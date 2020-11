Die nächste Erweiterung des Survival-MMOs ARK: Survival Evolved wird mit Genesis Part 2 voraussichtlich im März 2021 erscheinen. Jetzt gibt es erste Informationen zur Map, den Kreaturen und einen coolen Teaser-Trailer.

Das ist der Teaser-Trailer: Der Teaser-Trailer von ARK: Genesis Part 2 gibt euch einen kleinen Einblick darauf, was euch im März 2021 erwartet.

In einem Livestream der Entwickler hat Wildcard den neuen Teaser-Trailer zu Genesis Part 2 präsentiert und anschließend ein paar Informationen herausgehauen. Dennoch sind nicht alle Details offiziell bestätigt und bis März 2021 kann sich bei Wildcard noch einiges ändern.

Das wissen wir über die „Genesis Part 2“-Map

Im Teaser-Trailer sehen wir ein riesiges Raumschiff mit einer ringförmigen Dyson-Sphäre, in dessen Innenleben sich die Biome befinden. Diese Biome werden auch im Trailer sowie auf Konzepten im ARK-Forum gezeigt.

So sehen wir einerseits weitreichende Gebirge, Seen und Flüsse, aber auch Stadt-ähnliche Gebiete und unterirdische Höhlen, die an Extinction und Aberration erinnern. Einige der Gebiete stehen aber auch unter der Kontrolle von Sir Edmund Rockwell, der in der abgefahrenen ARK-Story eine große Rolle spielt.

So groß wird die Map: Laut Aussage der Entwickler im Stream wird die „Genesis 2“-Map die bisher größte Karte, die Wildcard erschaffen hat. Die Community ist aber etwas verwirrt, denn ganz so deutlich kam diese Info nicht rüber. Die Frage ist nun, ob Genesis 2 größer wird, als alle offiziellen Maps, also auch größer als Crystal Isles, oder nur größer, als die eigenen Kreationen der Entwickler.

Es macht schon einen Unterschied, ob Genesis Part 2 größer als Crystal Isles oder Genesis Part 1 wäre. Bild von Reddit-User rn177

Ein paar Spieler glauben auch, dass sie größer werden könnte, als die Valhalla Mod-Map, die nochmal 50 % größer ist als Crystal Isles. Das sind aber alles nur Spekulationen. Was jedoch mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass Genesis Part 2 größer als Genesis Part 1 wird.

Die neuen Kreaturen in Genesis Part 2

Mit Genesis Part 2 kommen auch neue Kreaturen ins Spiel. Die ersten 4 sind bereits bekannt und im Trailer zu sehen:

Noglin: Die Noglins sind kleine süße Kreaturen, die mit einer bösen Überraschung daherkommen. Mit ihnen seid ihr in der Lage, andere wilde und gezähmte Kreaturen sowie Spieler zu kontrollieren.

Shadowmane: Der Shadowmane ist ein gefährlicher Gegner. Er kann sich und eure Truppe unsichtbar machen und mit einem Teleport-Ketten-Angriff mehrere Ziele zeitgleich attackieren.

Stryder: Die Stryder erinnern ein wenig an die Konstrukte im RPG Horizon: Zero Dawn. Es sind tierähnliche Maschinen, die Mithilfe eines Ernte-Mechanismus Ressourcen aus der Ferne desintegrieren und speichern.

Astrodelphis: Der Astrodelphis ist ein außerirdisches Wesen, ähnlich wie der Space-Wal in Genesis Part 1. Der riesige Space-Fisch kann mit Lasern schießen und seine Feinde zerbomben. Mit einer Fassrolle kann der Astrodelphis aber auch feindliche Projektile abwehren und zurückschleudern.

Genesis Part 2 wird erstem Anschein nach TEK-lastiger, als die letzten Teile es waren. Das mag nicht jeden gefallen, dennoch macht der Trailer Lust auf mehr.

Wie seht ihr das? Ab mit eurer Meinung in die Kommentare.