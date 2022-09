Destiny 2 musste extra schwierige Story-Quest nun anpassen, weil sie zu hart für euch ist

In Destiny 2 gibt es Woche für Woche weitere Schritte für die Story-Quest der Season. Während sich diese Quests wie gewohnt nebenbei erledigen lassen, stießen in dieser Woche scheinbar viele Hüter auf einen Questschritt, der zu herausfordernd war. Bungie musste deshalb eingreifen und hat aus diesem Grund für euch die Aufgabe erledigt.

Was war die Aufgabe? In Destiny 2 kamen mit Woche 5 auch neue Aufgaben für die saisonale Story-Quest. Hüter mussten in einem Schritt 50 Punkte sammeln, indem sie Champions aus verschiedenen Aktivitäten erledigten.

Leichter gesagt als getan, denn was für einen kleinen Teil der Spieler wie eine leichte Aufgabe aussieht, ist für die große Menge an Teilzeit-Hütern offensichtlich ein schweres Unterfangen.

Das hat Bungie bemerkt und schlussendlich ohne zu zögern die Aufgabe automatisch für jeden Hüter abgeschlossen.

Bungie zeigt mit diesem Test, wer das Sagen hat

Laut Bungie hatte dieser plötzliche Eingriff in die saisonale Quest einen guten Grund. Auf Twitter stellte man klar, dass für viele Spieler die Anforderung einfach zu hoch waren.

Doch anders als bei vorhergehenden Aufgaben, die beispielsweise nur um die Hälfte reduziert wurden, schloss Bungie dieses Mal den kompletten Questschritt automatisch für euch ab.

Viele Hüter haben es schwer, Herausforderungen zu erledigen

Wer jedoch die saisonalen Quests kennt, weiß, dass dieser Schritt eher wie ein Experiment aussah. Viele Aufgaben von Bungie für die saisonale Story können normalerweise nebenbei mit Leichtigkeit erledigt werden und sind selten eine große Herausforderung.

Diesmal jedoch wurden Hüter dazu gebracht, etwas wirklich Herausforderndes im Vergleich zu den vorigen Aufgaben zu tun.

Es galt 50 Champions, die herausfordernsten Gegner in Destiny 2, zu töten.

Wer den größten Fortschritt wollte, der musste sich in die Aktivität „Ketsch-Crash“ begeben und das auf dem Schwierigkeitsgrad „Großmeister“.

„Großmeister“ hat dabei nicht nur eine Powerlevelanforderung von 1600, sondern auch keine Spielersuche.

Bereits ein paar Tage nach dem Weekly-Reset ruderte Bungie damit jedoch zurück. Viele Hüter taten sich offensichtlich schwer, die Aufgabe zu erledigen. Und ohne Abschluss der wöchentlichen Story-Quest käme man in der kommenden Woche der Season auch nicht mehr weiter.

Es ist im Grunde klar, wer nach diesem Test das Sagen in Destiny 2 hat und das sind die Casual-Spieler. Für viele der Teilzeit-Hüter war das leider ein Ding der Unmöglichkeit oder eben nur sehr schwer zu bewältigen.

Ein bisschen Challenge ist für die meisten Hüter zu viel: Dieser Fall des Nachgebens zeigt, dass Bungie es dem Großteil der Hüter leicht machen will. Kaum Herausforderungen für Spieler, die in der Woche nur wenig Zeit für ihre Quests haben.

Während also viele langjährige Hüter über diese Aufgabe nur lachen konnten, fingen neue Lichter dabei ordentlich an zu schwitzen. Denn über die normalen Dämmerungen dauerte die Aufgabe entweder ewig und dort wo es den meisten Fortschritt gab, war es allein und solo keine leichte Aufgabe.

Es gibt aber auch Hüter, die solche Anpassung verstehen wie reddit-User TheGuyFromTheM0vie:

„[…] Würde ein Casual-Vater mit 5 Frauen, 3 Jobs und 8 Kindern – der sich jede Woche einloggt, um die Geschichte zu spielen – überhaupt wissen, wie man Champions farmt? Wissen die überhaupt, was ein Champion ist oder welche Mods dafür existieren oder wie sie funktionieren? Ich bezweifle es stark, so verrückt das klingt. Aber denkt darüber nach – wo sollte sie jemals Champions erblicken in einer NICHT-Endgame-, NICHT-Großmeister+-Aktivität? […]“ erklärt reddit-User TheGuyFromTheM0vie

Es ist also vielen Hütern gar nicht möglich ein Level zu erreichen, bei dem es alltäglich ist gegen Champions anzutreten, ohne in den Boden gestampft zu werden.

Das zeigt der Community, dass Bungie noch einiges an Arbeit vor sich hat, um eine Plattform zu schaffen, in der beide Parteien der Pro-Spieler sowie Casuals zusammen ohne Anpassungen zocken können.

Was haltet ihr von dem überraschenden Sinneswandel von Bungie? Findet ihr, es war ein Test oder ein zufälliger Ausrutscher in der Quest-Entwicklung, die nicht hätte passieren sollen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!