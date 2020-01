Tfue lässt sich 3500$-Tastatur für Fortnite anfertigen – So sieht sie aus

Der Twitch-Streamer Tfue hat sich extra eine Tastatur für Fortnite anfertigen lassen. Diese ist aber unheimlich teuer. Wir zeigen euch, wie sie aussieht und warum Tfue wohl die Tastatur anfertigen ließ.

Was hat sich der Twitch-Streamer anfertigen lassen? Der Streamer Turner Tfue Tenney hat sich eine Tastatur explizit für Fortnite anfertigen lassen.

Tfue hat Taeha Types beauftragt, eine Costum-Tastatur für ihn zu erstellen. Er ist ein begeisterter Technik-Freak, der sich auf Tastaturen spezialisiert hat. Nun baut er verschiedene Tastaturen je nach Bedürfnissen seiner Kunden.

In einem Stream zeigte er Tfue’s angefertigte Tastatur:

Die erstellte Tastatur ist viel kleiner als die Standard-Tastaturen, die man sonst kennt. Auch die Farbe wurde extra angepasst und das Logo von Tfue eingraviert.

Warum ist die Tastatur so teuer? Für eine Custom-Tastatur greift der Twitch-Streamer Tfue tief in die Tasche. Sie kostet nämlich 3.500$ und ist somit eine große Investition.

Man fragt sich, warum eine einzelne Tastatur so teuer ist. Die Antwort ist aber recht simpel, denn der Preis entsteht aus: Herstellungskosten, personalisierte Färbung und Custom-Teilen.

Warum investiert Tfue in eine 3.500$ Tastatur?

Tfue zählt als einer der größten Profis in Fortnite, darum stellt sich die Frage: Warum investiert er in eine so teure Tastatur? Außerdem war er 2019 der größte Streamer auf Twitch. Trotzdem lief der World Cup in Fortnite echt mies für den Streamer.

Will er also mit der speziell, angefertigten Tastatur noch besser im Spiel werden und sich ganz an die Spitze kämpfen? Als Profi-Spieler lohnt es sich, in ein gutes Setup zu investieren.

Will Tfue noch relevanter in Fortnite werden?

Obwohl der Twitch-Streamer sehr erfolgreich ist, scheint er noch nicht zufrieden zu sein. Er scheint ziemlich ehrgeizig und möchte wohl noch mehr erreichen denn:

Er wird nicht als großer E-Sportler geehrt, obwohl er ziemlich gut Fortnite spielt

Er erhielt auch keine Auszeichnung als Streamer oder Content Creator, obwohl er so erfolgreich auf Twitch ist

Ninja hat vor ihm einen eigenen Skin in Fortnite erhalten

Wahrscheinlich möchte er mit dieser personalisierten Tastatur noch besser in Fortnite werden, damit er in allen Bereichen des Spiels der relevanteste Spieler wird.