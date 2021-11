ARK ist eines der besten Survival-Games auf Steam – Bekommt neue Map und Wikinger-DLC

Was sagt ihr zu den Plänen von ARK? Sprechen euch die beiden kommenden DLCs an? Und wie findet ihr das Survival-Game generell?

Zudem sind die Bewertungen auf Steam in den letzten Wochen beeindruckend. In den letzten 30 Tagen bewerteten 5.351 Gamer ARK auf Steam. Die gaben zu 90 % eine positive Bewertung. Insgesamt steht das Spiel derzeit bei 81 % positiven Stimmen bei über 370.000 Reviews.

Wie geht es ARK derzeit? Auf Steam erfreut sich das Survival-Game 2021 weiterhin großer Beliebtheit. In den letzten 30 Tagen waren durchschnittlich 39.287 Spieler pro Tag online, mit einer Spitze von 69.159 gleichzeitigen Spielern ( via SteamCharts ).

Was hat ARK angekündigt? Im Rahmen eines Livestreams zu Extra Life haben die Entwickler von ARK einige Ausblicke in die Zukunft gegeben. Dabei wurden gleich zwei neue Updates angekündigt:

