Destiny 2: Königsfall – So meistert ihr „Verblüffter Blick“, die dritte Raid-Challenge

Wer in Destiny 2 Extraloot aus dem Kingsfall-Raid haben möchte, kann sich einer der Challenges stellen. In dieser Woche findet sie beim Oger statt. MeinMMO gibt euch Tipps, wie ihr die dritte Raid-Herausforderung „Verblüffter Blick“ am einfachsten erledigt.

Was ist eine Raid-Herausforderung? Die sogenannten Challenges oder Herausforderungen in den Raids von Destiny 2 sind zusätzliche Aufgaben, die Spieler im PvE-Endgame angehen können. Sie machen Spaß und bringen etwas Extraloot ein. Also mehr von den prestigereichen Waffen und Rüstungen für alle.

Die Herausforderung schränkt allerdings auch die normale, gewohnte Spielweise auf besondere Art ein. Je nachdem, welche Challenge gerade aktiv ist, muss man sich also neu koordinieren, um sie am Ende zu meistern.

Jede Woche ist eine andere Herausforderung aktiv und sie findet in der Regel nur in einem bestimmten Raid-Encounter oder einer Phase statt. MeinMMO informiert euch dienstags im wöchentlichen Weekly-Reset darüber, welche Challenge das genau ist und wo sie stattfindet.

Im Raid „Königsfall“ gibt es insgesamt fünf solcher Encounter – die Sprung-Passagen bleiben in den Challenges außen vor. Sie rotieren zwar jede Woche, aber nicht in zufälliger Reihenfolge.

Die Challenge „Verblüffter Blick“ findet bei Golgoroth statt.

So gelingt die Herausforderung: „Verblüffter Blick“

Wo findet die Challenge statt? Die Raid-Challenge „Verblüffter Blick“ findet in der zweiten Phase des Kingsfall-Raids beim Oger Golgoroth statt.

Früher musste man hierfür noch bei Hawthorne spezielle Beutezüge abholen, das hat sich aber geändert. Die Challenge ist automatisch beim Start des Raids aktiv. Ihr seht, wenn ihr den Raid startet, unten links die entsprechende Information.

So gelingt die Challenge: Um speziell die Herausforderung „Verblüffter Blick“ abzuschließen, kommt es auf die beiden „Blickträger“ oder auch „Wutzieher“ an. So muss der, der die Wut Golgoroth zunächst auf sich gezogen hat, mit dem restlichen Team das Schaden macht, in einem der zurückgewonnen Lichtpools stehen. Erst dann darf der zweite Spieler sich hinter Golgoroth schleichen und auf den gelben Hitpoint feuern, um den Blick des Ogers zurückzustehlen.

Die Challenge klingt gefährlicher, da die Axion-Darts nun das gesamte Team treffen können. Ihr solltet auch immer darauf achten, ob der Debuff „Instabiles Licht“ aktiviert wird, durch den ihr zusätzlichen Schaden nehmen könntet. Bis auf diese Details weicht die Herausforderung jedoch grundsätzlich nicht stark von der normalen Routine im Encounter ab, sodass sie trotz allem gut zu schaffen ist.

Sollte es dennoch schiefgehen, bekommt ihr die Einblendung „Herausforderung fehlgeschlagen“. Um es dann noch einmal zu versuchen, könnt ihr alle sterben und die Begegnung startet neu.

IPhiniX hat in seinem neuesten Video die Challenge „Verblüffter Blick“ bereits gemeistert und zeigt euch den genauen Ablauf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt So geht die Kingsfall-Challenge „Verblüffter Blick“.

Tipps für die Challenge

Auch wenn es leicht klingt, haben wir trotzdem noch ein paar praktische Tipps zusammengestellt, die ihr nutzen könnt.

Rüstet für die Challenge am besten Schadensresistenz und Heilungsressourcen aus, denn das hilft euch in kritischen Situationen zu überleben.

Für die Taktik in den Lichtpools habt ihr zwei Optionen: Ihr könnt entweder den Blickträger etwas separieren, indem ihr das Schadensteam rechts im Kreis und den Blickträger links positioniert. Alternativ kann der Blickträger auch erst dann in den Lichtpool springen, bevor ein anderer Spieler den Blick von Golgoroth wieder stehlen muss.

Um die Axion-Darts loszuwerden, sollten die Blickträger wie gehabt ein schnell feuerndes Maschinengewehr ausrüsten.

Damit die Wutträger den Blick-Buff schnell erhalten, hat sich das exotische Linear-Fusionsgewehr „Arbalest“ bewährt. Hier genügt bereits eine Kugel, sodass ihr nicht viel Munition verschwenden müsst.

Auch gut zu wissen: Der Verlust des Blicks durch den Tod oder das Ende der Schadensphase hat keinen Einfluss auf die Herausforderung.

Was gibt es als Belohnung? Habt Ihr die Challenge erfolgreich gemeistert, gibt es neben dem Abschluss der Titel-Plakette „Verblüffter Blick“ auch Bonus-Loot.

So erscheint neben der standardmäßigen Truhe am Ende des Encounters nach kurzer Zeit eine weitere Lootkiste. In dieser befindet sich ebenfalls Spitzen-Ausrüstung.

Da jeder Encounter speziellen Loot bietet, bedeutet dies, dass ihr für die Raid-Herausforderung „Verblüffter Blick“ den Kopfschutz, den Beinschutz, die Handfeuerwaffe „Fluch von Zaouli“ oder das Fusionsgewehr „Abrechnung von Midha“ bekommt.

Im Normal-Modus bringt euch das Erledigen einer Challenge doppelte Beute.

Spielt ihr auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister, bekommt ihr statusspezifische Rüstungen und „Gequälte“-Waffen (Meister-Versionen). Hier liegt die Powerlevel-Anforderung jedoch auch bei 1600 mit Anti-Barriere-Champions.

Ihr könnt euch zudem im Großmeister die neuen Raid-exklusiven Exotics im Oryx-Look verdienen.

Garantiert eine Waffe mit Tiefenblick-Resonanz erhalten: Alle Waffen aus dem Königsfall-Raid sind craftbar. Dazu müsst ihr jedoch erst ihre Baupläne freischalten.

Vergesst also nicht, speziell in dieser Oger-Phase die Oryx-Truhensymbole mitzunehmen. Nur so sichert ihr euch die zusätzliche Raid-Waffe mit rotem Rahmen zum Einstimmen als Drop vom Endboss.

Glaubt ihr auch, diese Challenge ist einfach zu bestehen und ihr werdet sie sicher auf Anhieb meistern? Hinterlasst der Community zudem gerne einen Kommentar, wenn ihr weitere Tipps und Tricks kennt, wie die Herausforderung „Verblüffter Blick“ noch besser zu erledigen ist.