Nächste Woche könnt ihr die RTX 3060 kaufen – wenn ihr eine bekommt

Nächste Woche kann man offiziell die RTX 3060 vorbestellen. Damit ist dann auch die günstigste RTX-3000-Grafikkarte erhältlich. Doch es ist bereits abzusehen, dass die Nachfrage deutlich höher als das Angebot sein dürfte, denn Hardware ist derzeit stark gefragt.

Nvidia hatte die RTX 3060 im Januar 2021 vorgestellt und gehörte damit zu den Highlights der CES 2021. Für einen Preis von 329 US-Dollar soll es bereits genügend Leistung für Raytracing und geben. Ab nächster Woche soll die Karte nun im Handel erhältlich sein.

Im Titelbild seht ihr als Ersatz die GeForce RTX 3060 Ti.

Wann kann man die RTX 3060 kaufen? Auf der offiziellen Website von Nvidia ist als Verkaufsstart für die RTX 3060 der 25. Februar gelistet. Laut The Verge gibt es sogar einen klaren Zeitpunkt, wann die RTX 3060 erhältlich sein wird:

Der Verkauf der RTX 3060 startet am 25. Februar 2021 um 9AM PT / 12PM ET. Das ist 18 Uhr in Mitteleuropa. Offiziell wissen wir noch nicht, ob der Verkauf dann auch in Europa startet, oder ob die Zeit nur für amerikanische Händler gilt.

Nvidia habe The Verge außerdem erklärt, dass es zur RTX 3060 keine Founder’s Edition geben werde. Ihr müsst also zu Modellen anderer Hersteller greifen.

Was soll die Karte offiziell kosten? Laut Nvidia sollen die Preise bei 329 US-Dollar beginnen. Es würde uns jedenfalls nicht überraschen, wenn die Grafikkarten am Ende deutlich mehr kosten dürften.

Denn für gewöhnlich kosten Custom-Modelle je nach Ausstattung (RGB-Beleuchtung, Kühl-System, Übertaktung) mehr als die Modelle von Nvidia. Diese bieten nur eine Grundausstattung.

Mehr zur GeForce RTX 3060: Auf MeinMMO hatten wir uns bereits die bekannten Informationen der GeForce RTX 3060 im Detail angesehen. Mehr Informationen zur kleinsten RTX-3000-Grafikkarte findet ihr hier:

Die wenigsten User dürften eine RTX 3060 bekommen

Warum bleibt die Verfügbarkeit gering? Nvidia hatte in seiner jährlichen Konferenz (via seekingalpha.com) am Anfang des Jahres erklärt, dass die Verfügbarkeit in der ersten Hälfte des Jahres 2021 weiterhin knapp ist. So sagte Colette Kress, Chief Financial Officer (CFO) von Nvidia:

Das Angebot bleibt zurzeit knapp. Wir gehen davon aus, dass die Lagerbestände (…) im ersten Quartal wahrscheinlich knapp bleiben werden. Unsere Gesamtkapazität war nicht in der Lage, mit der insgesamt starken Nachfrage, die wir gesehen haben, Schritt zu halten. Colette Kress, Chief Financial Officer (CFO) von Nvidia

Ihr solltet nicht damit rechnen, dass ihr vor April / Mai mehr Grafikkarten bekommen könnt. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Preise deutlich über den Preisempfehlungen von Nvidia liegen dürften.

Die schnellere Version der RTX 3060, die GeForce RTX 3060 Ti, ist aktuell kaum erhältlich und kostet sonst rund 700 Euro.

So sieht das einzige offizielle Bild der RTX 3060 aus. Laut The Verge wird es aber kein Founders-Modell der GeForce RTX 3060 geben

Aktuell gibt es bei Grafikkarten kaum Alternativen zur RTX 3060

Nvidia richtet sich mit der RTX 3060 klar an die Gamer der Mittelklasse. Damit sind Spieler gemeint, die bereit sind, mehr Geld für ihren Gaming-PC auszugeben, aber im Schnitt nicht mehr als 400 Euro für eine Grafikkarte ausgeben wollen. Grundsätzlich gibt es Alternativen, doch die sind aktuell kaum erhältlich.

Welche Nvidia-Alternativen gibt es? Nvidia selbst hat zwei weitere Karten im Angebot, die jedoch nur schwer zu bekommen sind. Die GeForce RTX 3060 Ti ist kaum oder nur zu hohen Preisen erhältlich. Die RTX 2060 Super bietet auf dem Papier eine ähnliche Leistung. Doch auch hier gilt, dass man die Grafikkarte derzeit kaum bekommt.

Aktuell ist der Kauf einer neuen RTX 2060 Super nur bedingt zu empfehlen, es lohnt aber sich auf dem Gebrauchtmarkt umzusehen:

Welche AMD-Alternative gibt es? Die Alternative von AMD wäre die RX 5700 (XT), welche aktuell ebenfalls völlig ausverkauft ist oder nur für mehr als 500 Euro erhältlich ist. Die Radeon RX 5700 XT gilt für viele als eine der besten Grafikkarten im Mittelklasse-Bereich. So listet die GameStar die RX 5700 XT als beste Alternative für Gamer auf. Der Preis liegt für neue Karten hier ebenfalls deutlich über der unverbindlichen Empfehlung von rund 350 Euro.

Dabei ist die Karte nun mittlerweile auch knapp 2 Jahre alt und wartet auf einen Nachfolger. Zu einem Nachfolger der RX 5700 hatte es bereits Leaks gegeben, doch hier ist nicht klar, wann diese Grafikkarte überhaupt erscheinen soll.