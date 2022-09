Destiny 2: Königsfall – So meistert ihr die erste Raid-Challenge „Das Gras ist immer Grüner“

In Destiny 2 gibt es im aktuellen Raid „Königsfall“ seit gestern neue Herausforderungen. Wir erklären euch, was das genau ist und vor allem, wie ihr die erste Challenge „Das Gras ist immer Grüner“ meistert.

Was ist eine Raid-Herausforderung? Alle Raids in Destiny 2 sind eine anspruchsvolle Gruppenaktivität und gehören damit zum Endgame. Die Spieler stellen sich in Raids gemeinsam kniffligen Rätseln, überwinden Sprungpassagen, um am Ende die knackigsten Bosse zu töten, die dann prestigereiche Waffen und Rüstungen droppen.

Für wen das aber noch nicht genug ist, der kann sich in einem Raid noch einer sogenannten Herausforderung oder auch Challenge stellen. Sie beinhalten zwar immer noch die klassischen Raid-Mechaniken, aber sie schränken auch bestimmte Spielweisen ein, sodass man seine Team-Taktiken oftmals anpassen muss, um sie zu meistern.

Alle Herausforderungen finden in der Regel in einem bestimmten Raid-Encounter oder einer Phase statt. Im Raid „Königsfall“ gibt es insgesamt fünf solcher Encounter – die Sprung-Passagen sowie die Relikt-Phase bleiben außen vor.

Die Relikt-Phase ist eine gute Einführung in den Raid, jedoch gehört sie nicht zu den Challenges

So gelingt die Herausforderung „Das Gras ist immer Grüner“

Das ist der erste Encounter: Die Raid-Challenge „Das Gras ist immer Grüner“ findet in der ersten Phase des Kingsfall-Raids statt.

Früher musste man hierfür noch bei Hawthorne spezielle Beutezüge abholen, das hat sich aber geändert. Die Challenge ist automatisch beim Start des Raids aktiv. Ihr seht, wenn ihr den Raid startet, unten links die entsprechende Information.

Um speziell die Herausforderung „Das Gras ist immer Grüner“ abzuschließen, müsst ihr, nachdem ihr eine Seite dem Buff entnommen und eure Punkte abgegeben habt, die Seite wechseln. Das heißt, wenn ihr zuerst auf der linken Seite des Totems die Hexe, den Ritter sowie eure Punkte abgegeben habt, bewegt ihr euch zur rechten Seite und erledigt dort dasselbe Prozedere.

Seid ihr dann auf der rechten Seite fertig, kehrt ihr wieder zur linken Seite zurück. Im Grunde handelt es sich hier um ein relativ unkompliziertes Wechselspiel. Beachtet jedoch, dass jeder Spieler in seinen Durchgängen die Seiten durchgehend wechseln muss. Tut ihr das nicht, gilt die Challenge als nicht abgeschlossen.

Um es noch einmal zu versuchen, könnt ihr dann einfach alle sterben, um die Begegnung erneut zu starten.

Damit ihr auch optisch eine Vorstellung habt, wie die Challenge „Das Gras ist immer Grüner“ gelingt und abläuft, empfehlen wir euch das Video von IPhiniX.

Tipps für die Challenge

Die Herausforderung erfordert im Grunde nur gute Absprache und die Ausrüstung eines Champion-Mods wegen der Oger. Hilfreich ist sicher, eure „Wechselpartner“ stets im Auge zu behalten. Diese sollten zudem in einem sauberen Durchgang immer dieselben bleiben. Sorgt vielleicht auch dafür, dass eurer Durchgang ohne Tode begleitet wird, sonst könnte Chaos entstehen.

Was gibt’s als Belohnung? Habt Ihr die Herausforderung erfolgreich gemeistert, gibt es neben dem Abschluss der Titel-Plakette “Königsfäller” auch Bonus-Loot. Neben der standardmäßigen Truhe am Ende des Encounters erscheint nach kurzer Zeit eine weitere Kiste. In dieser befindet sich ebenfalls Spitzen-Ausrüstung. Es lohnt sich also, die Mühe der Challenge „Das Gras ist immer Grüner“ auf sich zu nehmen.

Da jeder Encounter euch speziellen Loot bietet, bedeutet dies, dass ihr für diese Herausforderung entweder den Brustschutz, die Beinschienen oder den Klassengegenstand ergattern könnt oder das Scout-Gewehr „Verderben von Chelchis“ sowie, das Maschinengewehr „Terminus von Qullim“.

Was haltet ihr von der ersten Challenge? Findet ihr sie entspannt oder kommt ihr jetzt schon an eure Grenzen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!