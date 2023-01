Destiny 2 löst heute das größte Problem neuer Spieler – Gerade noch rechtzeitig vor der nächsten großen Erweiterung

Schluss mit Warten. In Destiny 2 werden heute endlich in Vorbereitung auf das neue Lightfall-DLC alle Standard-Mods für Spieler zugänglich gemacht. MeinMMO sagte euch, was Bungie angekündigt hat und warum das vor allem ein großes Problem neuer Spieler löst.

Was hat Bungie für die Mods angekündigt? Inzwischen sind es weniger als 50 Tage bis zum neuen DLC „Lightfall“ und Bungie macht sich auf, die ersten Veränderungen auf den Weg zu bringen. Dementsprechend kündigte man gestern eine kurze Vorschau zu Neuerungen an und sorgte damit vor allem bei neuen Spielern für Begeisterung.

Dabei handelt es sich um die wohl beste und längst überfällige Quality-of-Life-Änderung für neue Spieler.

Mit Hotfix 6.3.0.3 vom 11. Januar werden die Standard-Mods in Destiny 2 in Zukunft für alle Spieler sofort freigeschaltet sein.

Dazu teilte man mit: „Angesichts der großen Änderungen beim Buildcrafting in Lightfall möchten wir jedem die Möglichkeit geben, alle Mods in ihrem aktuellen Zustand zu genießen.“

Die Änderung verkündete Bungie über den offiziellen Twitter-Account.

Warum ist das so wichtig? Mods in Destiny 2 sind unheimlich wichtig, wenn man seine Builds erstellt. Hat man nicht alle, fehlen einem teilweise wichtige Vorteile im Spiel. Zudem sind Mods ein Muss im Endgame, da sie euch länger am Leben halten oder eure Fähigkeiten enorm pushen können.

Doch bisher waren vor allem die wichtigen Rüstungs-Mods für neue Spieler oder Rückkehrer eben nicht gleich alle verfügbar.

Bungie hat zwar vor ein paar Monaten die beiden Mod-Händler Ada-1 und Banshee-44 geupdatet und ihr täglich rotierendes Angebot von 2 auf 4 Mods erhöht – doch auch das löste das Problem der Verfügbarkeit nur bedingt. Die betroffenen Spieler mussten trotzdem jede Woche zu NPC-Händlern reisen und darauf hoffen, dass die ihnen noch fehlenden Mods vielleicht mal angeboten werden.

So teilte der bekannte YouTuber Lucky10PP, der über 10.000 Stunden in Destiny 2 verbracht hat, im März 2022 mit das selbst ihm noch wichtige Mods fehlen.

“Das Kampfmod-FOMO ist verrückt. Ich habe über 10.000 Stunden in Destiny 2 und doch habe ich irgendwie auch ein paar wichtige Mods verpasst. Einige dieser Mods sind für Builds unverzichtbar und die einzige Möglichkeit, sie zu bekommen, ist ein kompletter RNG [bei Ada-1]. Macht es so, dass ich sie mit legendären Scherben kaufen kann. beschwert Lucky10PP sich noch im März 2022 bei Bungie

Wer also Inhalte verpasste und erst später eingestiegen war, hatte bis jetzt deutliche Nachteile in Destiny 2. Teilweise warfen Spieler bei schweren Herausforderungen manches Mal sogar entmutigt das Handtuch, weil ihre Charaktere, im Vergleich zu Build-Sets mit allen Mod-Vorteilen, merklich instabiler waren. Auch der Zugriff auf zukünftige Meta-Builds war dadurch nie sicher möglich.

Begehrte Mods, auf die vor allem neue Spieler oft lange warten mussten.

Freigeschaltet werden jedoch nur Standard-Mods: Diese Änderung bedeutet jedoch nicht, dass nun alle verfügbaren Mods für jeden Spieler sofort zugänglich sind. Bungie spricht in der Ankündigung nur von den Standard-Rüstungs-Mods.

Es ist derzeit noch nicht ganz klar, welche Mods Bungie im Spiel mit “Standard” deklariert. Wir gehen jedoch aktuell stark davon aus, dass die begehrten Kampf-Rüstungs-Mods, wie Elementarquellen-, “Mit Licht aufgeladen”- oder auch Kriegsgeist-Zellen-Mods damit auch gemeint sind und diese somit ab heute Abend zur Verfügung stehen.

Auf Twitter teilte Bungie dazu noch mit: “Die einzigen Rüstungs-Mods, die nicht freigeschaltet werden, sind diejenigen, die durch Raids und das saisonale Artefakt erworben wurden.” Sie müssen also wie gehabt erspielt werden und sind damit auf Glück basierende Loot-Drops. Hier werden wohl auch Meister-Mods aus den Prüfungen von Osiris und den Spitzenreiter-Dämmerungen inbegriffen sein.

Das hat Bungie noch angekündigt: Neben den Änderungen bei den Mods hat Bungie noch ein Update für die Kosten bei Waffen angekündigt. Diese sollen für die Fokussierung von Trials-Waffen, Eisenbanner-, Schmelztiegel-Waffen sowie Gambit-Ausrüstung auf 25 Legendäre Bruchstücke reduziert werden.

Zudem soll, mit der Rückkehr der Spitzenreiter-Dämmerungen am 17. Januar, die Power-Obergrenze und die Struktur der schwersten Strike-Herausforderung im Endgame angepasst werden. Bungie möchte den Modus damit ebenfalls zugänglicher für alle Spieler machen und dabei trotzdem einige seiner herausforderndsten Inhalte erhalten.

Was sagt ihr zur Ankündigung? Fehlen euch auch noch Mods, sodass ihr die angekündigten Veränderungen gut findet? Oder ist euch das alte System lieber, um an Mods zu kommen? Hinterlasst uns eure Meinung dazu bitte in den Kommentaren.

