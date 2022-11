DOTA 2: 17-Jähriger erklärt Mama perfekt, warum er Gaming-Profi wird – Gewinnt jetzt 20 Millionen $ Turnier

In Singapur wurde das Turnier „T11“ beim MOBA DOTA 2 (Steam) ausgespielt. Das „The International“ ist für seine riesigen Preisgelder bekannt: 2021 ging es um 40 Millionen $, 2022 steuert der Preis-Pool auf die 20 Millionen $ zu. Der 25-jährige Neta „33“ Shapira gehört dieses Jahr zum Sieger-Team und machte seine Mutter stolz. Denn schon mit 17 hatte er ihr perfekt erklärt, was er mit seinem Leben vorhat: Er wollte Gaming-Profi werden und ein großes Turnier gewinnen – spätestens, wenn er 25 Jahre alt ist.

Was ist das für ein Turnier?

Anlässlich des Turniers setzte sich Gabe persönlich in Szene:

Diese besondere Geschichte hat einer der Sieger: Das Team „Tundra Esport“ (Sitz in London) hat das Turnier 2022 dominant gewonnen: Die Caster sagten, die Mannschaft hätte den Code von Dota 2 geknackt.

Im Team spielen 5 Spieler aus aller Welt: ein Deutscher besetzt in der Midlane die Position, ein US-Spieler ist der Supporter auf der 5 und ein Slowake gibt als 1 den Hard Carry.

Der israelischer Offlaner Neta „33“ Shapira war einer der glücklichen Sieger. Er spielt auf der Position 3.

Wie die Seite Dotesports berichtet, bat „33“ auch seine Familie mit auf die Bühne und seine Mama durfte den Pokal in die Höhe strecken.

Ein Facebook-Post seiner Mutter ging dann um die Welt. Sie schrieb (via reddit):

Seit er 12 Jahre alt ist, spielte er stundenlang am Computer. Mit 17 setzte er uns vor eine Dokumentation, „Free to play“, damit wir verstehen konnten, was für ein Spiel DOTA 2 und was er mit seinem Leben anfangen will: Er wollte ein professioneller E-Sport-Spieler werden. Bis er 25 ist, wollte er sein erstes großes, internationales Turnier gewinnen, sagte er. Heute, mit 25 ½ Jahren, hat er sich diesen Wunsch erfüllt. Mama ist stolz auf ihn.