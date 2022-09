Story von Destiny 2 bringt teuflischen Charakter wieder ins Spiel – Doch wie und auf welcher Seite steht er?

In Destiny 2 offenbarte Season 18 die wahrscheinliche Rückkehr eines altbekannten, aber auch furchtbaren Charakters aus der Destiny-Geschichte namens Nezarek. Sein Name fällt seit vielen Jahren immer wieder im Spiel. MeinMMO nimmt euch mit in die Destiny-Story und sagt, warum Nezarek das ist, was das Ende bedeutet und was er euch zuflüstert.

Für viele Spieler in Destiny 2 ist es weiterhin nicht ganz einfach der Geschichte zu folgen. Oft fallen Begriffe, von denen sie zuvor noch nie etwas gehört haben. So wie in dieser Woche der saisonalen Story-Quest von Season 18 als der Name „Nezarek“ fiel.

Während die jahrelangen und eingefleischten Destiny-Fans sofort interessiert die Ohren spitzten, konnten neue Spieler so gar nichts mit diesem Namen anfangen. Sie kennen ihn im Grunde nur durch ein paar exotische und legendäre Items, die es seit langem im Spiel zu finden gibt. Doch die Hintergründe zu seiner Person oder dem, was er einst war, sind ihnen weitestgehend unbekannt.

Zeit, dass wir das ändern. Nezarek könnte sich in den kommenden Wochen zu einer starken Schlüsselfigur in Destiny 2 entwickeln. Gewachsen aus einem 5 Jahre alten Mysterium, über das Content-Creator, Lore-Experten und Destiny-Spieler schon wirklich lange spekulieren.

Wie sehr, zeigt der Kommentar des Spieler Cephalogrom auf reddit:

Wenn die nächste Saison mit Nezarek zusammenhängt, werde ich weinen. Ich habe den [exotischen] Helm [„Nezareks Sünde“] seit Jahr 1 auf. Ich habe auch seit Season 1 darauf bestanden, dass [sein Charakter] relevant ist.

Unser Artikel enthält nachfolgend Spoiler aus Season 18. Solltet ihr also noch nicht in der aktuellen Woche angelangt sein oder euch gern überraschen lassen, dann lest ab hier besser nicht mehr weiter.

Zum ersten Mal sah man den Körper von Nezarek im Spiel. Davor war er nur ein altes Gerücht.

Nezarek ist das, was das Ende bedeutet

Seine neueste Erweiterung, das „Lightfall“-DLC, kündigte Bungie mit dem „Anfang vom Ende“ an. Und nach den aktuellen Entwicklungen in Season 18 ergeben die dort hinführenden Zusammenhänge inzwischen ein immer besseres Bild, was damit vielleicht gemeint ist.

Aber beginnen wir am Anfang.

Die meisten Hüter werden den Namen „Nezarek“ durch den exotischen Warlock-Helm „Nezareks Sünde“ kennen. Dieser Helm ist seit Season 1 im Spiel. Also schon wirklich lange. Und seit dieser Zeit steht auch diese eine übergroße Prophezeiung durch Bungie im Raum:

Er ist das Ende. Und Er wird wieder auferstehen.

In der aktuellen Season 18 erlebten die Hüter die in der Exo-Mission „Vox Obscura“ vorausgesagte Enteisung von Eramis. Ihr Charakter war seit dem Ende der Kampagne aus „Jenseits des Lichts“ auf Europa nur noch als lebendiger Eiszapfen zu bewundern.

Die Dunkelheit machte jedoch ihren nächsten Schachzug und taute sie zu Beginn der Story wieder auf. Dafür erwartet sie allerdings eine Gegenleistung von Eramis. Sie muss eine spezielle Aufgabe erfüllen. Warum und zu welchem Zweck ist noch unbekannt.

Die Dunkelheit will etwas sehr Altes finden

Die Glefe „Nezarek Flüstern“ „Nezareks Sünde“ Exo-Helm aus Season 1 Season 18 Exotic „Zartes Grab“

Man weiß nur, die Dunkelheit will etwas sehr Altes finden. Und Eramis ist deswegen in Season 18 erneut Teil der Hauptstory. Sie ist seither als auserkorener Handlanger für die Dunkelheit unterwegs und soll für sie seit langem verschollene „Eliksni-Schätze“, Relikte genannt, wiederfinden.

Nachdem die Hüter ihr das erste Relikt abgejagt hatten, stellte sich heraus, dass diese sogenannten Relikte Gefäße in unterschiedlichen Ausführungen sind. Es gab wohl keinen Hüter, der sich nach dem dritten Gefäß nicht fragte: „Warum?“, und „Was ist da eigentlich drin in diesen Gefäßen?“

Eido, die Tochter von Mithrax, spekulierte im Verlauf der Story, dass es sich bei diesen Relikten um Reliquien handeln könnte. Objekte von potenziell religiöser Bedeutung, die organisches Material beherbergen.

