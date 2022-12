Twitch: Liste der 10 besten US-Streamer zeigt, wie mies 2022 beim Gaming war, obwohl ein WoW-Nerd dominiert

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

War das Jahr 2022 so mies fürs Gaming ? Wenn man Twitch folgt, ja. Die beiden einzigen neue Spiele in der Liste der 15 Top-Games waren Lost Ark (Platz 13) und Elden Ring (Platz 15), das aber nur kurze Zeit aktuell war.

Asmongold tut so, als gehört er gar nicht auf die Liste. Sagt, er wisse gar nicht, wie er auf die Liste kommt. Das sei so, als habe man Elon Musk zum „Streamer des Jahres“ gemacht, weil Leute Bitcoin-Scams zu ihm veröffentlicht hätten. Da hat Asmongold offenbar vergessen, dass er gnadenlos den „Johnny Depp“-Prozess gemolken hat und hier Rekord-Werte auf Twitch erzielte.

Wo sind denn xQc und shroud? Die streamen aus Kanada und haben ihre eigene Liste: xQc hat fast 3-mal so viele Zuschauerstunden wie HasanAbi, der würde die US-Liste also dominieren.

Denn Asmongold hat dieses Jahr wie kein Zweiter den Prozess von Johnny Depp vs. Amber Heard für seinen Erfolg ausgenutzt. Die WoW-Streams, die er gemacht hat, gab es größtenteils auf seinem Zweitkanal, der in die Statistik nicht einfließt.

Denn Asmongold hat zwar eine enorm hohe Zahl an gesehenen Stunden, dafür dass er nur halb so oft streamt wie die anderen, aber hat auf seinem Kanal 2022 nur relativ wenige Spiele gezeigt: Er hat zwar deutlich mehr als die anderen beiden Top-Streamer gezockt, vor allem die MMORPGs Lost Ark und WoW, aber der Großteil seiner Views kommt ebenfalls von „Just Chatting.“

Nummer 3 auf der Liste, Trainwreck, hat 2022 seine Seele und Kanal mehr oder weniger an das Online-Casino Stake verkauft und war fast immer in der Kategorie „Slots“ unterwegs, zockte um riesige Summen an Online-Glücksspielautomaten.

Zwar hat der 31-jährige Hasan Piker auch ein wenig Valorant, CoD und Elden Ring gespielt, aber die weitaus meiste Zeit auf einem Kanal war er in „Just Chatting“ unterwegs: Er ist ein Polit-Streamer, so eine Art CNN für die Generation „Twitch“ – außerdem nimmt er jedes Twitch-Drama mit, das er finden kann.

