Streamer zeigt Gaming-Setup für 30.000 $ – Das gibt’s für so viel Geld

Ein Streamer hat viel Geld in sein PC-Equipment investiert. Jetzt hat er in einem Video sein Setup im Wert von 30.000$ vorgestellt. Und das kann sich sehen lassen.

Um wen geht es? Das Setup gehört dem bekannten YouTuber und FaZe-Mitglied Nordan „Rain“ Shat. Seinem Channel folgen derzeit über 5 Millionen User. Der FaZe-Clan ist eine amerikanische eSport-Organisation.

Shat erklärte in seinem Video, dass sein PC das erste gewesen ist, was fertig war, nachdem er und sein Team in ein neues Haus gezogen waren. Auch das Haus in Los Angeles sei mit 30 Millionen Dollar nicht eben billig gewesen (via dexerto.com)

Jetzt sei er bereit, völlig neue Dinge mit seinem Setup zu machen. Zu seinen Lieblings-Spielen, die er nun zocken will, gehören Call of Duty: Modern Warfare Warzone und Valorant.

Wo kann man sich das Setup ansehen? Der Streamer hat sein Gaming-Setup in einem englischsprachigen YouTube-Video vorgestellt und die Zusammenstellung kann sich sehen lassen:

Was kostete am meisten Geld? Der Streamer erklärt, dass der Computer selbst den größten Anteil des Budgets ausgemacht hat. Er Nennt keine konkreten Preise, aber eine professionelle Wasserkühlung, Prozessor und Grafikkarte sind alle sehr teuer. Die wichtigsten Teile stellen wir euch gesondert vor.

30.000 Dollar – Die wichtigsten Teile des Gaming-Setups

Was für ein Prozessor steckt im PC? Beim Prozessor handelt es sich um einen I9-9900K von Intel. Dieser ist derzeit einer der schnellsten 8-Kerner auf dem Markt. Die direkte Konkurrenz wäre hier der Ryzen 7 2700X. Für viel Geld gibt es hier eine sehr hohe Leistung.

Der Prozessor ist außerdem bestens fürs Multitasking geeignet, beispielsweise um zu streamen und nebenbei zu zocken und noch Musik zu hören. Unterstützt wird der Prozessor mit 32 GB Arbeitsspeicher. Der Preis für den Prozessor liegt zwischen 500 und 600 Euro.

Welches Mainboard wird verwendet? Beim Mainboard handelt es sich um das Micro-Star MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC Mainboard. Hier handelt es sich um die Highend-Serie von MSI. Vier DDR4-DIMM-Speicherbänke, sechsmal SATA 6GBit/s und zwei M.2-Sata-Schnittstellen bieten genug Performance für einen schnellen PC. Der Kostenpunkt für das Highend-Modell liegt gerade zwischen 150 und 170 Euro.

Diese Grafikkarte arbeitet im PC: Der Streamer setzt bei der Grafikkarte auf eine Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Die Karte bietet eine enorm hohe Leistung. Toms Guide nennt die Karte nicht umsonst den „König in 4K“.

Im Zusammenspiel mit dem richtigen Bildschirm sind hier sehr hohe Bildwiederholungsraten jenseits der 140 Hz möglich. Für Streamer, die vorzugsweise schnelle Shooter zocken, ist das immens wichtig.

Für die Leistung ist aber auch der Preis entsprechend happig: Der liegt derzeit zwischen 1200 und 1500 Euro.

Mit diesen Bildschirmen zockt Nordan „Rain“ Shat: Bei den Monitoren setzt der Streamer auf zwei 27 Zoll Monitore Acer Predator XB272 mit 240Hz. Diese Geräte bieten ein TN-Panel mit einer Auflösung von 1.920 × 1.080. Die Pixeldichte liegt bei 82 ppi. Für User, die vor allem schnelle Spiele wie Valorant oder Call of Duty zocken, ist eine schnelle Bildwiederholungsrate sehr wichtig. Die Monitore kosten einzeln rund 600 Euro.

Der Streamer nutzt ein Soundmischsystem: Ebenfalls erwähnenswert ist das Soundmischsystem, dass alle Audio-Geräte mit dem PC verbindet. Hier setzt der Streamer auf GoXLR, dabei handelt es sich um einen Mixer, der speziell für Streamer hergestellt worden ist. Hier kann man Mikrofon, Musik, Discord und den Spielsound einzeln regeln. Fühlt sich der Streamer durch Geräusche gestört, kann er diese gezielt ausblenden.

Wo geht der Rest der der 30.000 Dollar hin?

Der PC allein hat keine 30.000 Dollar gekostet. Der Streamer braucht schließlich auch gutes Zubehör. Dazu gehören unter anderem

der Gamingstuhl von Vertagear

das Ambiente, das aus einer RGB-Beleuchtung besteht, die man mit dem Smartphone steuern kann.

zwei Smartphones, damit er zum Beispiel den Techniker anrufen kann

die passende Streamer-Ausrüstung, bestehend aus Webcam und Kondensator-Mikrofon

Streamer „borgt“ sich 3.500 Dollar-Tastatur von Tfue

Was ist sonst daran besonders? Außerdem hat sich der Streamer ein paar der Tasten von Tfues spezieller Tastatur ausgeborgt.

Der Streamer Tfue, die Nummer 1 auf Twitch, hatte sich für Fortnite eine spezielle Custom-Tastatur mit besonderer Färbung und Sondertasten anfertigen lassen, die auch kleiner als die Standard-Tastaturen ist. Die Tastatur kostete Tfue immerhin 3.500 Dollar.

Als Tfue FaZe verlassen hatte, hatte er sein Equipment samt seiner Tastatur dort gelassen. Die Sondertasten von Tfue hat sich nun Nordan „Rain“ Shat geholt.

Wenn ihr euren PC auch so aufrüsten wollt wie der Streamer, dann listen wir euch die Teile dafür auf. Aber keine Sorge, ihr müsst keine 30.000 Dollar fürs Gaming ausgeben.

