Neues Survival-MMO Myth of Empires startet erfolgreich in den Early Access auf Steam, lockt Zehntausende an

Das Survival-Spiel Myth of Empires startete vor einer Woche auf Steam und verzeichnete heute einen All-Time-Peak von über 36.000 Spielern. Wir fassen für euch zusammen, was die Steam-Reviews über das Spiel sagen.

Was ist Myth of Empires? Es handelt sich dabei um ein Open-World-Spiel für PC, das sich vor allem an Fans von Sandbox-Survival-Games wie ARK oder Conan Exiles richtet. Das Kampfsystem hingegen erinnert mit seinem strategischen Vorgehen eher an Hardcore-Spiele wie Mordhau und Mount & Blade.

Sobald ihr euren Charakter erstellt, landet ihr in einem asiatischen Land, das sich am alten China orientiert. Das Setting soll laut den Entwicklern “realistisch und historisch” sein mit nur wenigen Fantasy-Elementen.

Im Spiel warten folgende Features auf euch:

Sowohl PvE- als auch PvP-Modi

Große Belagerungen

freie Bebauung der Gebiete mit Siedlungen und Festungen

NPC-Begleiter, die euch im Kampf unterstützen

Ausführliches Crafting-System

Ihr startet mit eurem Charakter in einem beliebigen Gebiet und macht euch direkt an die ersten Aufgaben. Die Aufgaben führen euch in das Spiel ein und stellen euch die verschiedenen Systeme vor, damit ihr euch langsam in das Gameplay einfinden könnt.

Vor einer Woche startete Myth of Empires auf Steam im Early Access und hat bereits mehrere Zehntausende Spieler angelockt.

Mehr Infos findet ihr in unserem “Find Your Next Game”-Interview mit Anspielbericht zu dem Spiel:

Neues Open-World-MMO startet bald auf Steam – Spielt sich wie Conan Exiles im alten China

“Klare Empfehlung an alle, die Rust und ARK mögen.”

Das ist der Spielerstand: Seit dem Start in Early Access hat Myth of Empires auf Steam über 4.200 Reviews gesammelt. Davon sind 75 % mit einem Daumen nach oben gekennzeichnet, was die Wertung “größtenteils positiv” ergibt.

Laut der Statistikseite steamcharts.com wurde Myth of Empires in den letzten 24 Stunden außerdem von über 36.600 Spielern gespielt. Das ist gleichzeitig der bisherige Höchststand, den das neue Survival-Game erzielt hat. Die aktuelle Tendenz ist also steigend.

Das sagen die Reviews: In den meisten positiven Reviews wird betont, dass Myth of Empires ein solides Survival-Spiel sei. Viele vergleichen das Spielgefühl mit Titeln wie Conan Exiles, Rust oder ARK, die zu beliebten Spielen des Survival-Genre gehören.

Es wird außerdem betont, dass die verschiedenen Systeme von Myth of Empires viel Tiefe bieten und man sich in dem Gameplay verlieren kann.

Ich kann das Spiel nur empfehlen. Ist eine Mischung aus Conan Exiles, Bannerlord, NW Commander Battle und Asien. Kaum ein Spiel habe ich in so kurzer Zeit so heftig gesuchtet. […] Nettelbeck auf Steam

Bisher ein sehr gutes Spiel, obwohl im Early Access. Entwickler arbeiten kontinuierlich an dem Spiel und es gibt sehr viele Updates – meist um Mitternacht! Wer Spiele wie Conan Exiles, Rust oder Ark mag, wird hier sicherlich auch viel Spaß haben. Tsumikara auf steam

In den negativen Reviews hingegen bemängelten die Spieler die Bugs und das Fehlen der Politur. Als Beispiel wurden die vielen verwirrenden und unübersichtlichen Menüs und Skill-Bäume gebracht, die das Gameplay überladen sollen. Der Grind wurde ebenfalls als negativ angemerkt, da er sehr schwerfällig sein soll und sich nicht lohnend anfühle.

Der User Aramis schrieb in seinem Review:

Ich habe versucht, das Spiel zu mögen. Die Grafik ist hübsch, auch wenn es meistens trist ist. […] Im Moment ist das Spiel eine beispiellose Grind-Hölle. Die Menüs und Texte sind durcheinander und verwirrend. Und obendrauf, ist es ein chinesisches Spiel mit schrecklicher Übersetzung. […] Viele Quests sind entweder unvollständig oder die Beschreibung ist so schlecht, dass man sie nicht lösen kann. […] Ich denke, nach drei oder vier Jahren an Arbeit könnte das Spiel spielbar und spaßig werden. Im Moment eher weniger. Ich würde warten.

Dennoch befinden sich die positiven Stimmen aktuell in der Überzahl und die Spielerzahlen scheinen weiterzuwachsen.

Wie kann ich mitmachen? Wenn ihr Interesse an Myth of Empires habt, könnt ihr an dem Early Access teilnehmen, indem ihr das Spiel für 24,99 € (22,49 € im Rabatt) kauft.

Was ist euer Eindruck von Myth of Empires? Werdet ihr das Spiel ausprobieren oder seid ihr vielleicht schon am Zocken? Schreibt uns eurer Meinung in die Kommentare.

