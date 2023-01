Destiny 2: Server Down für Hotfix 6.3.0.3 am 11.01. – Alle Zeiten und Infos

In Destiny 2 nimmt der Support seine Arbeit wieder auf und bringt die erste Downtime im Jahr 2023. Aufgrund dessen kommt heute, am 11. Januar ein Update ins Spiel. Wir sagen euch, wann die Server auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia offline gehen und warum ein Teil dieses Hotfix 6.3.0.3 viele Spieler freuen wird.

Das müsst ihr heute wissen: Bei Bungie kehrt heute offiziell die Support-Routine zurück und somit steht den Spielern auch das erste Update im neuen Jahr bevor. Hotfix 6.3.0.3 steht an und Bungie hat gleich eine wichtige Quality-of-Life-Änderung im Update geplant, die viele Spieler freuen wird.

Das Update bedeutet jedoch auch, dass ihr heute Abend mit einer kleinen Downtime konfrontiert seid, während der ihr nicht zocken könnt. MeinMMO wird euch beim Update begleiten und diesen Artikel mit frischen Informationen aktualisieren. So verpasst ihr nichts.

Gleich nach dem Update können sich Spieler wieder in die Aktivitäten der Saison der Seraphe begeben und herausfinden, wie sie die Pläne von Xivu Arath taktisch geschickt vereiteln ohne ihr in die Hände zu spielen.

Im Season-Trailer gibt es einen Vorgeschmack, was euch gerade in Destiny 2 erwartet:

Update 6.3.0.3 am 11.01. – Alle Zeiten und Server-Down

Zu jedem Update gibt Bungie genaue Ausfall-Zeiten bekannt, zu denen Spieler nicht zocken können. Wir bieten euch diese Information in unserem Artikel mit den deutschen Zeiten. Damit könnt ihr euren Gaming-Abend bestens planen.

Alle Zeiten im Überblick:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten im Hintergrund auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr gehen die Server offline und ihr werdet automatisch aus allen Aktivitäten gekickt.

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und Update 6.3.0.3 wird für alle Plattformen ausgerollt. Nach dem Download könnt euch wieder ins Spiel einloggen.

Die fortlaufende Hintergrund-Wartung endet dann offiziell um 19:00 Uhr, wenn alles glattgeht.

Wichtig: Auch wenn ihr das Update geladen habt und wieder im Spiel seid, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten um 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst vielleicht auch mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile nach dem Update nicht korrekt erreichbar sind.

Hinweis für alle Stadia-Nutzer: Am 18. Januar 2023 wird Stadia abgeschaltet und Spieler verlieren den Zugang zu ihren Destiny-2-Charakteren. Wer das vermeiden will muss bis zu diesem Zeitpunkt Cross Save auf einer anderen Plattform einrichten. Bungie hat dafür gesorgt, dass Spieler damit ihre Charaktere auch nach der Schließung von Stadia auf verlinkten Plattformen verwenden können.

Stadia bald nicht mehr verfügbar – Spieler sollten jetzt Cross Save aktivieren!

Das ändert sich mit Update 6.3.0.3 in Season 19

Da es über die Feiertage keinen “This Week at Bungie”-Blog gab sind derzeit noch nicht viele Informationen zu langfristig geplanten Änderungen bekannt. Bungie hat jedoch ein paar Vorankündigungen gemacht und wird auch möglicherweise im ersten Update bereits ein paar Altlasten und neue Bugs direkt angehen.

Diese Vorankündigung zu einer Änderungen hat Bungie bereits gemacht:

Rüstungs-Mods werden nach dem heutigen Update jedem Spieler sofort zur Verfügung stehen. Das heißt, niemand muss mehr warten, bis Mods in der Rotation endlich bei den NPC-Händlern zu erwerben sind. Dank dieser Änderung kann sie jeder sofort und direkt für seine Builds nutzen – ohne Einschränkungen.

Aktuelle Liste der derzeit bekannten Probleme:

Beim Spielstart erhalten einige Spieler den Errorcode “Centipede”. Erst beim zweiten Start kann man sich dann normal ins Spiel einloggen.

Auf der Europa- und Mars-Karte für Raub-Schlachtfelder können Feinde plötzlich einfach erscheinen, wenn Spieler bestimmte Bereiche betreten.

Auf einigen PCs kann die Verwendung von Alt-Tab zum Aufrufen des Desktops während des Spielens im Vollbildmodus dazu führen, dass das Spiel einfriert und ein Neustart des Spiels erforderlich macht.

Der exotische Dungeon-Bogen “Hierarchie der Ansprüche” durchdringt Hydra- oder Phalanx-Schilde nicht richtig, wenn er mit dem Artefakt-Rüstungs-Mod „Durchdringende Bogensehne“ kombiniert wird.

Die Auflade-Flagge funktioniert manchmal nicht in der zweiten Begegnung der Urquell- Aktivität.

Spieler auf Xbox-One -Konsolen können sich nicht mit anderen Spielern aus dem Spiel Fireteams anschließen, es sei denn, sie befinden sich in derselben Bubble.

Namensänderungen von Spielern sind nicht über bungie.net anpassbar. Die Spieler warten hier immer noch auf die Option ihren Spielernamen wieder mehrmals statt nur einmal anpassen zu können.

Das exotische Scout-Gewehr “Jadehase” ist derzeit deaktiviert, weil sein exotischer Effekt auch auf andere Waffen übertragen werden konnte, um Kopfschussschaden bei Körpertreffern anzurichten.

Destiny 2: Erstes Exo in Season 19 deaktiviert und das dank eines sehr kuriosen Bugs

Solltet ihr noch andere Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um die Entwickler darauf aufmerksam zu machen. Alternativ könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen, wenn euch weitere Fehler im Spiel bekannt sind.

Patch Notes für Update 6.3.0.3 vom 11.01. in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu Hotfix 6.3.0.3 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell passiert das recht zügig, nachdem die Server wieder online gegangen sind.

Sobald Bungie die Patch-Notes nach dem Update veröffentlicht, verlinken wir euch diese hier.

Freut ihr euch, dass Bungie nun wieder die Probleme im Spiel angeht? Oder nerven euch Downtimes? Falls euch noch andere Probleme im Spiel aufgefallen sind, die hier nicht aufgelistet sind, möchten wir euch gerne dazu einladen, einen Kommentar hier auf MeinMMO zu hinterlassen und so auch andere Spieler darüber zu informieren.