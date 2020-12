Das Spiel Ark: Survival Evolved bekommt einen Nachfolger. Im Rahmen der Game Awards 2020 wurde ARK 2 angekündigt. Das neue Spiel erscheint in Zusammenarbeit mit Microsoft und exklusiv für die Xbox Series X/S.

Was ist das für ein Spiel? Über ARK 2 sind derzeit noch nicht viele Details bekannt. Fest steht, dass es erneut gegen Dinosaurier geht und dass diesmal ein größerer Fokus auf eine Story-Kampagne gelegt wird.

Außerdem entsteht ARK 2 in Zusammenarbeit mit Microsoft und soll laut Aaron Greenberg, dem Marketing Manager von Xbox, exklusiv für die neue Xbox Series X/S erscheinen. Ein Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

Gibt es schon Gameplay? Nein, bisher wurde zu ARK 2 lediglich ein Cinematic-Trailer gezeigt. In diesem hat der Schauspieler Vin Diesel einen Auftritt. Er spielt den Charakter Santiago, der zusammen mit anderen Menschen den Urwald durchstreift.

Dabei trifft er auf verschiedene Kreaturen, Dinosaurier, aber auch auf die bekannten SciFi-Elemente, die zu ARK gehören. Diese sieht man vor allem gegen Ende des Trailers.

Wann gibt es mehr Details? Noch heute, am 11. Dezember, sollen weitere Informationen zu ARK 2 geteilt werden. Wir halten euch in diesem Beitrag auf dem Laufenden und werden ihn entsprechend aktualisieren.

ARK 2 könnte Probleme lösen, die ARK nicht in den Griff bekommt

Was macht ARK 2 so interessant? ARK: Survival Evolved ist ein erfolgreiches Spiel. Auf Steam hatte es Anfang 2020 über 100.000 gleichzeitige Spieler im Peak. Es überzeugt mit verschiedenen Dinos, vielen Inhalten und einer abgefahrenen Story.

Doch es gibt immer wieder Kritik für die schwache Performance und Bugs, die das Spiel nicht in den Griff bekommt. Zudem gab es zuletzt unlogische Story-Elemente, die sogar zu negativen Reviews auf Steam geführt haben.

ARK 2 könnte genau diese Probleme angehen.

Die ARK-Serie: Zusätzlich zum Spiel wurde eine Serie angekündigt, ARK: The Animated Series. Mit dabei sind neben Vin Diesel auch bekannte Schauspieler wie Gerard Butler, David Tennant, Juliet Mills und Russel Crowe.

