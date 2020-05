Im Juni feiert das Survival-MMO ARK: Survival Evolved sein 5-jähriges Bestehen. Passend dazu wird die kostenlose und beliebte Mod-Map Crystal Isles offiziell ins Spiel aufgenommen. Jedoch nur für den PC. PS4 und Xbox One-Spieler müssen sich noch gedulden.

Nachdem im März 2019 bereits von Wildcard angekündigt wurde, dass die beliebte Mod-Map Crystal Isles offiziell, und somit jedem Spieler zugänglich gemacht wird, gibt es jetzt ein Release-Datum.

Dann geht Crystal Isles online: Die Fantasy-Map soll am 4. Juni online gehen, eine Uhrzeit dazu gibt es noch nicht. Jedoch müssen sich Konsolen-Spieler etwas länger gedulden. So heißt es im aktuellen Community-Crunch, dass die Map für PlayStation 4 und Xbox One erst später im Sommer erscheint.

Der ursprüngliche Crystal isles Trailer aus dem Sponsored-Mod-Contest

Das macht Crystal Isles so besonders: Die Map lässt sich dem Genre Fantasy und Science Fiction zuordnen und bietet einige coole Biome, die ARK-Spieler so noch nicht gesehen haben. Die ursprüngliche Mod-Version hat den Spielern dabei weitere coole Dinge zum Entdecken geboten:

Viele verschiedene Biome in 28 Regionen, darunter fliegende Inseln

Tote Kadaver verursachen einen Debuff

Salzwasser entzieht dem Körper Flüssigkeit

Schwebende Element-Blasen und elektrische Wellen in der Eldritch Isle Region

21 Einzigartige Kreaturen, darunter Zombies und verflüssigte Dinos

147 Kreaturen aus dem ARK-Sortiment

4 Bosse

Das solltet ihr wissen: Die Crystal Isles Map wird am 4. Juni jedoch nicht so erscheinen, wie sie Spieler aus der Mod kennen. Aufgrund der Konsolen-Versionen müssen die meisten Mod-Maps beschnitten werden. Das hat uns auch der bekannte ARK-Modder Nekatus erzählt, als er mit uns von MeinMMO im Interview über seine neue Map Fjördur sprach.

Was alles fehlt, hat Wildcard noch nicht verraten. Im Community-Crunch erwähnen sie aber, dass sie auf die Fans hören und die Crystal Wyverns als zähmbare Kreatur in der Map bleiben wird.

Die tropischen Crystal Wyvern gehören zu den farbenfrohen Versionen. Es gibt sie noch als bronzene „Elder“- und als schwarz/rote „Blut“-Version

Neuer, realer Dino für alle

Am 4. Juni veröffentlicht Wildcard außerdem einen neuen Dino mit realem Vorbild. Dieser soll nicht auf Crystal Isles beschränkt sein und wird für alle Spieler zur Verfügung stehen.

Das ist der neue Dino: Um welchen Dino es sich genau handelt, ist offiziell noch nicht bekannt gegeben. Ein Teaserbild zeigt jedoch, dass es sich um einen Flugsaurier handelt, der groß genug ist, um ein Geschütz zu tragen.

Um welchen Dino könnte es sich hier handeln?

Das sind die Ideen aus der Community: Die Community von ARK schläft nicht und so ist es nicht verwunderlich, dass sie erste Ideen parat haben, um welchen Dino es sich hier handelt. So gibt es vor allem 2 Vermutungen:

Beide Kreaturen gehören zur Familie der Ornithocheiridae und sind Fleischfresser. Anscheinend können sie sehr lange in der Luft bleiben und die Community vergleicht sie mit dem Quetzal.

Um welche Flugkreatur es sich letztendlich handeln wird, sehen wir am 4. Juni. Bis dahin könnt ihr euch die 5 besten Flugdinos 2020 schnappen.