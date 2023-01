Destiny 2 schenkt euch in Season 19 einen süßen Exo-Welpen – So findet ihr ihn

In Destiny 2 haben 50 gelbe Sicherheitsdrohnen lange Zeit für Stirnrunzeln gesorgt, weil niemand wusste, für was sie gut sind. Inzwischen ist das Geheimnis gelöst und es offenbarte den Hütern ausnahmsweise mal keine neue Waffe, sondern eine wundervolle, einzigartige Überraschung, die man sogar streicheln kann. MeinMMO sagt euch, wie ihr dran kommt und warum ihr euch mit dem Finden beeilen solltet.

Am 20. Dezember offenbarte Destiny 2 seinen Hütern in der saisonalen Storyquest die Exo-Mission „Operation: Seraph’s Schild“. Zuerst dachte man, sie ist allein für die Jagd nach den Komponenten der neuen Waffe „Revision Null“ und des IKELOS-Protokolls gedacht. Doch da war noch mehr.

Innerhalb der Mission gab es auch eine verschlossene Sicherheitstür mit elektronischem Schloss zu entdecken. Sie war extrem gut durch insgesamt 50 Sicherheitsdrohnen gelockt, was sofort die Neugier der Hüter weckte. Was könnte es wert sein, dass man es so gut absichern muss?

Insgesamt 50 Drohnen verriegeln diese Tür in der Mission “Operation: Seraph’s Schild”

So löst ihr das Geheimnis der Sicherheitstür: Des Rätsels Lösung sind die ominösen gelben Objekte, die in Season 19 im Spiel auftauchten. Zu Beginn der Saison der Seraphe rätselten die Hüter noch über die plötzlich aufgetauchten und vor allem so zahlreichen Objekte, die wie gelbe Sicherheitsdrohnen aussahen. Auch wenn man da bereits vermutete, dass es wohl irgendetwas mit der neuen Waffe „Revision Null“ zu tun haben muss.

Woche Vier in der saisonalen Quest brachte dann des Rätsels Lösung: Finde alle 50 Sicherheitsdrohnen, schieße sie mit „Revision Null“ ab und komme so hinter das Geheimnis einer Sicherheitstür in der exotischen Mission “Operation: Seraph’ Schild”.

Allerdings war die Belohnung zum Teil anders als erwartet und eine wundervolle Überraschung.

Achtung Spoiler: Wenn ihr die Mission noch nicht gespielt habt und keine Spoiler mögt, solltet ihr ab hier nicht mehr weiterlesen und stattdessen selbst herausfinden zu welchem Weg und Ziel euch die Exo-Mission „Operation: Seraphs Schild“ sowie das Abschießen der 50 Sicherheitsdrohnen mit der Exo-Waffe „Revision Null“ führt.

Alle versteckten Drohnen-Standorte: Nachdem klar war, dass die Drohnen mit dem neuen Exotic „Revision Null“ abgeschossen werden können, war die Aufgabe lösbar. Findet zunächst alle Drohnen, die über das gesamte System verteilt sind und schießt sie ab.

10 befinden sich auf Europa

10 sind auf dem Mond versteckt

6 könnt ihr in den drei Gebieten der saisonalen Aktivität „Raub-Schlachtfelder“ finden.

12 sind zudem direkt in der Exo-Mission „Operation: Seraph’s Schild“ versteckt.

Beachtet jedoch: Speziell die Sicherheitsdrohnen in der Mission „Operation: Seraph’s Schild“ erfordern die Freischaltung des saisonalen „Sicherheitsfreigabe“-Upgrade vom Exo-Gehäuse in der H.E.L.M.-Einsatzzentrale.

Falls ihr euch nicht die Mühe machen wollt, alle Drohnen selbst zu finden oder euch noch welche fehlen, kann euch dieses Video von Andy Edition bei der Suche unterstützen:

Mit jedem Abschuss deaktiviert ihr ein weiteres Schloss an der Sicherheitstür, bis alle Buttons neben der Tür aufleuchteten und die Tür entriegelt wurde.

Habt ihr das erledigt, sind alle Schlösser der Sicherheitstür deaktiviert. Ihr könnt jedoch trotzdem nicht unbehelligt eintreten. Sobald die Tür offen ist, erwarten euch eine Reihe von Lasern, eine weitere verschlossene Tür und eine Sprungsequenz. Macht ihr einen Fehler, werdet ihr also entweder zerteilt oder Destiny 2 teleportiert euch eiskalt zurück an den Anfang.

Habt ihr alle Drohnen gefunden und abgeschossen ist das Schloss endlich entriegelt.

Am Ende erwartet euch ein riesiger Schar-Ritter. Aber Vorsicht: Wenn ihr den roten Teleporter zum Endboss nehmt, seid ihr schon zu weit gegangen.

Die Überwindung der Hindernisse lohnt sich:

Sobald ihr alle Sicherheitsdrohnen erfolgreich zerstören konntet gibt es einen Triumph für den Destiny 2 den neuen exotischen Sparrow „Erzengel-Umbau“ droppen lässt.

Hinter der Sicherheitstür wartet zudem ein süßer Exo-Welpe auf euch, der schon viel zu lange allein im Dunkeln gesessen hat und dringend Zuwendung braucht. Ihr müsst dort angekommen nur noch das „Good Boy Protokoll“ ausführen.

Ab dann gehört der kleine kybernetische Freund erstmal euch. Er wird euch in die H.E.L.M. folgen und sich fortan über jeden Besuch und jede Streicheleinheit freuen. Zudem könnt ihr anderen Hütern auf eurem Abzeichen anzeigen lassen, wie gut ihr euch um ihn kümmert.

Good Boy! – So sieht der beste tierische Freund eines Hüters aus.

Darf der Roboterhund bleiben? Tierische Freunde kamen in Destiny 2 schon immer gut an. Auch wenn es sich damals nur um ein Emote handelte.

Kein Wunder, dass sich die Hüter schnell in den neuen Exo-Welpen verkuckt haben und ihn nicht mehr hergeben wollen. Noch ist es allerdings unklar, ob euch das süße Pet dauerhaft erhalten bleibt.

Da es sich auch beim Roboterhund um einen saisonalen Inhalt handelt, würde er zum Ende der letzten Season im „Die Hexenkönigin“-DLC wieder aus dem Spiel verschwinden. Ebenso wie alle 3 Seasoninhalte davor. Da Lightfall am 28. Februar 2023 erscheint, könnte das also auch den Abschied vom Exo-Welpen bedeuten. Wenn ihr den Hund noch haben wollt, müsst ihr euch bis Ende der Season 19 darum bemühen.

Einige Hüter hoffen jedoch noch, dass Bungie den Hund und auch die sehr gut gemachte Exo-Mission „Operation: Seraph’s Schild“ nicht entfernen wird. Aktuell gibt es von Bungie dazu jedoch noch keine Aussage. Sollte sich das Ändern updaten wir diesen Artikel für euch.

Was sagt ihr zu eurem neuen besten Freund? War er eine gelungene Abwechslung zur normalen Waffenjagd? Oder ist das nichts, was ihr euch in einem Loot-Shooter wünscht? Gerne könnt ihr uns auch eure Meinung über die Mission „Operation: Seraph’s Schild“ im gesamten mitteilen. Wie fandet ihr sie?

Überraschend war auch, dass Destiny 2, trotz aller Widrigkeiten und Beschwerden seiner Spieler weiterhin eines der Top-Games auf Steam ist:

