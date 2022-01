ARK Survival Evolved verklagt Steam-Rivalen, erhebt schwere Vorwürfe – Will Geld

Die beiden Firmen hinter dem Dino-Megahit ARK Survival Evolved haben Gegenklage gegen Angela Games erhoben, die Macher von „Myth of Empire“. Das Survival Game war für wenige Tage ein Hit auf Steam, bis es wegen Plagiatsvorwürfen von der Plattform genommen wurde. ARK erhebt schwere Vorwürfe gegen das Studio und den China-Riesen Tencent.

Das ist die Situation:

Im November erschien das Survival-MMO „Myth of Empire“ auf Steam. Das Game wurde als Mischung aus „Survival-MMO“ und „Mount & Blade“ beschrieben – Myth of Empire hatte am ersten Tag etwa 36.600 Nutzer und wurde vor allem Fans von ARK: Survival Evolved und Rust empfohlen

Bereits nach weniger als 2 Wochen war das Spiel aber von Steam verschwunden. Später stellte sich heraus: Die Entwickler von ARK Survival Evolved hatten „Anschuldigungen erhoben“, das Spiel habe ihre Urheberrechte verletzt, daher entfernte Steam das Spiel nach dem “DMCA-Takedown” aus dem Store, um die Situation zu untersuchen

Die Entwickler von Myth of Empire erklären, sie hätten alle Rechte am Spiel. Es gäbe keinen Zweifel daran, man werde das mit Steam erklären. ARK hingegen sagte, man sei überzeugt, die Entwickler hätten den Quellcode von ARK Survival Evolved gestohlen

Myth of Empire will per Gericht zurück auf Steam – Scheitert

So ging das weiter: Bis dahin lief alles ohne Anwälte ab und richtete sich nur in einer Urheberrechts-Beschwerde an Steam.

Aber die Firma hinter „Myth of Empire“ rief Mitte Dezember ein Gericht in Kalifornien an, das solle in einer „einteiligen Verfügung“ den Kauf von „Myth of Empire“ wieder erlauben.

Die Forderung nach einer einstweiligen Verfügung wurde aber erstmal abgelehnt, weil Snail Games eine „große Menge an Indizien“ vorgelegt habe, wie das Gericht beschied.

Myth of Empire – Hatte sehr schnell sehr viel Ärger.

Macher von ARK Survival Evolved wollen Schaden-Ersatz und Profite

Das ist jetzt die neueste Entwicklung: Als Reaktion auf diese Eingabe, haben jetzt die Firmen hinter ARK Survival Evolved ihrerseits Klage gegen Myth of Empire eingereicht.

Es heißt:

Seit der Urheberrechts-Beschwerde hätte Angela Games schon daran gearbeitet, Hinweise darauf, dass der Code gestohlen sei, zu tilgen

Von den 82 Mitarbeitern bei Angela Games seien 60 frühere Angestellte von Snail Games (China), viele von ihnen hätten 2019 und 2020 gekündigt, um bei Angela Games zu arbeiten

Ein Mitarbeiter sei bei Snail Games dafür zuständig gewesen, den Source-Code in einem Backup-Server in China zu speichern, der arbeite jetzt auch für Angela Games.

Die Abläufe werden in einer 39-seitigen Klageschrift genau aufgeführt (via google drive): Ein Mitarbeiter habe im November 2018 Zugang zum Source-Code erlangt, das Spiel aus China auf einen US-Server kopiert, die Firma im März 2019 verlassen und danach bei Angela Games angefangen – dann habe man bei Angela Games angefangen, das Spiel zu entwickeln.

In ihrer Eile, von dem „Diebstahl zu profitieren“, hätten die Entwickler auch nicht-funktionale Elemente im Code gelassen. Es gäbe keine Erklärung dafür, dass diese „Relikte“ im Code seien – außer er sei eben gestohlen, heißt es.

Was fordert ARK? Die fordern Schadensersatz und wollen die Profite haben, die durch den Verkauf von „Myth of Empire“ reingekommen sind. Außerdem sollten die vermeintlichen Code-Diebe alles Gerät mit unautorisiertem Code aufgeben.

Was hat Tencent damit zu tun? Die Macher von ARK werfen Tencent vor, mit in der Nummer drin zuhängen. Ein Interesse an Angela Games zu haben und dass sie dem Spiel erlauben auf ihren Server zu laufen und sich nicht an die Urheberrechts-Beschwerde zu halten, die erfordern würde, die Server down zu nehmen.

ARK Survival Evolved: Gehört das Studio Chinesen? Haben sie ARK geklont?

ARK hatte selbst schwierige Vergangenheit mit Klagen

Das ist das Pikante an dem Fall: Einige Veteranen wissen vielleicht, dass auch ARK Survival Evolved unter schwierigen Umständen entstanden ist. Der Chef-Programmierer und Mastermind des Spiels, Jeremy Stieglitz, stand, als er ARK entwarf, noch unter einer Klausel, die ihm eigentlich die Arbeit am Spiel verbot, weil er vorher an einem anderen MMORPG gearbeitet hatte.

Der Entwickler trat daher anonym auf und schickte seine Frau, eine Bäckerei-Beistzerin, und seinen früheren Studien-Kumpel vor.

Auch bei ARK standen so im Jahr 2016 herum Vorwürfe im Raum, die hätten das Dino-Spiel nicht selbst entworfen, sondern Mitarbeiter von Trendy Games, der früheren Firma von Stieglitz.

Das endete mit einer offenbar sehr teuren außergerichtlichen Einigung, über die man aber weitgehend Stillschweigen bewahrte. Weil die Angelegenheit offenbar so teuer wurde und man Geld brauchte, schalteten die Entwickler später augenscheinlich Snail Games ein, eine chinesische Firma, und entwickelten selbst autorisierte „Klone“ ihres Spiels für den internationalen Markt. Darunter etwa „Dark & Light“ und eine Free2Play-Version von ARK für Asien.

So ganz sind beide Situationen nicht vergleichbar, aber es ist schon spannend, dass ausgerechnet ARK jetzt in diese Probleme läuft – und die Probleme entstanden offenbar bei Snail Games (China). So ein bisschen holt ARK also doch die eigene Vergangenheit, denn mit Snail Games wäre man wohl eigentlich gar nicht zusammengekommen, ohne den eigenen Skandal:

