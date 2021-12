Survival-MMO Myth of Empires verschwand spurlos von Steam, nun nennt die Konkurrenz den Grund

Das Survival-MMO Myth of Empire startete auf Steam eigentlich recht erfolgreich. Doch seit einigen Tagen ist es dort nicht mehr zu finden. Es gibt eine Untersuchung wegen des Verstoßes gegen Urheberrechte und nun wissen wir, wer dahinter steckt: Entwickler Studio Wildcard vom großen Survival-Spiel ARK: Survival Evolved.

Was ist passiert? Das Survival-MMO ist seit kurzem auf Steam im Early Access und konnte in den ersten Wochen Tausende Spieler anlocken, dazu zahlreiche positive Stimmen einsammeln.

Seit dem vergangenen Wochenende ist es allerdings wegen einer Untersuchung durch Steam nicht mehr verfügbar. Die Anschuldigung: Verstoß gegen das Urheberrecht. Allerdings wussten wir bisher nicht, von wem die Anschuldigung kam und was genau dahinter steckte.

Nun hat der Urheber Stellung bezogen und genannt, was genau der Vorwurf ist. Hinter der Untersuchung stecken Publisher Snail Games und Entwickler Studio Wildcard, das für ARK: Survival Evolved verantwortlich ist. Angeblich hat Myth of Empires bei ihnen geklaut.

Myth of Empires soll Code geklaut haben – Was steckt dahinter?

Das sind die Anschuldigungen: In einem Statement heißt es dazu, dass Angela Games, Entwickler hinter Myth of Empires, den Quellcode von ARK: Survival Evolved unerlaubt als Basis für ihr Survival-MMO verwendet habe.

Dazu gibt es einige Details, wie es zu diesem angeblichen Diebstahl kommen konnte. Denn offenbar haben wichtige Entwickler von Myth of Empires zuvor für die chinesische Muttergesellschaft von Snail Games gearbeitet und hatten so Zugriff auf den Quellcode von ARK.

Im Statement heißt es dazu:

Studio Wildcard und Snail Games USA Inc. sind in gutem Glauben davon überzeugt, dass Myth of Empires entwickelt wurde, indem sie: (1) den Quellcode von Ark: Survival Evolved gestohlen haben und (2) den gestohlenen Quellcode als Grundlage für das Spiel Myth of Empires verwendet haben. […] Wichtige Mitarbeiter des Entwicklers von Myth of Empires arbeiteten bei der chinesischen Muttergesellschaft von Snail Games USA Inc. und mindestens einer von ihnen hatte die Zugangsdaten, die ihnen den Zugriff auf den Quellcode von Ark: Survival Evolved ermöglichten. via PCGames.com

Dazu heißt es, mehrere Entwickler von Studio Wildcard haben einige nahezu identische Spielmechaniken und andere Hinweise im Code des Spiels gefunden, das auf den Diebstahl hinweise.

Die Ergebnisse der Untersuchung habe das Studio am 1. Dezember bei Valve vorgelegt, kurz danach verschwand Myth of Empires auf Steam.

Was sagt der Entwickler dazu? Angela Games hat sich bisher nicht direkt zu den Anschuldigungen von Studio Wildcard geäußert. Zuvor gab es bereits ein Statement, in dem es hieß, dass die Vorwürfe haltlos wären und man alles dafür tun werde, um sie zu entkräften. Das Statement könnt ihr bei uns auf MeinMMO nachlesen.

Wie geht es jetzt weiter? Es bleibt abzuwarten, was die Untersuchungen durch Valve ergeben und wem letztlich recht gegeben wird. Bis dahin ist auch nur schwer abzusehen, welche Konsequenzen drohen sollten, wenn sich die Vorwürfe bestätigen sollten.

Wir halten euch zu dem Thema wie immer auf dem Laufenden.

Was ist Myth of Empires eigentlich? Das ist ein Open-World-Spiel für PC, das stark an Spiele wie ARK oder Conan Exiles richtet. Das Kampfsystem hingegen erinnert eher an Hardcore-Spiele wie Mordhau und Mount & Blade.

Ihr erstellt euren eigenen Charakter, und erkundet die Spielwelt, die sehr an das alte China erinnert. Das Setting soll laut den Entwicklern “realistisch und historisch” sein, ohne viele Fantasy-Elemente.

Das sind einige der Features:

PvE- und PvP-Modi

Große Belagerungen

freie Bebauung der Gebiete mit Siedlungen und Festungen

NPC-Begleiter, die euch im Kampf unterstützen

Ausführliches Crafting-System

Wie in Survival-Spielen üblich, startet ihr mit eurem Charakter in einem beliebigen Gebiet und macht euch direkt an die ersten Aufgaben.

Die ersten Aktivitäten führen euch in die Mechaniken und die verschiedenen Systeme ein, bis ihr euch langsam immer anspruchsvolleren Aufgaben stellt.

