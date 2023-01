Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.3.0.4 am 18.01. – Alle Zeiten und Infos

Bei Destiny 2 steht der zweite Hotfix für Season 19 an. Die Server werden heute, am 18. Januar, für Hotfix 6.3.0.4 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC offline gehen. MeinMMO begleitet den Serverdown und sagt euch, wann ihr nicht zocken könnt.

Das müsst ihr heute wissen: Die Server werden heute für eine kurze Downtime heruntergefahren. Bungie ist dabei, die aktuellen Probleme anzugehen und sie Schritt für Schritt ausmerzen. Wir werden euch deshalb aktuell auf dem Laufenden halten und auflisten, welche Änderungen Destiny 2 erwarten.

Wichtiger Hinweis für Stadia-Nutzer: Heute, am 18. Januar 2023 werden die Server von Google Stadia abgeschaltet und Destiny 2 wird auf der Plattform nicht mehr spielbar sein. Stadia-Nutzer sollten also dringend Cross Save aktivieren damit sie den Zugang zu ihren Charakteren, Gegenständen, Abzeichen, ihrem Bungie.net-Konto und ihren Everversum-Käufen, wie z. B. ihren Saisonpässen nicht verlieren. Informationen, wie die Aktivierung funktioniert stellt Bungie auf seiner Webseite bereit

Heute ist die letzte Möglichkeit seine Charaktere zu retten, bevor Google Stadia deaktiviert wird.

Wartung am 18.01. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Wie immer soll auch heute die effektive Nichterreichbarkeit der Server nur 15 Minuten betragen (via. bungie.net). Die Zeit, wann ihr also nicht zocken könnt, bleibt sehr kurz.

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 6.3.0.4 wird für alle Plattformen ausgerollt. Nach dem Download könnt ihr euch wieder ins Spiel einloggen.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet dann offiziell um 19:00 Uhr, wenn alles glattgeht.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Hinweis für alle Stadia-Nutzer: Am 18. Januar 2023 wird Stadia abgeschaltet und Spieler verlieren den Zugang zu ihren Destiny-2-Charakteren. Wer das vermeiden will muss bis zu diesem Zeitpunkt Cross Save auf einer anderen Plattform einrichten. Bungie hat dafür gesorgt, dass Spieler damit ihre Charaktere auch nach der Schließung von Stadia auf verlinkten Plattformen verwenden können.

Das ändert sich mit Hotfix 6.3.0.4 in Season 19

Das bringt der Hotfix heute: Nach dem Hotfix 6.3.0.4 könnten sich wieder ein paar Probleme des Loot-Shooters in Luft auflösen. MeinMMO zählt euch hier einige der Probleme auf, die Bungie bereits bekannt sind und auch solche, auf die unsere Leser aufmerksam gemacht haben:

Spieler können sich möglicherweise nicht mehr ducken, nachdem sie in der Exotischen Mission „Operation: Seraphs Schild“ die erste Scanner-Stärkung erhalten haben.

Der Fortschritt bei der Exotischen Mission „Operation: Seraphs Schild“ kann nicht immer getriggert werden. Spieler können dann die Scanner-Stärkung nicht mehr abgeben und müssen von vorne beginnen.

Konsolen-Spieler sind manchmal unsichtbar oder können ihre Waffe nicht sehen.

Namensänderungen von Spielern sind nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Der exotische Dungeon-Bogen “Hierarchie der Ansprüche” durchdringt Hydra- oder Phalanx-Schilde nicht richtig, wenn er mit dem Artefakt-Rüstungs-Mod „Durchdringende Bogensehne“ kombiniert wird.

Solltet ihr noch andere Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler darauf aufmerksam zu machen. Alternativ könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, wenn euch weitere Fehler im Spiel bekannt sind.

Patch Notes für Hotfix 6.3.0.4 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.3.0.4 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

MeinMMO verlinkt euch in dieser Box das neueste Change Log, sobald es veröffentlicht wurde.

Wenn euch noch weitere Probleme im Spiel aufgefallen sind, die euer Spielerlebnis trüben, dann hinterlasst gerne einen Kommentar.