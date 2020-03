Derzeit muss ARK: Survival Evolved jede Menge Kritik einstecken. Das neue Addon Genesis kommt alles andere als gut an. Dennoch konnte auf Steam ein neuer Spielerrekord erreicht werden.

Welchen Rekord stellte ARK auf? Die Spielerzahlen der vergangenen 30 Tage liegen bei Steam aktuell bei 56.865 gleichzeitigen Spielern. Der Peak betrug in dieser Zeit 153.947 Spieler. So viele haben ARK bisher noch nie über Steam gezockt.

Der bisherige Rekord lag im Februar 2020 bei 138.648 Spielern.

Genesis in der Kritik

Wie fallen die Bewertungen des Spiels aus? Der Genesis Season Pass liegt aktuell auf Steam bei einer Bewertung von 38 % und ist Größtenteils negativ in den vergangenen 30 Tagen bewertet worden. Es hagelt Kritik an der neuen Erweiterung.

Warum wird ARK derzeit so heftig kritisiert? Genesis kam bei den Spielern nicht gut an. Nicht nur, dass der Release versemmelt wurde, die Inhalte finden nicht viel Zuspruch. Kritisiert werden unter anderem die kleinen Biome, fehlende Baumöglichkeiten in den Missionsgebieten, keine Möglichkeit mehr, zu fliegen sowie eine wirre Story.

ARK Genesis wird heftig kritisiert, dennoch stellte das Spiel einen Steam-Rekord auf.

Was ist da los?

Warum geht ARK dann bei den Spielerzahlen durch die Decke? Am vergangenen Wochenende fand ein Freeplay-Weekend statt. Das heißt, man konnte ARK einige Tage kostenlos spielen.

Darüber hinaus ist das Survialgame derzeit auch um 80 % reduziert. Das lockt natürlich einige interessierte Spieler an, welche sich ARK dann während des kostenlosen Wochenendes angeschaut haben.

Außerdem wird das neue Addon Genesis schon für einen Spielerzuwachs gesorgt haben. Es war ja nicht schon vor Release ersichtlich, dass es nicht den Erwartungen der Fans entspricht. Daher haben sich bestimmt einige die Erweiterung geholt und gespielt, nur um dann festzustellen, dass sie nicht so ausgefallen ist, wie erhofft.

ARK-Fans haben sich also den Season Pass geholt und Genesis angespielt, wodurch die Spielerzahlen in die Höhe geschnellt sind. Das in Kombination mit dem Freeplay-Wochenende und dem reduzierten Preis ist höchstwahrscheinlich der Grund für den neuen Rekord auf Steam.

Darum werden die kommenden Wochen spannend: Interessant dürft werden, wie sich die Spielerzahlen über den Monat März und auch im April entwickeln. Sehen wir einen extremen Rückgang oder bleiben die Zahlen auf einem hohen Niveau?

Sollten die Zahlen hoch bleiben, dann könnte dies darauf hindeuten, dass doch nicht gerade wenigen Genesis gefällt und sich nur eine laute Minderheit beschwert.