Als die Spieler dann auch noch vom Vagabund erfahren haben, dass selbst er vor langer Zeit solche Relikte entdeckt hatte, die „etwas Mächtiges, etwas … anderes“ enthalten sollen, war die Neugierde noch größer.

Diese Woche brachte dann ein neues Story-Video darauf eine Antwort. Für alle, die es nicht gesehen haben oder weggeklickt haben, hier die starke Story-Cutscene in voller Länge, die der YouTuber Wysorr online gestellt hat.

Das dunkle Geheimnis von Mithrax wurde enthüllt und erklärt das Schicksal des Teufels.

Nach dieser Enthüllung ist es kein Wunder, dass Mithrax, der Chef der Gefallenen vom Haus des Lichts, am Anfang der Season 18 so nervös war. Er wusste, wenn sich die Hüter auf die Suche nach den Relikten begeben, dass dann auch seine dunkle Seite enthüllt wird. Der Mörder ihn ihm, der damals noch Misraaks hieß, ist einfach nichts, auf das er stolz sein kann.

Aber seine Vergangenheit war wichtig. Sie brachte den Hütern die Erkenntnis, was einst mit Nezarek passiert ist. Und dass sein Name jetzt fällt, ist eine starke Entwicklung in der Story von Destiny 2.

Die Eliskni hatten Nezareks Leichnam gefunden, in Stücke zerteilt und nutzen ihn, weil sie auf den Reisenden nicht mehr hoffen konnten. Es verdarb sie jedoch und so wurden die Relikte in Gefäße verbannt. Man hat sie quasi „eingetuppert“ und dann im ganzen Sonnensystem, vielleicht darüber hinaus, verstreut und versteckt.

Müsste man hier einen Vergleich finden, dann wären das sicher die Horkruxe aus Harry Potter in denen Lord Voldermort einen Teil seiner Seele außerhalb seines Körpers aufbewahrt hat, wie der Spieler McFlyy via twitter vermutete.

Wer in einsamen Momenten auf der H.E.L.M. genau hinhört, kann feststellen, dass die Gefäße tatsächlich immer lauter flüstern. Ein leises Wispern, das uns anruft.

Habt ihr das gruselige Wispern aus alter Zeit schon vernommen?

Außerdem wissen die Hüter nun sicher, dass es sich bei der alten, versunkenen Pyramide auf dem Mond um die von Nezarek handelte. Informationen, die man sicherlich für die weitere Entwicklung der Story kennen sollte.

Folgt man der Theorie, dann ist anscheinend der tote Körper Nezareks, von dunkler Macht durchtränkt und in mehrere Teile gespalten. Die dunkle Macht kommt vom Zeugen, die er an seine Schüler vergibt.

Aus diesem Grund scheint es auch mehrere Gräber zu geben, welche als die „Sieben Gräber von Nezarek“ bekannt sind. In Grab Nummer 4 war der Vagabund bereits vor einiger Zeit zu Besuch und die Relikte sind ihm ebenso bekannt.

Ein 7-Teile-Puzzle von Nezarek

Woche für Woche platzieren die Hüter ein neues Relikt in der H.E.L.M.

An diesem Punkt wird es nun interessant. Wenn Hüter hier wirklich vor den Überresten von Nezarek stehen, dann sollte man sich noch einmal die erste „Prophezeihung“ aus der Season 1 Lore des exotischen Helms „Nezareks Sünde“ in Erinnerung rufen.

Darin heißt es nicht nur „Er ist das Ende. Und Er wird wieder auferstehen.“ sondern weiter:

[…] Der Begehrer der Sünde. Der letzte Gott des Schmerzes. Das reinste Licht. Die dunkelste Stunde.[…] Wenn der geleitende Schein verblasst und alles verloren scheint, wird ER dich anrufen. Fürchte dich nicht. Was Er bietet, ist nicht so finster, wie es zu sein scheint. […] Er ist ein Pfad und ein Weg, einer von vielen. Und Seine Sünde, so grausam, so göttlich, ist, dass er sich niemals hinwerfen wird, wenn es dämmert, sondern aufrecht steht, während alte Sterne sterben und neue Lichter in dieser gefeierten Ewigkeit ihre ersten Strahlen aussenden. Auszug aus der Lore des Exo-Helms „Nezareks Sünde“

Wir haben schon früher in Destiny 2 organisches Material von Wesen gesehen, die als mächtige Objekte verwendet wurden. Die Exo-Waffen „Schlechtes Karma“ und „Boshafte Berührung“ sind nur zwei Beispiele.

