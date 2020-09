Eine englische Firma hat schon vor einiger Zeit protzige Gold- und Platin-Versionen der PS5 angekündigt. Jetzt sind der Preis und die Verfügbarkeit der Konsole Gold oder Platin bekannt. Wer sich das Ding kaufen will, braucht aber Glück und eine Menge Geld.

Um was geht es? Die britische Firma Truly Exquisite ist dafür bekannt, protzige Luxus-Versionen alltäglicher Gegenstände anzubieten. So gibt es schon vergoldete Smartphones für 5.000 Euro oder Sneaker-Schuhe mit blitzenden Swarovski-Kristallen. Wer also Geld hat und seinen Reichtum protzig zur Schau stellen will, der gehört zu der angepeilten Zielgruppe von Truly Exquisite.

Doch all diese Luxus-Artikel verblassen gegenüber dem neuen Flaggschiff der Firma. Denn wie schon vor einigen Wochen angekündigt, plant Truly Exquisite, sündteure Luxus-Versionen der kommenden PS5-Konsole anzubieten.

Dazu ist jetzt der genaue Preis, der Lieferumfang, die Verfügbarkeit und die Möglichkeit zur Vorbestellung bekannt.

So sieht die Protz-Konsole aus.

Preis, Vorbestellung und Lieferumfang der goldenen PS5

Was kosten die Protz-PS5? Truly Exquisite bietet die Luxus-PS5 in drei Versionen an:

24-Karat-Gold Digital PS5: Die „billigste“ Version der Konsole kosten „nur“ 7.999 Pfund Sterling (8859,93 Euro). Wer sie als Disk-Version will, muss nochmal 100 Pfund (110,76 Euro) drauflegen.

Die „billigste“ Version der Konsole kosten „nur“ 7.999 Pfund Sterling (8859,93 Euro). Wer sie als Disk-Version will, muss nochmal 100 Pfund (110,76 Euro) drauflegen. 18-Karat-Rosé-Gold Digital PS5: Die Version aus rötlichem Gold ist mit 8.099 Pfund Sterling (8970,70 Euro) etwas teurer. Auch hier kostet die Disk-Version nochmal 100 Pfund mehr.

Die Version aus rötlichem Gold ist mit 8.099 Pfund Sterling (8970,70 Euro) etwas teurer. Auch hier kostet die Disk-Version nochmal 100 Pfund mehr. Platin Digital PS5: Die teuerste Version der Protz-PS5 kostet deftige 8.199 Pfund (9081,46 Euro) und auch hier könnt ihr noch 100 Pfund für die Disk-Version draufrechnen.

Den passenden Controller gibts dazu.

Was bekomme ich für mein Geld? Wer sich diese teuren Geräte wirklich leisten will, bekommt zumindest eine komplette PS5-Konsole, gegen Aufpreis auch als Disk-Version. Dazu gibt’s außerdem 2 Dualsense Controller sowie ein 3D-Pulse-Headset. Controller und Headset haben ebenfalls die passende Lackierung.

Controller und Headset sind übrigens auch separat für 649 beziehungsweise 399 Pfund erhältlich.

Das ganze Zeug kommt außerdem in einer edlen Holzkiste. Und wenn ihr schon um die 9.000 Euro für eine Konsole ausgebt, dann erspart euch Truly Exquisite zumindest die weltweiten Versandgebühren und übernimmt sogar die Versicherung des edlen Produkts. Wäre ja auch doof, wenn die Gold-PS5 auf dem Weg über den Ärmelkanal über Bord geht …

Die Gold-PS5 in ihrer Pracht.

Wie kann man das Ding kaufen? Die goldene PS5 wird – wie die reguläre Konsole – erst Ende 2020 erscheinen. Doch die Luxus-Edition könnt ihr vorbestellen. Das geht ab dem 10. September um 16:00 Uhr unserer Zeit.

Wenn ihr also wirklich zu den Leuten gehört, die sich solch eine Konsole leisten wollen, dann solltet ihr zeitnah auf der Seite von Truly Exquisite die Luxus-PS5 eurer Wahl vorbestellen, denn die Firma hat angegeben, jede Version nur exakt 250-Mal herzustellen. Dann ist Schluss und es wird anscheinend nie wieder eine solche Version der PS5 geben.

