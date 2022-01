Auf Steam klettert das neue Spiel “Yu-Gi-Oh! Master Duel” gerade die Chartleiter nach oben. Auch auf der Konsole ist das Free-to-Play-Kartenspiel ab sofort spielbar – was steckt drin?

Was ist das für ein Spiel? Ob als Manga, Fernsehserie oder Kartenspiel: Anfang der 2000er war kaum ein Vorbeikommen an “Yu-Gi-Oh”. Kein Wunder also, dass sich die Monsterkarten schnell auch in zahlreichen Videospielversionen wiederfanden.

Hier reiht sich nun auch das neue “Yu-Gi-Oh! Master Duel” mit schicker Grafik und jeder Menge Monsterkarten ein. Es erschien am 19. Januar 2022 plattformübergreifend.

Das Spiel bietet klassische Yu-Gi-Oh-Duelle. Ihr könnt eure Decks aus über 10.000 Karten zusammenbasteln und damit in Turnieren, Solo-Modi oder gegen Spieler auf der ganzen Welt antreten. Ein Tutorial bringt euch auf den aktuellen Stand, was Regeln und Mechaniken angeht – denn da ist seit den anfänglichen Tagen des Kartenspiels einiges hinzugekommen.

Das Spiel ist Free-to-Play, also kostenlos herunterladbar. Das gilt sowohl auf Steam, als auch für die Konsolen-Versionen: Master Duel ist auch auf der PS4, PS5, Xbox Series X | S, Xbox One sowie Nintendo Switch verfügbar. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es auch Mobile-Varianten für iOS und Android geben.

Einen kleinen Überblick zeigt der Trailer:

Yu-Gi-Oh klettert auf Steam, überholt Apex Legends & GTA V

So kommt das Spiel an: Obwohl das Spiel ohne großes Aufsehen am 19. Januar 2022 veröffentlicht wurde, lockt es gerade jede Menge Spieler auf Steam an. Laut der Übersicht “Steamcharts” steht “Master Duel” gerade auf Platz 4 der Spiele mit den meisten aktuellen Spielern.

Mit knapp über 208.000 aktuellen Spielern muss sich Yu-Gi-Oh gerade nur noch CS:GO, Dota 2 und dem gerade erst zum Free-to-Play-Modell gewechselten PUBG: Battlegrounds geschlagen geben (Stand: 20.01.2022, 18:16 Uhr).

Spiele wie Apex Legends (aktuell: 182.696 Spieler, Platz 5) hat es damit zumindest für den Moment hinter sich gelassen. Auch gegenüber GTA V (Platz 6, 106.570 Spieler) zählt das Kartenspiel gerade nahezu die doppelte Menge an Spielern.

Die aktuellen Spielerzahlen auf Steam (via SteamCharts)

Das sagen die Spieler: Auf Steam wird das Spiel aktuell “Größtenteils positiv” bewertet, auf Grundlage von 3.089 Rezensionen, von denen 75 % als “positiv” deklariert wurden (Stand: 20.01.2022, 18:16 Uhr, via Steam).

Unter anderem loben die Spieler die Vielfalt an Karten, die im Spiel enthalten sind, sowie das Gameplay, welches das Kartenspiel gut umsetzt. Dazu kommen Belohnungs- und Craftingsysteme, die es laut den Spielern zumindest zum Start gut möglich machen, sich Karten für das eigene Deck zu sichern.

Es ist allerdings zu beachten, dass es einen Ingame-Shop gibt, in dem man auch reale Währung ausgeben und sich so einen Vorteil verschaffen kann – etwa durch den Kauf von Karten-Packs.

Kritisiert wird von manchen Spielern allerdings, dass es als Neu- oder Wiedereinsteiger mit mehreren Jahren Pause nicht ganz einfach ist, dem Spiel zu folgen. Es gibt lange Effektketten, die teilweise dafür sorgen können, dass sehr viele und sehr starke Karten frühzeitig im Spiel auf dem Feld landen. Wer nur das ganz ursprüngliche, grundlegende Yu-Gi-Oh kennt, könnte damit Schwierigkeiten haben.

Im Herbst 2021 sorgte Yu-Gi-Oh übrigens auch schon für Schlagzeilen – aber nicht als eigenes Spiel, sondern eher als Mittel zum Zweck. Denn: Ein Spieler zockte mit den Karten einfach Final Fantasy XIV.