Bald schon sind alle Relikte wieder vereint: Die Hüter sind bereits jetzt nicht mehr weit davon entfernt alle Relikte in ihren Besitz zu bringen und damit auch die dunkle, vielleicht parakausale, Macht von Nezarek wiederzuerwecken.

Ihn selbst werden wir aber wohl nicht mehr „zusammenpuzzeln“ können. Wohl eher das, was er besaß: seine Macht. Misraaks erhielt einen Teil dieser Macht durch das Relikt und wurde deswegen abgrundtief böse.

Doch für die Gefallenen war diese Macht von Nezareks anscheinend auch nicht bestimmt.

Sie verwechseln das Gefäß mit seinem Inhalt. Sie verwechseln die Teile mit dem Ganzen. Sie sehen ihren Freiheitsentzug als Ermächtigung. Sie sind Geiseln ihres Fleisches, die ohne Augenlicht nicht sehen können. Ohne Geräusche nicht hören können. Ihren Durst aus Angst, zu ertrinken, nicht stillen können. Ihre Ignoranz ist ihre einzige Hoffnung. Und doch versteht es eine von ihnen, auf ihre begrenzte Weise.

[…]

Sie hasten von einem Gefäß zum nächsten. Eine willkommene Veränderung. Eine neue Form. Eine weitere Methode, den Tod zu schenken. Ich bin von endlicher Natur. Persönlich. Klar und zart, um meine echte Form zu verbergen. Eine Intimität. Sie glauben, ich sei darin enthalten, doch stattdessen bin ich überall, wie Rauch im Wind. Und wieder einmal werde ich geformt. heißt es in der Lore der exotischen Season-Waffe „Zartes Grab“

Vielleicht braucht es ein besonderes Wesen, einen besonderen Hüter, der Nezareks dunkle Kraft erst richtig nutzbar machen kann. Jemand, der zu Nezarek wird, wie der deutsche Lore-Experte Andy Edition in seinem neuesten Video vermutet. Das ist etwas, was die Dunkelheit natürlich um jeden Preis verhindern will.

In diesem Zusammenhang könnt ihr für eine interessante Theorie von Andy Edition drei Charaktere in dieses Vorhaben als involviert ansehen:

Savathun, anscheinend eine Verbündete oder Unterstützerin von Nezarek.

Nezarek, als vom Licht bekehrter Schüler des Zeugen und vielleicht Verräter der Dunkelheit.

Eris Morn, als die Schlüsselperson für Nezareks Zukunft.

Wird sie die dunkle Macht von Nezarek übernehmen?

Wir wissen, dass die große Motte Savathun vom Licht angezogen wurde und dass sie gerne die List anwendet. Auch nach ihrem Tod, am Ende von Witch Queen, ist nicht wirklich klar, auf welcher Seite sie stand.

Es ist gut möglich, dass sie den Zeugen täuschte, anstatt sich ihm zu unterwerfen. Vielleicht hat sie auch mit Nezarek kooperiert, ihn gesteuert und ihn als weitere Option gesehen, das Überleben des Reisenden zu sichern. Sozusagen als Vorteil für ihren eigenen Plan. Daraufhin wurde wohl die Mondpyramide begraben und Savathun brachte die Schar dazu, sie jahrelang unentdeckt zu bewachen.

War sie es vielleicht, die Nezarek sogar getötet hat? Oder die durch ihre List seinen Tod bewirkte, um es dann dem Reisenden in die Schuhe zu schieben?

Destiny 2 enthüllt mit Witch Queen endlich den größten Feind – Doch was will er?

Nezarek selbst war anscheinend erst ein Wesen des Lichts, wandte sich aber der Dunkelheit zu. Dies könnte man sicherlich als die Anspielung auf „seinen ersten Verrat“ betrachten. In seiner ursprünglichen Form wird er aber, wie gesagt, nicht mehr zurückkommen können.

Man kann aber festhalten, dass er durchaus eine starke Möglichkeit darstellt, die das Ende bringen könnte, dass der Zeuge erreichen will.

Bungie braucht, wenn der kleingehäckselte Nezarek selbst nicht mehr zurückkehren kann, unbedingt eine dritte Option. Jemanden, der ebenfalls, wie Nezarek einst, aus Licht und Dunkelheit entsteht.

Das könnten die Hüter sein oder eben eine ganz spezielle Hüterin, die schon lange als Schlüsselfigur auftritt.

Ist das eine Eris-Morn-Statue, welche die Hüter überall nur verhüllt in den Pyramiden sehen?

So passt Eris Morn in die Nezarek-Gleichung: Viele loreinteressierte Spieler hatten bereits vermutet, dass Eris böse sein oder werden könnte.

