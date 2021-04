Twitch-Streamer zeigt seine neue 100.000-$-Maus – „Die kommt in den Safe“

Im Twitch-Stream zeigt Streamer Summit1g seine neue Maus und erfährt dabei, dass sie einen enormen Wert hat. Sie ist so wertvoll, dass er sie wohl nachts einschließen wird.

Woher kommt die Maus? Der Streamer Jaryd “Summit1g” Lazar ist schon lange als Streamer im Business. Mit etwa 5,9 Millionen Followern und etwa 40.000 Zuschauern im Durchschnitt (via sullygnome.com) gehört er zu den größten Streamern auf TwitchTV. Einer seiner Sponsoren, finalmouse, versorgte ihn jetzt mit der neuen Maus im God-of-War-Stil.

Mit der Hilfe seiner Zuschauer erfährt Summit1g den Wert der Maus: Der liegt bei 100.000 $.

Was macht die Maus so teuer?

Das sagt Summit1g: Im Stream (via Dexerto.com) zeigt er seinen Zuschauern die Maus und erklärt: “Ich weiß, das klingt jetzt wie etwas, das nur Deppen sagen, aber das sind echte Diamanten”. Dabei hält er die Maus in die Kamera. Es handelt sich dabei um eine Special-Edition. Zunächst vermutete er, dass die Diamanten nicht echt sind. Doch sein Sponsor erklärte ihm, dass er die Steine regelmäßig bei einem Juwelier dampfreinigen lassen soll. So wurde Summtg klar, dass die Diamanten echt sein müssen.

Während die Klunker im Licht blitzen, fragen Zuschauer, wie viel das Teil wert ist. “Wie viel? Puh, keine Ahnung. Ich glaube nicht so viel, wie ihr behauptet”, kommentiert der Streamer die Frage. Immer wieder liest man im Chat Nachrichten darüber, dass die Maus 100.000 $ kosten soll. Doch das will Summit1g nicht glauben.

Zuschauer des Streamers zeigen ihm dann den Tweet des Herstellers, in dem die Maus mit einem Wert von 100.000 $ vorgestellt wird:

So reagiert der Streamer: Als er den Tweet sieht und seine Maus dort wiedererkennt, sagt er: “Verdammt. Das Teil werde ich jede Nacht im Safe verschließen. Das werde ich vielleicht wirklich so machen.”

Seinem besorgen Chat erklärte Summit1g dann, dass er gut auf die Maus aufpassen würde. Er wolle sie nicht häufig nutzen, sondern andere Versionen genau dieses Modells, in das keine Diamanten eingearbeitet wurden.

Im Highlight-Video auf YouTube könnt ihr die ganze Vorstellung der Maus sehen (via YouTube.com).

Teuer ist nicht immer gut

Was ist das teuerste Stück Hardware, das ihr besitzt und was würdet ihr mit der 100.000-$-Maus von Summit1g anstellen? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.