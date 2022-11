DOTA 2: Weltmeister erklärt, wie viel Geld bleibt, wenn man das lukrativste E-Sport-Turnier der Welt gewinnt

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Ich werde die genaue Summe nicht sagen. Aber ich hab weniger als eine Million US-Dollar erhalten. Der Gewinn sieht auf dem Papier nett aus, aber es gehen so viele Gebühren und Steuern ab und am Ende bleibt nicht mehr so viel übrig.

Man rechnet damit, dass nur etwa 18,93 Millionen US-Dollar ausgeschüttet wurden, weil der Battle Pass für DOTA 2 dieses Jahr nicht so attraktiv war und auch nur relativ kurz vorm Turnier-Start anlief: Der Preis-Pool war 2022 daher nur halb so groß wie im Jahr 2021.

