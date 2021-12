Erfolgreiches MMO Myth of Empires ist spurlos von Steam verschwunden – Entwickler äußert sich

Myth of Empires ist eigentlich seit dem 18. November im Early Access auf Steam verfügbar und kam gut an. Doch nun ist es dort nicht mehr zu finden. MeinMMO fasst die Lage für euch zusammen.

Was ist jetzt passiert? Nach dem erfolgreichen Start auf Steam ist das Spiel vor einigen Tagen wieder verschwunden, wie es aus dem Subreddit von Spielern gemeldet wurde. (via reddit)

Seit 2 Tagen wundern sich Fans und Spieler, wieso das Survival-MMO nicht mehr zu finden ist. Es wird seither wild spekuliert, was dahinter stecken könnte.

Warum wurde es entfernt? Wir haben bei der zuständigen PR nachgefragt und bekommen in den nächsten Stunden ein Statement. Das werden wir, sobald es vorliegt, in dieser News ergänzen. Bis dahin müssen wir uns auf einige Hinweise der Community stützen.

Update, 10:02 Uhr: Mittlerweile ist ein Statement im offiziellen Discord aufgetaucht. Darin heißt es:

Vor einigen Tagen erhielt Steam Anschuldigungen wegen mutmaßlicher Urheberrechtsverletzungen in Bezug auf Myth of Empires. In Übereinstimmung mit dem DMCA und um sich selbst von der Haftung zu befreien, hat Steam Myth of Empires vorübergehend aus seinem Store entfernt. Unser Entwicklerteam erklärt hiermit feierlich: Angela Game besitzt alle Rechte und das Eigentum an Myth of Empires und wird aktiv auf jegliche Zweifel oder Behauptungen in diesem Punkt reagieren. Wir sind in aktivem Kontakt mit Steam und tun unser Bestes, um das Spiel wieder in den Store zu bringen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die den Spielern dadurch entstanden sind.

Man werde weiterhin an neuen Inhalten und der Optimierung des Spiels arbeiten und wolle das beste Erlebnis liefern.

Das Statement bestätigt eines der Gerüchte, die es zuvor bereits gab. Ein Post in den Steam-Foren behauptete nämlich, den Grund in den chinesischen Foren gefunden zu haben.

So wurde Myth of Empires von Steam entfernt, weil angeblich ein anderes MMO das Spiel wegen Verletzung des Urheberrechts gemeldet habe und das nun untersucht werde. (via Steam-Forum)

Myth of Empire ist nicht mehr auf Steam – wegen einem anderen MMO?

Was steckt dahinter? Laut dem Post handelt es sich dabei um das chinesische MMO Conqueror’s Blade. Das spielt ebenfalls im mittelalterlichen China. Die Spieler sind jedoch verwundert über diese vermeintliche Begründung, sie sehen wenige Ähnlichkeiten zwischen den beiden Spielen.

Während Myth of Empire als Survival-MMO gesehen wird, mischt Conqueror’s Blade Action-MMO-Elemente mit den Strategie-Elementen eines Total War und erinnert ebenso teilweise eher an For Honor.

Deswegen glaubten bisher viele Fans nicht daran, dass dahinter Conqueror’s Balde stecken könnte, zumal es auch keine offizielle Begründung vonseiten Steam dazu gab, wie sonst üblich. Auf reddit gab es zuvor auch weitere Spekulationen.

So ging sogar das Gerücht um, dass Mining von Kryptowährung im Spiel sein könnte. Ein reddit-Nutzer schreibt dazu, dass seine Grafikkarte und Prozessor bei Betrieb des Spiels bei 100 % seien, selbst wenn er das Spiel beendet. (via reddit) Das könne man anhand des Task-Managers nachprüfen, was andere Spieler bestätigen.

Das wurde aber bereits von Spielern stark bezweifelt. So schreibt ein User: “Es gibt eine Menge Leute da draußen, die auf veralteten Rechnern diese Art von Zahlen bei JEDEM Spiel erreichen, also ist der plötzliche Versuch, ihnen zu sagen “Oh, es ist ein Krypto-Miner”, absoluter Schwachsinn.” (via reddit)

Das Statement dürfte diesem Gerücht nun auch Luft aus den Segeln nehmen.

Was ist Myth of Empires eigentlich? Es handelt sich dabei um ein Open-World-Spiel für PC, das sich vor allem an Fans von Sandbox-Survival-Games wie ARK oder Conan Exiles richtet. Das Kampfsystem hingegen erinnert mit seinem strategischen Vorgehen eher an Hardcore-Spiele wie Mordhau und Mount & Blade.

Das Setting, in dem ihr euren Charakter erstellt, erinnert an das alte China und soll laut den Entwicklern “realistisch und historisch” sein, ohne viele Fantasy-Elemente.

Im Spiel warten folgende Features auf euch:

PvE- und PvP-Modi

Große Belagerungen

freie Bebauung der Gebiete mit Siedlungen und Festungen

NPC-Begleiter, die euch im Kampf unterstützen

Ausführliches Crafting-System

Ihr startet mit eurem Charakter in einem beliebigen Gebiet und macht euch direkt an die ersten Aufgaben. Die Aufgaben führen euch in das Spiel ein und stellen euch die verschiedenen Systeme vor, damit ihr euch langsam in das Gameplay einfinden könnt.

Das MMO konnte in den ersten Wochen Tausende Spieler anlocken und konnte zahlreiche positive Stimmen einsammeln.