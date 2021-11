Survival-Urgestein auf Steam hat so viele Spieler wie nie zuvor – Woran liegt das?

So viel zu dem neuen Erfolg eines 8 Jahre alten Games. Wenn ihr euch neben DayZ noch andere Survival-Games ansehen wollt, dann schaut doch unsere Liste hier an: Die 24 besten Survival-Games 2021 für PlayStation, Xbox und PC

Was ist die Stimmung bei den Spielern? Die Steam-Reviews zu DayZ sind überwiegend positiv. Von 236.708 Reviews sind zum Zeitpunkt dieser News (30.11.2021) 70 Prozent wohlwollend. Spieler loben aktuell die gelungene, immersive Welt, in der man sich stetig bedroht fühlt. Außerdem sie die Community weniger toxisch als früher und man habe vor allem im Zusammenspiel mit Freunden viel Spaß.

Wie sind die aktuellen Spielerzahlen? Am vergangenen Wochenende hatte DayZ auf Steam einen neuen Spielerrekord erreicht. Laut der Seite Steamcharts waren es 45.973 Spieler, die gleichzeitig versuchten, in der Zombie-Welt zu überleben.

Das Spiel startete 2012 als Mod für den Shooter Arma 2 und kam später auf Steam in den Early-Access. Dort gab es massig Probleme und Bugs, dennoch kam das Game 2018 offiziell in die Beta und 2019 kam sogar eine Konsolen-Version für die PS4 .

Was ist DayZ? DayZ ist eine große Survival-Sandbox in einer Zombie-Apokalypse. Ihr versucht mit 59 anderen Spielern auf einer von Zombies überrannten Insel in der ehemaligen Sowjetunion zu überleben. Überleben ist das einzige Spielziel, eine Story oder ähnliches gibt es nicht.

