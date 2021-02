Der Twitch-Streamer Félix „xQc“ Lengyel hat sich die aktuell schnellste Gaming-Grafikkarte für sein Gaming-Setupgekauft. Doch die ist so groß, dass sie gar nicht in seinen PC passt. Jetzt muss er sich etwas anderes überlegen, wenn er die Grafikkarte benutzen will.

Das treibt xQc gerade auf Twitch: Félix „xQc“ Lengyel ist der meistgesehene Streamer auf Twitch 2020. Der Kanadier wollte sich einen neuen Gaming-PC zusammenbauen. Dafür hat er sich die aktuell schnellste Gaming-Grafikkarte, die RTX 3090, gekauft.

In „Just Chatting“ wollte er nun demonstrieren, wie er die Grafikkarte in sein PC-Gehäuse verbaut. Doch das klappt nicht so, wie er sich das vorstellt hatte.

Auf Twitch versuchte seine neue RTX 3090 ins Gehäuse zu verbauen. Doch dann muss er feststellen: „Sie passt nicht“. Wie er es drehte: Die Grafikkarte fügte sich einfach nicht in das Gehäuse. Das war zu klein.

RTX 3090 von ASUS ist einfach zu lang

Wo liegt das Problem? Leistungsfähige Hardware benötigt eine gute Kühlung. Vor allem Highend-Karten setzen auf eine aufwändige Kühlung oder ein ansprechendes Design.

Die Version der RTX-3090-Grafikkarte von ASUS setzt auf eine Kühlung aus drei Lüftern: Die brauchen richtig Platz. Daher ist diese Version der Grafikkarte mit 315 Millimetern sehr lang. Bereits die Founder’s Edition der RTX-3090 kommt auf 313 Millimeter.

Twitch-Streamer xQc hat die Länge der RTX 3090 unterschätzt. Denn egal wie er die Karte dreht, ist entweder die Slot-Blende oder die Kühlung im Weg. Die restlichen Komponenten hat er bereits verbaut und passen problemlos.

Den kurzen Clip auf Twitch, wo er den Einbau der RTX 3090 in seinen PC aufgibt, könnt ihr euch hier ansehen.

Twitch-Streamer scheitert am Einbau einer RTX 3090

Wer ist xQc? Der Twitch-Streamer xQc war im letzten Jahr der meistgesehene Streamer auf Twitch. Der ist zum einen extrem oft auf Sendung, aber er ist auch ein Twitch-Pionier und erreicht vor allem junge Zuschauer mit seinem eigenwilligen Stil. Oft ist er dabei nur auf „Just Chatting“ unterwegs, surft durchs Netz. Er sorgt auch regelmäßig für kleinere und größere Skandale wie neulich in Rust.

Was ist die GeForce RTX 3090? Die RTX 3090 startet Ende September 2020 in den Handel. Für viele Spieler ist die RTX 3080 aber die spannendere Alternative. So hatte MeinMMO bereits herausgestellt, dass Gamer lieber zur RTX 3080 anstatt zur RTX 3090 greifen sollten.

Die RTX 3090 gehört zur GeForce-30-Serie. Die Grafikkarten wurden offiziel am 1. September 2020 vorgestellt. Die GeForce RTX 3090 soll dabei 8K-Gaming mit hohen Grafikeinstellungen bieten. Der Startpreis lag bei 1499 US-Dollar.

Die hohe Leistungsfähigkeit der GeForce RTX 3090 lädt vor allem auch zu Experimenten ein. So hatte der YouTuber AsianHalfSquat, seine RTX 3090 in Minecraft zerstören wollen. Dafür hat er besonders leistungshungrige Render-Projekte installiert. Wie das genau aussieht, haben wir euch hier ausführlich vorgestellt:

YouTuber zockt Minecraft mit RTX 3090, schafft aber nur 5 FPS

Die GeForce RTX 3060 erscheint am Ende der Woche und damit die kleinste Nvidia-Grafikkarte.

Diese Grafikkarten kommen noch von Nvidia

Aktuell gibt es zwei Grafikkarten von Nvidia, auf die interessierte Käufer warten. Das ist zum einen die RTX 3060, die Mitte dieser Woche erscheinen soll. Wie viele Grafikkarten zum Release-Termin erhältlich sein werden, ist aber noch eine andere Frage.

Zum anderen warten viel gespannt auf eine RTX 3080 Ti. Diese wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt, es ist aber mittlerweile wahrscheinlich, dass Nvidia eine solche Karte ankündigen wird.

Schon kurz nach Release der RTX 3080 gab es Kritik am zu kleinen Videospeicher. Das Gerücht, dass die RTX 3080 ein Speicherupgrade spendiert bekommt, befeuerte die Hoffnungen auf eine RTX 3080 Ti. Einige hoffen sogar, dass dier Grafikkarte der RTX 3090 ebenbürtig sein könnte.

Alle Informationen und Gerüchte rund um die RTX 3080 Ti haben wir hier für euch gesammelt und zusammengefasst:

Alles, was wir zur GeForce RTX 3080 Ti wissen: Release, Preis, Leistung