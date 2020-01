Der Twitch-Streamer Turner „Tfue“ Tenney war 2019 der meistgesehene Streamer auf Twitch. Fortnite hat ihn ganz nach oben gebracht. Mit diesen Zahlen konfrontiert, wirkt er aber nicht euphorisch, sondern irgendwie so, als hätte er lieber eine Auszeichnung gewonnen. Dennoch sagt er: „Zahlen lügen nicht.“

Was für Zahlen sind das? Tfue schaut sich in einem Clip die Zahlen an, welche Twitch-Kanäle 2019 die meisten gesehenen Stunden hatten. Hier liegt Tfue mit 88.05 Millionen Stunden auf Platz 3 – hinter RiotGames (LoL) und der Overwatch-Liga.

Aber Tfue ist weit vor anderen Einzel-Streamern wie summit1g, xQc, shroud oder Asmongold. Er hat etwa 20 Millionen gesehene Stunden mehr als der zweite Einzel-Streamer auf Twitch.

Damit ist der Fortnite-Star die Nummer 1 der Streamer und das „neue Gesicht von Twitch“ – nachdem es 2018 Tyler „Ninja“ Blevins war und davor Guy „DrDisrespect“ Beahm den Titel für sich beanspruchte (wobei sich DrDisrespect 2020 weiterhin als das Gesicht von Twitch sieht).

Tfue: Wir haben keine Preise gewonnen

Wie reagiert Tfue auf diese Zahlen? Tfue muss eigentlich wissen, dass er der meistgesehenen Streamer 2019 war, auch bevor er die Zahlen noch mal bei esportobeserver sieht. Im Clip wirkt er aber irgendwie seltsam. So sagt er:

„Hört zu, Jungs. Wir haben dieses Jahr keine Streamer-Preise gewonnen oder irgendwelche eSports-Preise, aber am Ende des Tages: die Zahlen lügen nicht.“ Tfue

Tfue bedankt sich dann bei seinen Zuschauern für die Unterstützung, sagt aber wieder, „sie hätten ihn an die Spitze gebracht über all die Streamer, die mit Preisen ausgezeichnet wurden.“

Am Ende des Clips markiert Tfue die Zwischenüberschrift „The New Face of Twitch.“

DrDisrespect hat viel weniger Zuschauer als Tfue, aber 2019 einen Preis gewonnen.

Was ist da mit Tfue los? Tfue scheint im Clip irgendwie gekränkt zu sein, dass er 2019 keine Auszeichnung gewonnen hat. Es gibt verschiedene Auszeichnungen, auf die Tfue heiß gewesen sein könnte.

So wurden im November die eSports-Awards 2019 verliehen:

Da gewann Matthew „Nadeshot“ Haag „eSports Personality of the Year“

der YouTuber Craig „Mini Ladd“ Thompson wurde „eSports Content Creator of the Year“

Kyle „Bugha“ Giersdorf wurde PC Player of the Year

DrDisrespect gewann den Titel für Streamer des Jahres – der hatte schon 2017 gewonnen

Kyle Bugha Giersdorf hat dieses Jahr die Preise gewonnen, auf die auch Tfue scharf war.

Bei den Video Game Awards, einem großen Event, gewann ebenfalls Kyle „Bugha“ Giersdorf, der Fortnite-Weltmeister.

Die 3 größten deutschen Streamer auf Twitch und was sie so erfolgreich macht

Offenbar wurmt es Tufe, dass er, obwohl er 2019 klar die Nummer 1 auf Twitch war, keine Preise gewinnen konnte:

er wird weder als großer eSportler geehrt, obwohl er viel besser Fortnite spielt als die meisten anderer Twitch-Streamer

er wird aber auch nicht als Streamer, Personality oder Content-Creator geehrt, obwohl er erfolgreicher war als alle anderen

2018 sahnte Tyler „Ninja“ Blevins bei den eSports-Awards gleich zwei erste Plätze für den Streamer und die Personality des Jahres ab.

Da war es offenbar noch Usus, dem erfolgreichsten Twitch-Streamer einen Preis zu geben. Tfue ging 2019 aber leer aus.

Tfue ist offenbar ein ehrgeiziger Mensch, wie man immer wieder merkt, daher scheint ihn das doch zu wurmen, dass er keinen Preis gewinnen konnte.

Die beiden gelten als Rivalen auf Twitch: Tfue und Ninja.

Im Schatten von Ninja

Ninja war 2018 die Nummer 1 auf Twitch, hatte da aber deutlich mehr Zuschauerstunden als Tfue 2019.

Nach dem Weggang von Ninja und shroud ist Tfue der aktive Streamer auf Twitch mit den meisten Followern , auch wenn in den letzten Monaten erst Asmongold durch WoW und zuletzt xQc die Streamingplattform Tiwtch dominieren konnten.

Tfue scheint mit seiner Position als „Nummer 1“ auf Twitch ohnehin irgendwie unzufrieden und gönnte sich schon eine längere Auszeit.