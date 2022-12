Steam zeigt 12 meistgespielte Games des Jahres 2022 – Destiny 2, Lost Ark sind dabei und eine große Überraschung

Steam hat jetzt zum Jahresende die 12 Spiele vorgestellt, die auf der PC-Plattform am meisten gespielt wurden, wenn man nach der Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler geht. Neben Destiny 2 finden sich viele MMOs auf der Liste, gerade kostenlose Spiele. Aber mit „Goose Goose Duck“ gibt es auch eine Überraschung: Das ist eine Free2Play-Variante von Among Us.

Was ist das für eine Liste? Steam hat die 12 Spiele vorgestellt, die 2022 über die Marke von 240.000 gleichzeitigen Spielern kamen. Das hat man unter dem Begriff „meistgespielt“ zusammengefasst.

Die Spiele sind in keiner festgelegten Reihenfolge, Steam enthüllt auch keine Zahlen: Es sind lediglich die 12 Spiele, die 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt über der Marke von 240.000 gleichzeitige Spieler waren.

Viele Klassiker dominieren die Spieler-Zahlen bei Steam 2022

Das sind die 12 Spiele:

Counter-Strike: Global Offensive – ein Dauerbrenner auf Steam

Destiny 2 – der Loot-Shooter wird zwar oft totgesagt, hat aber immer noch seine Momente. Es hilft offenbar, dass Destiny 2 mit “New Light” eine Free2Play-Erfahrung bietet.

ARK: Survival Evolved – der Dino-Klassiker ist 2022 wieder dabei. Man wartet schon auf Teil 2.

Apex Legends – der Shooter von EA ist kostenlos spielbar und gilt als ein schneller, gut gemachter Shooter

DOTA 2 – das MOBA ist vor allem durch seine großen E-Sport-Turniere bekannt, die Leute über Nacht zu Millionären machen

PUBG – das früher größte Spiel der Welt, hat auch 2022 noch seine Fans

Yu-Gi-Oh! Master Duel – ein kostenloses Kartenspiel in einem populären Universum

Lost Ark – das einzige richtige MMORPG auf der Liste, profitiert sicher davon, dass es neu ist und kostenlos spielbar

Goose Goose Duck – eine „Among Us“-Variante mit Enten, sicher die Überraschung auf der Liste. Es ist kostenlos, im Gegensatz zu Among Us

Dying Light 2 – hatte offenbar einen großen Release-Hype, die Leute stehen auf Zombies

Elden Ring – für viele das Spiel des Jahres 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 – CoD kam nach 5 Jahren zurück auf Steam. Wirkt dadurch ein wenig wie ein Fremdkörper, weil es eigentlich in den Battle.net-Launcher gehört. Aber es reicht für die 1. Liga.

Die Reihenfolge der Spiele ist beliebig – alle hatten irgendwann 2022 über 240.000 gleichzeitigen Spieler.

Was fällt bei der Liste auf? Bei „meistgespielt“ haben ganz klar die „Free2Play“-Spiele einen Vorteil. Nur Elden Ring, CoD: Modern Warfare 2 und Dying Light 2 sind „wirkliche Kauf-Titel“. Ark erfordert zwar nominell auch einen Kauf, das gibt’s aber sehr günstig.

An der Liste von Steam sieht man auch, dass 2022 ein eher „ruhiges“ Gaming-Jahr war, nur Elden Ring und Lost Ark sind neue Spiele-Marken, CoD und Dying Light sind Fortsetzungen etablierte Reihen.

Viele andere Spiele haben schon einige Jahre hinter sich. CS:GO und DOTA 2 sind dabei die hauseigenen Klassiker von Valve, die jedes Jahr in dieser Liste sind.

Die größte Überraschung ist sicher „Goose Goose Duck“, das wohl einfach als „Lass uns Among Us spielen, ohne was dafür zu zahlen“-Alternative funktioniert.

Vielleicht sehen wir 2023 einige dieser Spiele auf der Liste:

