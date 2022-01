Survival-Hit Myth of Empires fliegt von Steam – Kehrt jetzt mit einem Trick zurück

Das Suvival-MMO Myth of Empires sorgte vor einigen Wochen für Schlagzeilen, als es wegen Vorwürfe der Entwickler von ARK: Survival Evolved aus dem Steam-Shop entfernt wurde. Nun steht es wieder zum Verkauf – nur nicht auf Steam.

Was ist da passiert? Nach einem erfolgreichen Start auf Steam verschwand das Survival-MMO Myth of Empires wieder schnell aus dem Shop. Der Grund ist eine Beschwerde von ARK-Entwickler Wildcard Studios.

In einem Statement hieß es dazu, dass Angela Games, Entwickler hinter Myth of Empires, den Quellcode von ARK: Survival Evolved unerlaubt als Basis für ihr Survival-MMO verwendet habe.

Das Studio und der dazugehörige Publisher starteten dazu eine Untersuchung, dessen Ergebnisse Valve im Dezember 2021 vorgelegt wurden. Schnell danach fiel die Entscheidung, das Survival-MMO aus dem Verkauf via Steam zu nehmen.

Bis die Situation geklärt ist, bleibt Myth of Empires aus dem Store entfernt. Darauf wollte man bei den Machern des MMOs aber offenbar nicht warten und hat einen Weg gefunden, es zurückzubringen.











HIer seht ihr einige Screenshots aus Myth of Empire.

Myth of Empires umgeht Steam-Sperre mit eigenem Launcher

So ist das MMO jetzt wieder zu haben: Wer das Spiel nicht schon vor dem Entfernen aus dem Steam-Store gekauft hatte, konnte es seit Anfang Dezember nicht mehr kaufen.

Das hat Angela Games nun mit einem Trick umgangen. Denn Myth of Empire ist inzwischen schlicht über einen eigenen Launcher verfügbar. Seit dem 17. Januar könnt ihr das Spiel über diesen Weg wieder kaufen (via mythofempires.com).

Gibt es Unterschiede zur Steam-Version? Nein. Die neue Version unterscheidet sich inhaltlich und preislich nicht von der Steam-Version.

Nur der Name ist anders. Die neue Version nennt sich “Myth of Empires – International Vanguard Edition” und soll künftig, ebenso wie die Steam-Version, alle Updates bekommen.

Ihr müsst euch für den Launcher allerdings einen eigenen Account anlegen, um euch auf den Servern einzuloggen.

Das ist wohl die Reaktion auf den gescheiterten Versuch, Anfang Januar das Spiel wieder zurück in den Steam-Shop zu bringen. Entwickler Angela Games wollte eine einstweilige Verfügung erwirken und so das Verbot aufheben.

Das wurde vom kalifornischen Gericht allerdings wegen „erheblicher Indizien“ abgelehnt.

Was fordern die ARK-Macher? Sie wollen Schadensersatz und die Profite haben, die durch den Verkauf von „Myth of Empire“ eingenommen wurden. Außerdem sollten die vermeintlichen Code-Diebe alle Geräte mit unautorisiertem Code vernichten.

Das Kapitel ist noch längst nicht geschlossen. Alles dazu findet ihr im Bericht von unserem Redaktionsleiter Gerd Schuhmann.

Wie läuft es beim Survival-MMO? Trotz des Zwischenfalls mit den ARK-Machern ist Myth of Empires nach wie vor beliebt. Im Durchschnitt waren in den letzten 30 Tagen rund 18.000 Spieler gleichzeitig aktiv. (via steamcharts.com)

Was genau ist Myth of Empires überhaupt? Das ist ein Open-World-Spiel für PC, das stark an Spiele wie ARK oder Conan Exiles erinnert. Das Kampfsystem hingegen erinnert eher an Hardcore-Spiele wie Mordhau und Mount & Blade.

Ihr erstellt euren eigenen Charakter, und erkundet die Spielwelt, die sehr an das alte China erinnert. Das Setting soll laut den Entwicklern „realistisch und historisch“ sein, ohne viele Fantasy-Elemente.

Zu den Features zählen PvE- und PvP-Modi, Belagerungen, Bauen von Siedlungen und Festungen sowie Crafting und NPC-Begleiter.

Ihr startet wie in vielen Survival-Spielen mit eurem Charakter in einem beliebigen Gebiet und macht euch direkt an die ersten Aufgaben.

Die ersten Aktivitäten führen euch in die Mechaniken und die verschiedenen Systeme ein, bis ihr euch langsam immer anspruchsvolleren Aufgaben stellt.