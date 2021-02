„Linus Tech Tips“ ist einer der bekanntesten Tech-Kanäle auf YouTube. Er hat sich auf Hardware spezialisiert. Dieser hat sich jetzt angesehen, wie der Twitch-Streamer Félix „xQc“ Lengyel seinen PC zusammenbaut und ist schockiert.

Darum geht’s: Twitch-Streamer xQc hatte ein neues Setup zusammengebaut, doch die RTX 3090 passte nicht in seinen Gaming-PC. Ziemlich frustriert hatte er den Zusammenbau erst einmal aufgegeben.

Das Video dazu hatte sich nun Linus Sebastian angesehen. Der leitet Linus Tech Tips, einen der bekanntesten Tech-Kanäle auf YouTube.

Das gesamte (englische) Video haben wir hier für euch eingebettet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Linus Tech Tips reagiert auf Twitch-Streamer xQc.

Linus Tech Tips kommentiert Twitch-Streamer

Was passiert im Video? Zu Beginn breitet xQc seine neuen Komponenten auf einem Teppich auf. Schon darüber kann Linus nur den Kopf schütteln. Denn hier bestehe das Risiko, sich mit statischer Elektrizität zu laden und dabei seine Teile zu beschädigen. Das Risiko sei zwar sehr gering, erklärt der YouTuber, aber er „würde nie auf einem Teppich sitzen und dabei Computer-Hardware auspacken.“

Auch an der Auswahl hat Linus etwas auszusetzen

Für den Prozessor von AMD hat der Streamer laut Linus viel zu viel bezahlt. Den hat xQc bei einem Scalper für 1.700 US-Dollar gekauft.

Außerdem verbaut xQc 128 GB Arbeitsspeicher in seinen neuen Gaming-PC. Das sei für seine Zwecke viel zu viel. Auch wie lässig er den Arbeitsspeicher anschließend auf dem Mainboard montiert, lässt Linus frösteln.

Als der Twitch-Streamer außerdem erklärt, dass die Empfehlungen von Twitch kommen, meint Linus nur, dass er sich nie einen PC auf Empfehlungen von Twitch zusammenbauen würde.

So verläuft der Zusammenbau: Nachdem er mit etwas Mühe sowohl den Prozessor als auch den Arbeitsspeicher auf dem Mainboard verbaut hat, möchte xQc seine Wasserkühlung verbauen.

Dazu versucht er den Radiator seiner Wasserkühlung zuerst in der Gehäusefront zu verbauen. Linus überlegt noch laut, ob xQc weiß, dass er den Radiator oben („in the top“) verbauen muss. Amüsiert fügt er hinzu, dass er sogar den Hinweis aus dem Twitch-Chat bekommt. Dabei könnte er das Problem doch einfach umgehen, indem er 12 Schrauben aus dem Gehäuse zieht. Linus meint dann halb verzweifelt:

Wenn er es noch nicht mal schafft 12 Schrauben zu entfernen, warum baut er dann einen Computer?

Was ist das erste Fazit des YouTubers? Am Anfang hält Linus den Streamer für einen guten Schauspieler und meint, dass das alles nur Show sei. Denn obwohl xQc meint, keine Ahnung zu haben, sind die Erklärungen immer nah an der Wahrheit (im YouTube-Video bei 7:50 min.).

Doch spätestens der Einbau der Wasserkühlung lässt ihn daran zweifeln, da der Streamer nicht auf die Idee kommt, die 12 Schrauben der Seitenplatte zu entfernen. Während des Videos meint Linus schließlich, dass man ganz zu den Basics zurückkehren müsse. Er solle einen PC für Einsteiger („Beginner“) zusammenbauen.

Für einen User, der zum ersten Mal einen Computer zusammenbaut, merkt man xQC sichtlich an, dass er mit den vielen Bauteilen, Schritten und dem Gehäuse überfordert ist.

Wollt ihr einen PC zusammenbauen, dann haben wir für euch 7 Tipps, was ihr vor dem Start beachten solltet. Vor allem solltet ihr beim Netzteil nicht mit dem Geld sparen und wir erklären euch, wie die Null-Methode funktioniert. Was das genau ist, könnt ihr hier nachlesen::

7 Tipps, die ihr vor dem Zusammenbau eines PCs wissen solltet

Linus kommentiert Video, weil Community ihm keine Ruhe lässt

Darum hat Linus das Video kommentiert: xQc hatte wohl Linux nach Unterstützung für sein neues Build gefragt. Doch nachdem Linus Hilfe zugesagt hatte, meldete sich der Twitch-Streamer nicht wieder bei ihm.

Erst als Linus wieder auf YouTube unterwegs war und die Leute nicht aufhören wollten, über den neuen Computer von xQc zu reden, wurde Linus dann neugierig und musste sich das Video ansehen.

„Ich bin normalerweise niemand, der über andere lästert, wenn die mal einen schlechten Tag haben“, erklärte Linus am Anfang seines Videos. Doch die Diskussion hätte ihn dazu angeregt, sich das „furchtbare Setup“, wie einige es nannten, sich einmal näher anzusehen.

Sucht ihr Tipps für euren PC? Wollt ihr selbst einen PC zusammenbauen und sucht nach hilfreichen Tipps, dann schaut einmal hier vor. Hier zeigt euch die GameStar Schritt für Schritt, wie ihr einen PC zusammenbaut.

Der Twitch-Streamer xQc hat große Mühe seinen PC zusammenzubauen.

Linus und xQc sind zwei bekannte Größen auf YouTube und Twitch

Wer ist xQc? Der Twitch-Streamer xQc war im letzten Jahr der meistgesehene Streamer auf Twitch. Der ist zum einen fast täglich auf Twitch unterwegs, aber er ist auch ein Twitch-Pionier und erreicht vor allem junge Zuschauer mit seinem eigenwilligen Stil. Dabei ist er häufig auf „Just Chatting“ unterwegs, wo er auch seinen Gaming-PC zusammen gebaut hat.

Regelmäßig sorgt er dabei auch für kleinere und größere Skandale wie neulich in Rust.

Wer ist Linus? Linus Sebastian ist Chef von Linus Tech Tips, einem der bekanntesten Tech-Kanäle auf YouTube. Linus hatte den Kanal 2008 gegründet und kommt mittlerweile auf rund 13 Millionen Abonnenten (Stand: 22. Februar 2021).

In seinem YouTube-Kanal kommentiert Linus Sebastian allein oder mit Gästen Dinge wie Gaming-PCs, Grafikkarten oder halt einfach alles, was ihm an Technik über den Weg läuft.

Fast jeder, der sich für Hardware oder Technik interessiert, ist sicher schon über Videos von „Linus Tech Tips“ gestolpert und hat sich hier Tipps oder Ratschläge geholt.

Auch über die RTX-3000-Grafikkarten hatte Linus seine Meinung geäußert, So sieht er in den RTX-3000-Grafikkarten starke Konkurrenz für die PS5 und die Xbox Series X. Doch auch er hatte nicht damit gerechnet, dass Hardware 2021 so knapp verfügbar ist.