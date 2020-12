Die russische Luxus-Marke Caviar Royal Gifts hat auf ihrer Seite eine goldene PlayStation 5 zum Verkauf gestellt. Die PS5-Konsole ist einzigartig und es wird weltweit nur ein Exemplar geben.

Was ist Caviar Royal Gift? Die russische Firma Caviar Royal Gift hat sich auf die Herstellung und den Verkauf von Luxus-Accessoires eingeschossen. Zum Sortiment gehört alles, was so richtig schön teuer und exklusiv ist:

Smartphones

Uhren

Schuhe

Zigarrenetuis

ein Dienst für individuelle Designs

Dabei sind alle Produkte mit Gold, Edelsteinen und anderen teuren Materialien versehen wie etwa Krokodilleder.

Im Angebot befinden sich auch diverse Unikate. Zu diesen Einzelstücken gehört nun auch eine besondere PS5-Konsole, die Caviar kurzerhand vergoldet hat.

So sieht die wohl teuerste PS5 der Welt aus

Hier ist die Konsole: Das dicke Stück wurde von Caviar auf den Namen „Golden Rock“ getauft und das aus gutem Grund. Die Konsole besteht laut den Angaben des Herstellers aus 8 Platten, die vom 18-Karat-Gold umhüllt sind.

Insgesamt besteht die Konsole laut Caviar aus etwa 20 Kilogramm Gold.

Karat bei Gold gibt den Grad der Feinheit an. Es startet bei 8 Karat mit einem Goldanteil von etwa 33,3 % und endet bei 24 Karat, also reines Gold, mit einem Anteil von etwa 99,9 %.



Bei 18 Karat, das für die PS5 von Caviar verwendet wurde, handelt es sich um 750er Gold, also etwa einen Goldanteil von 75 %.

Ihre Inspiration für die Konsole haben die Designer „aus der einzigartigen Geometrie des Golderzes und der eleganten wunderschönen Kontur des Steins geschöpft“. Daher stammte auch der Name der Konsole: Golden Rock.

Die Konsole kommt natürlich auch mit einem Kontroller, der passend verarbeitet ist. Das Touch-Pad in der Mitte ist ebenfalls golden, im selben Look wie die PS5 selbst. Die Griffe hingegen sind mit Krokodilleder überzogen, das laut Caviar Royal Gifts „fühlbaren Genuss“ liefern wird.





Den Kontroller gibt’s im passenden Look

Der offizielle Preis der goldenen PS5-Konsole ist noch nicht bekannt, man kann ihn lediglich anfragen. Wenn man auf den Button auf der Seite klickt, wird man allerdings auf das Formular für ein „One-Click Order“ weitergeleitet.

Die Seite letsgodigital.org stellte allerdings eine ungefähre Schätzung für den Preis der goldenen PS5 auf. Basierend auf dem aktuellen Preis für ein Kilogramm Gold von etwa 50.000 €, schätzte die Seite, dass die Luxus-Konsole etwa 1.500.000 € kosten könnte. Es ist aber durchaus möglich, dass die eigentliche Summer höher liegt. Damit ist sie um einiges teurer als die goldene PS5 von Truly Exquisite.

Abgesehen von dem goldenen Look handelt sich dabei allerdings „nur“ um eine normale PS5-Konsole. Der glückliche zukünftige Besitzer des Unikats kann für den Preis also weder auf verbesserte Specs oder höhere Leistung hoffen.

Also wenn ihr zufällig ein paar Millionen € noch irgendwo rumfliegen habt und nicht wisst, was ihr damit anfangen sollt, dann ist das die perfekte Gelegenheit, sich die schicke PS5 zu schnappen.

Bei dem Preis sieht sogar der teuerste Skin von CS:GO aus wie ein Schnäppchen.