronwelt weilen, denn Savathun hat den Reisenden dorthin gebracht. Während ihr versucht ihn zu befreien, müsst ihr mit ihr „Spielchen spielen“, um der Hexenkönigin den Verrat und die letzte Erinnerung ihres Wurm-Ahn zu offenbaren. Ob das jedoch auch nur ein Teil ihres Plans war, dass müsst ihr am Ende selbst entscheiden.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Seraphe liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.590. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 19 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 18 gestiegen.

Destiny 2 plant für das Ende der Season 19 im Februar eine Abschluss-Quest und Aktivität.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.590:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Schließe 3 Raub-Schlachtfelder auf der Schwierigkeitsstufe “Legendär” ab (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Trials, Prüfungen von Osiris (+2) – ab dem 20. Januar

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Es gibt Glanzstaub geschenkt: Diese Woche feiert Destiny 2 das Mondjahr. Es gibt also nicht nur sternzeichenstarke Items zu entdecken wie die Taurus-Kollektion. Ihr könnt auch einfach mal so gratis 880 Glanzstaub in dieser Woche abstauben. Also feiert das Mondjahr mit und besucht diese Woche unbedingt das Everversum.

Zum chinesischen Neujahr gibts in Destiny 2 das Taurus-Set für Glanzstaub.

Weitere Glanzstaub-Angebote sind:

Exotisches Schiff “Taurus-Rakete”

Exotisches Schiff “Mondgrollen”

Exotischer Sparrow “Taurus Knallkörper”

Exotisches Waffenornament für das Raid-Exo “Augen von Morgen” – “Vision des Tyrannen”

Exotisches Emote “Festlicher Funken”

Exotisches Emote “Papierkranich”

Exotische Geisthülle “Lampion-Hülle”

Legendäres Emote “Feierlicher Erlass”

Legendäre Geist-Projektion “Mondtiger-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Unterwerfer-Auftritt”

Shader “Ungutes Gefühl”

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Das sind alle Herausforderungen aus dieser Woche. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr euch ebenfalls traut eine Spitzenreiter-Dämmerung auf noch härter zu spielen. Oder seid ihr lieber chillig in Destiny 2 unterwegs?

Falls ihr auf weitere News zum neuen DLC von Destiny 2 wartet, dann empfehlen wir euch diesen kleinen Ausblick. Er hat jedoch einen Haken.