Sie verwendete nicht nur als eine der ersten Stasis. Man erfährt auch im DLC „Jenseits des Lichts“ durch Elisabeth Bray, alias „Die Fremde Exo“, von einer mächtigen Hexe in einer anderen Zukunft, die das Ende beschwört. Eine Zukunft, welche die Fremde Exo immer versucht hat zu verhindern.

Dazu kam Eris Morns fürchterlich gruselige Lache während der Season-17-Events auf dem Leviathan, was diese Annahme der „bösen Hexe“ nur noch befeuerte.

Eris erkundete lange Zeit allein die Pyramide der Dunkelheit und sezierte auch Savathun. Sie fand die Glefe von Nezarek („Nezareks Flüstern“), was sie aber nicht wusste. Spürte aber, dass da eine besondere „Präsenz“ war und rief „Wo bist Du?“.

Sie ist auch der NPC, der dabei half, dass die Hüter Stasis nutzen konnten. Sie kennt die Mächte der Dunkelheit somit besser als alle anderen.

Nach der Theorie von Andy Edition, die auch wir als eine mögliche Option ansehen, könnte damit nicht nur Nezarek sondern auch Eris Morn noch eine wichtige Hüter-Rolle in Destiny 2 zukommen.

Nezarek könnte Quelle der neuen Fähigkeit „Strang“ sein

Die neue Fähigkeit „Strang“ wird eine neue Fähigkeit der Dunkelheit sein.

Bungie sagte im Showcase zu Lightfall wir Hüter würden die Fähigkeit „Strang“ als erste nutzen. Wir lernen sie nicht von den Wolkenläufern auf Neomuna, der neuen Location, und es sei zudem eine Fähigkeit, die nicht einmal der Zeuge kennt. Folglich müssen die Spieler sie von woanders erhalten.

Demnach wäre es denkbar, wenn Hüter als erste diese Fähigkeit nutzen, dass sie von einem besonderen Hüter, in diesem Fall Eris Morn, kommt. Womöglich ist sie durch ihre Erfahrung in der Lage die Fähigkeit von Nezarek aufzunehmen oder irgendwie seine Fähigkeiten zu manifestieren, um sie dann an die Spieler weiterzugeben. Eine grüne Aura hatte Eris schon immer.

Damit könnte das für die Zukunft von Eris Morn drei theoretische Dinge bedeuten:

Entweder sie wendet sich durch den Einfluss von Nezarek ab und wird wie die Eliksni einst böse. Dann könnte sie gegen die Hüter als wiederauferstandener Schüler des Zeugen kämpfen und der Kampf wäre recht aussichtslos.

Die zweite Alternative ist, dass sie diese spezielle Bürde der Macht auf sich nimmt und als durch Nezarek gestärkte Hüterin weiter mit den Spielern gegen die Dunkelheit kämpft und sie Strang lehrt.

Die dritte Alternative ist etwas abwegig und eine Kombination aus beiden Optionen. Eris übernimmt die Macht von Nezarek kann sie aber zunächst nicht kontrollieren. Die Hüter müssen sie somit bekämpfen und ihr danach wieder helfen die Finale Form zu erschaffen oder selbst zum „Ende“ zu werden.

Das alles sind natürlich nur wunderschön kombinierte Story-Optionen, über die Hüter stundenlang reden können. Bungie könnte auch alles vollkommen anders geplant haben. Man sollte allerdings bedenken, dass Nezarek wieder zurückkommt war auch etwas, dass viele schon nicht mehr vermutet hatten. Destiny 2 ist also immer gut für einen unerwarteten Storyplott sodass es weiterhin spannend bleibt.

Andy Edition geht am Ende mit seiner Lore-Theorie sogar noch einen kleinen Schritt weiter. Er glaubt das Geheimnis der abgedeckten Statuen in den Pyramiden zu kennen und dass es sich dabei ebenfalls um die mächtige Hexe Eris Morn handelt. Hier würde sich jedoch die Frage stellen, wieso ist Eris als böse Hexe noch in den Pyramiden präsent. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass Elsie Bray diese Zukunft ja eigentlich verhindert hat.

Was sagt ihr zur Story und den daraus resultierenden Theorien? Traut ihr Eris Morn ein solches Schicksal als große Schlüsselfigur zu? Und glaubt ihr, Bungie hat dies vielleicht alles so von Anfang an geplant, weil die Lore es bereits seit Season 1 vorausgesagt hat?

Oder glaubt ihr Nezarek ist nur ein alter, verrotteter Mythos in Töpfen und wird daher keine Rolle in der Zukunft des Endes bei Destiny 2 spielen? Diskutiert gerne eure Storytheorie in den Kommentaren und sagt uns, ob ihr diese Themen auf MeinMMO spannend findet.

