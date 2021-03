Destiny 2 biete in Season 13 eine bockschwere Herausforderung fürs PvE, die selbst Gladd nicht zocken kann. Sein Hüter ist derzeit zu schwach, weil er dem Steam-Hit Valheim frönt.

Damit fordert Destiny die Spieler: Seit dem 16. März können sich die Hüter in der Spitzenreiter-Schwierigkeit der Feuerprobe versuchen. Das ist die härteste PvE-Herausforderung der Season 13. Das liegt unter anderem an

zahlreichen Champions – den mächtigen Gegnern kommt man nur mit bestimmten Taktiken bei

mehr als 10 negativen Modifikatoren, gesperrten Loadouts und begrenzten Respawns

einem absurd hohen Level der Mission und einer künstlichen Grenze, die Spieler nicht stärker als die Feinde der Mission sein lässt

Als Belohnung winken dafür dann seltene Ressourcen, exklusive Waffen und Mods.

Das klingt doch genau nach einem Job für die Destiny-Elite. Streamer können beweisen, wie leidensfähig sie sind und sich beim Kämpfen von ihren Zuschauern anfeuern lassen, die sich dann die Taktiken der Profis abschauen. Doch gerade der größte und bekannteste Destiny-Streamer auf Twitch muss passen und entschuldigt sich dafür.

Um ihn geht’s: Sean “Gladd” Gallager ist ein Ausnahmespieler, der dafür bekannt ist, selbst dann noch zu zocken, wenn es nicht mehr geht. Ihm scheint keine Herausforderung zu hart. Bungie musste ihn während einer exzessiven Zock-Session schon ins Bett schicken.

Gladd ist bei Twitch der Destiny-König, entschuldigt sich aber dafür, dass es bei ihm keine Ausflüge in die Feuerprobe auf Spitzenreiter geben wird (GM steht für Grand Master, der englischen Bezeichnung für die Schwierigkeit):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Gladd ist als Hüter zu schwach, weil er als Wikinger Unsinn anstellt

Schaut man sich Gladds Streams und Videos der letzten Zeit an, stellt man fest, das der Vorzeige-Hüter mit 422.500 Followern jetzt bevorzugt in Valheim unterwegs ist (via sullygnome). Das Survival-MMO vereinnahmt viel Zeit von ihm. Doch nicht nur Gladd zocken begeistert Valheim – das Spiel ist ein richtiger Steam-Hit und hat sich vom Außenseiter bis ganz nach oben gekämpft.

Warum jetzt kein Destiny-Endgame? Der Grund ist simpel, Gladd ist zu schwach. Man darf die Aktivität nur versuchen, wenn man mindestens Powerlevel 1.325 vorweisen kann. Das reguläre Maximum für Ausrüstung von Season 13 ist aber 1.310. Die restlichen 15 Level muss man über das sogenannte saisonale Artefakt leveln. Das passiert nebenbei und passiv, erfordert aber viel Zeit. Und da Gladd lieber nordische Dörfer baut oder sich in Tierzucht versucht, fehlt ihm das nötige Artefakt-Level.

Interessanterweise lehnte Gladd die Feuerprobe bei ihrem Debüt 2020 schon einmal ab. Damals lag es aber am Loot, der ihm nicht erstrebenswert genug erschien. Hier hat MeinMMO darüber berichtet.

Kehrt Gladd dem Shooter den Rücken? Wahrscheinlich nicht. Erst am 23. März bekam Destiny 2 einen neuen Strike spendiert, den Gladd natürlich sofort ausprobierte und dafür auch mit Ankündigung Valheim zur Seite legte (via Twitter).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Während der Mission, bei der man eine gewaltige fahrende Festung entert und den Champion einer Alien-Schildkröten-Rasse im rituellen Duell verhauen muss, konnte er sich hämische Kommentare in Richtung seines Vorgängers nicht verkneifen. Er stichelt bei einem etwas “gewichtigeren” Gegner, das wäre doch KingGothalion – der war vor Gladd die Nummer 1 zu Destiny auf Twitch.

Müssen die Spieler in Destiny 2 zu viel leveln?

Dass Spieler wie Gladd aktuell das PvE-Endgame nicht mal zocken dürfen, selbst wenn sie denn wollten, ist natürlich ärgerlich. Das zeigt auch ein Problem mit dem Season-Modell von Destiny 2: mit jeder Season steigt das Level erneut und die Spieler müssen sich in alten, bekannten Aktivitäten hochgrinden, um neue Herausforderungen anzugehen.

Nur wer aktiv immer am Ball bleibt, der kann da mithalten. Solche Fomo-Aspekte (die Angst etwas zu verpassen) kritisieren die Hüter seit Langem. Auch andere Content Creator von Destiyn 2, wie Rick Kackis, sehen das übertrieben hohe Level als Voraussetzung um zocken zu dürfen auch als großes Problem der Endgame-Aktivität (via YouTube). Hier ist aber zu beachten, dass man für große Teile des Spiels eigentlich immer “zu stark” ist. In den wenigsten Inhalten ist ein so hohes Level erforderlich.

Die gute Nachricht von Bungie: Die Kritik ist von Bungie gehört worden. Erfreulicherweise Ändert sich der Level-Grind schon nächste Season. Ab Mai müssen Spieler dann nur noch die 10 “Spitzenloot-Level” hochklettern. Das Höchstlevel von Season 13, die im Mai 2021 startet, ist also 1.320 – vorher stieg das Level um 50 Zähler.

Habt ihr schon genug gelevelt, um euch in der Spitzenreiter-Schwierigkeit die Zähen ausbeißen zu dürfen? Denkt ihr, dass man nur ins Endgame sollte, wenn man auch wirklich voll dabei ist und keine Destiny-Pause einlegt? Oder begrüßt ihr die zukünftigen Änderungen und seht den ewigen Levelgrind eh nur als störend an – sagt es uns doch in den Kommentaren.