Zuletzt hat ARK: Survival Evolved mit Genesis Part 2 das letzte Kapitel der Hauptgeschichte abgeschlossen. Doch wie kommt der DLC bei den Spielern an? MeinMMO fasst zusammen, was gut und was weniger gut bewertet wird.

Was ist ARK Genesis Part 2? Der DLC brachte neben dem letzten Story-Kapitel. Wenn ihr nicht genau wisst, worum es da eigentlich geht, findet ihr bei uns auf MeinMMO die gesamte Story von ARK und Genesis bis jetzt.

Dazu kommen einige umfangreiche Neuerungen und Features ins Spiel. Dazu gehört die wohl größte Map von ARK bisher. Hier eine Übersicht zu den Inhalten:

The Eden Zone, ein neuer Start-Bereich für Anfänger mit allen notwendigen Ressourcen fürs Überleben

Tek Trenches, eine Art Brücke zwischen den Biomen und möglicherweise den Ringen der Welt

Rockwells Garten und ein Biom, das mit Rockwell selbst verschmolzen zu sein scheint

Neue Kreaturen wie der Astrodelphis, ein Space-Delfin, den ihr reiten könnt

Neue Waffen wie Netz-Projektile, den Tek-Bogen mit besonderen Pfeilen und eine Minigun

Werkzeuge, Strukturen und Kosmetika

Hier findet ihr einen Trailer zum DLC:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die bisherigen Reaktionen zum DLC fallen auf Steam und reddit sehr gemischt aus. Wir zeigen euch einige Stimmen zu ARK Genesis Part 2.

Stimmen zu ARK Genesis Part 2 – Von Ärger bis Begeisterung ist alles dabei

So kommt der DLC auf Steam an: Der DLC erschien erst am 3. Juni, somit gibt es auf Steam nur wenige Bewertungen. Dennoch gibt es einige Rezensionen, die ein Bild vom DLC vermitteln können. Hier gibt es aber bereits starke Unterschiede.

Insgesamt giab es seit dem Release am 3. Juni rund 272 positive Reviews.

Dem stehen 312 negative Bewertungen gegenüber (via steampowered.com).

Die negativen Wertungen überwiegen also, wenn auch nur mit geringem Abstand.

LemonLoli schreibt in seiner Review eine insgesamt vernichtende Bewertung: “Dieses letzte Kapitel dient als ständige Erinnerung daran, dass ihr, die Spieler, für Wildcard keine Rolle spielt.” Besonders kritisiert der Spieler, dass für die Map wohl Assets wiederverwendet wurden. Auch die Gegner-KI und die Spawn-Punkte der feindlichen Dinosaurier seien negativ aufgefallen (via steampowered.com).

Steam-User Pondo kritisiert wiederum, dass der DLC einen Teil von dem ignoriert, was ARK ausmacht: “Der DLC hat von Anfang an einen Großteil des Inhalts und der Progression von Ark herausgeschnitten.” Das begründet er damit, dass man direkt zu Beginn von Genesis Part 2 mit der Tech-Rüstung startet, was jegliches Zähmen von Flugsauriern und Sammeln von Ressourcen überflüssig mache (via steampowered.com).

Die positiven Stimmen zeigen stark, wie weit die Meinungen vieler Spieler in diesen Punkten auseinander gehen. So bewertet User Sloonzo gerade die Map positiv: “Genesis Teil 2, hat mich bisher weggeblasen. Die Karte ist riesig und vielfältig. Die Atmosphäre und das Design der Karte sind wunderschön!”

Auch die kritisierte Start-Ausrüstung wird von anderen gerade positiv bewertet. User Xur’s Oiled Cheeks schreibt dazu: “…es verstärkt wirklich die Erfahrung jedes Spielers, im “Endgame” zu starten, ohne viel zu modden zu cheaten.” (via steampowered.com).

Was ist das Fazit? Ob einem der DLC gefällt, hängt stark von den eigenen Ansprüchen ab. Wer ein Erlebnis wie im Standard-Spiel erhofft, bei dem man sich von null an hocharbeiten muss, dürfte enttäuscht werden.

Wer aber eine Art Best-off von ARK haben möchte, könnte mit Genesis Part 2 und dem letzten Story-Kapitel glücklich werden.

Aber was haltet ihr vom DLC? Gefallen euch die Inhalte? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.

Falls ihr Genesis Part 1 noch nicht gespielt habt, haben wir hier alle Infos zu DLC für euch: Alles über Map, Quests, Dinos und den Season Pass Inhalten.