ARK: Survival Evolved gehört zu den besten und komplexesten Survival-MMOs, die ihr derzeit spielen könnt. Damit der Einstieg gut verläuft, gibt es spezielle Anfänger-Server. Und genau dort gab es jetzt einen Wipe.

Was ist passiert? Die Anfänger-Server in ARK haben am 26. Januar einen kompletten Wipe erlebt. Damit wurden bereits vorhandene Charaktere, erreichte Erfolge und errichtete Gebäude gelöscht.

Wer also jetzt auf einem solchen Server einsteigt, fängt zusammen mit allen anderen bei Null an. Das ist gerade in MMOs eine Seltenheit.

Die Server können bis zum 23. März bespielt werden. Danach kommt es zu einem erneuten Wipe.

Was sind das für Server? Die Anfänger-Server in ARK wurden speziell für neue Spieler entwickelt, die ihre ersten Schritte in dem Survival-MMO tätigen möchten. Auf den Servern gibt es spezielle Regeln:

Spieler können maximal Level 44 erreichen. Das Cap liegt eigentlich bei 155.

Wilde Dinos haben maximal Level 30, gezähmte Dinos können 30 zusätzliche Level erreichen

Es gibt keine Allianzen

Tribes, sowas wie Gilden im Spiel, können maximal 5 Mitglieder haben

Durch die Level-Begrenzung können außerdem einige Engrams nicht freigeschaltet werden. Engrams geben den Überlebenden permanente Crafting-Rezepte, mit denen sie beispielsweise Waffen oder Equipment herstellen können. Diese lassen sich dafür in Kisten finden.

Wer irgendwann genug von den Anfänger-Servern hat, kann seinen Charakter auf reguläre Server hochladen und ihn dort weiterspielen und höher leveln.

Das sollten Anfänger in ARK beachten

ARK ist ein knallhartes Survival-Spiel. Ihr startet nackt und ohne Ausrüstung. Überall lauern Gefahren durch Hunger und Durst, aggressive Dinosaurier und generell durch die feindliche Umgebung.

Damit nicht noch andere Spieler zu einem Problem werden, solltet ihr auf einem PvE-Server beginnen. Ein weiterer Tipp ist der Start an der Südküste. Dort ist das Klima freundlich und die Dinos nicht so tödlich.

Ansonsten bietet ARK die gewohnten Survival-Inhalte wie den Schlafsack als Spawnpunkt, ein Lagerfeuer für Wärme in der Nacht und Basenbau, damit ihr einen Rückzugspunkt habt.

Eine der coolsten Aspekte des Spiels ist das Zähmen von Dinos. Die könnt ihr dann zur Unterstützung beim Sammeln von Ressourcen oder zum Reisen und Kämpfen nutzen.

Das Zähmen von verschiedenen Dinosauriern spielt in ARK eine wichtige Rolle.

